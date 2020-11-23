Суперматч «Авангарда» на юбилей. Ради этого приехал Ягр, а Сушинский забыл обиды

«Ястребы» обыграли «Ак Барс» — 3:0

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каски — 6 (Зернов, Стась), 10:57 — 1:0. Найт — 8 (Емелин, Шарипзянов), 13:25 — 2:0. Найт — 9 (бол., Буше, Каски), 46:02 — 3:0.

Вратари: Грубец (10:12 — 10:57) — Рейдеборн.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 34 (13+17+4) — 18 (4+5+9).

Судьи: Белов, Одиньш.

«Авангард» превзошел ожидания и выдал самую крутую для себя игру в нынешнем чемпионате. Хозяева были обязаны побеждать хотя бы по одной, но важной причине. Его руководство в суровое и опасное время все равно организовало шикарный праздник из юбилея клуба. 70 лет с момента основания — повод, чтобы сделать что-нибудь запоминающееся.

Под это дело был арендован динамовский дворец в Москве, чтобы запустить на арену хотя бы немного зрителей, чего сейчас нельзя делать в Балашихе. Приятная атмосфера, высокие гости, масса интересных деталей типа сшитых специально для матча роскошных костюмов для тренеров «Авангарда» и яркая игра позволили хотя бы на пару часов вырваться из пессимистичной информационной повестки, где на первом месте находится «корона».

Легенда «ястребов» Максим Сушинский, покинувший клуб минувшим летом чуть ли не с битьем посуды, казалось, забыл на время прежние обиды. Он чуть ли не светился, ловя наслаждение от происходящего. Его давний партнер по тройке, могучий старик Яромир Ягр, ради юбилея подъехал из Чехии. Завязывать с хоккеем в свои 48 он, естественно, не торопится. Седина в бороде стала совсем заметной, но дерзкий огонь в глазах ветерана то и дело вспыхивал. Разве Ярдо способен уйти, не дотянув до полувековой отметки? Великий чех что-то говорил на пресс-конференции о снижении мотивации. Ему не хотелось верить.

Испортить сопернику большой праздник — прекрасная спортивная мотивация. Казанцы семь раз подряд уступали «Авангарду» в гостях. На юбилейный матч хоккеисты «Ак Барса» вышли с хорошим настроем. Зрелищная драка с участием Дмитрия Воронкова, который по очкам взял верх над опытным форвардом «ястребов» Андреем Стасем, прошла по всем правилам боевого искусства: обмен ударами, стянутые свитеры, «обнимашки» и на финише борьба в партере.

Андрей Стась в черном, Дмитрий Воронков в белом.



Кому отдадите победу? pic.twitter.com/tfbQpLlV4x — КХЛ (@khl) November 23, 2020

Большой босс «Авангарда» Александр Крылов недавно побывал в прямом эфире на ведущем спортивном канале страны. Он ушел от обтекаемых формулировок и прямым текстом передал «привет» главному тренеру своей команды Бобу Хартли. Команда должна действовать потоньше, с умом и через пас. Намек толще некуда. Игра Крылова явно не устраивает, несмотря на приемлемые результаты. Полтора периода «ястребы», выражаясь языком классика, «душили-душили» соперника. Описанный выше кулачный бой служил для «Ак Барса» средством изменить ход матча. К этому моменту «Авангард» уже вел в счете, не обращая внимания на собственную недисциплинированность и пару дурацких удалений.

Передачи у Зернова и Стася, забросил Каски, а все вместе реализовали отложенный штраф! pic.twitter.com/cdbK7AZEXT — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 23, 2020

Бешеные скорости, силовое давление, обилие бросков и прочие милые канадскому сердцу Хартли штуки в исполнении его игроков наблюдались в привычно большом количестве. Оба гола были забиты после атак сходу и агрессивных действий у чужих ворот. В общем, ничего нового. Но раз это дает результат, то какой смысл переживать сейчас из-за каких-то игровых нюансов?

«Ак Барс» в основном отбивался, а у его вратаря Адама Рейдеборна серьезной работы было в разы больше, чем у Шимона Грубеца. Видимо, переход к другой игровой модели откладывается на какое-то время. Старые методы пока работают. Обеспечить себе преимущество в «физике» и движении можно лишь на определенных отрезках. И уж точно не в кубковых матчах, где бегать как угорелые и «умирать» будут все.

? Corban Knight — 2nd of the game

3-0 Avangard pic.twitter.com/QWWC0k5z84 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 23, 2020

В третьем периоде «Авангард» снизил уровень агрессии, перешел на энергосберегающий режим и стал отрабатывать игру на удержание счета. Это помогло хозяевам эффектно применить один из основных своих козырей — игру в большинстве — после того, как Корбэн Найт здорово «копал» на вражеском пятачке. К этому стоит добавить еще один позитивный факт — вратарь Шимон Грубец впервые сыграл на «ноль» за «ястребов».