Разрушенная мебель в раздевалке и спектакли с унитазами. Бывший полицейский из Финляндии тренировал в КХЛ, но проиграл все

Продолжаем вспоминать ярких тренеров нашей лиги, которые не проработали долго. Сегодня на очереди — Петри Матикайнен.

Не задержался в «Авангарде»

«Авангард» открыл для российского зрителя одних из самых колоритных тренеров КХЛ. Речь о Раймо Сумманене и Петри Матикайнене — двух финских специалистах, которых «Ястребы» пригласили в суровый сибирский город. Первый выиграл регулярку и вывел команду в финал Кубка Гагарина. Матикайнен не добился больших успехов — его уволили в начале второго сезона, когда омичи проиграли четыре матча из шести. Неудовлетворительные результаты затмил необычный стиль специалиста, за который его будут вспоминать еще долго.

Вылет в четвертьфинале и слабый старт следующего сезона стоили Петри тренерского кресла на «Арене Омск». Трехлетний контракт Матикайнен не отработал и наполовину. Оглядываться назад и вспоминать, что финн занял второе место на «Востоке» в прошлой регулярке, в клубе не стали. Впрочем, никого бы не удивила его отставка и после бесславной серии плей-офф с «Трактором».

Тренер омичей ошибся, когда предложил «Авангарду» щадящий сбор перед кубковыми матчами. Команда потеряла тонус, из-за чего сбился игровой ритм. Перезапуститься за короткий срок не получилось. В первом раунде с «Сибирью» «Авангард» доигрался до семи матчей, а белоусовскому «Трактору» отдал серию в пяти. Матикайнен после вылета просил не напоминать о счете 0:15, с которым «Ястребы» проиграли четыре матча — но обойти этот факт я никак не мог.

Ранние отставки — давняя привычка российских менеджеров, которые привыкли винить во всех бедах тренеров. Амбициозный Матикайнен оказался заложником системы. Петри освободили от казни после вылета от «Трактора», дали шанс провести работу над ошибками. Доверие было исчерпано на сентябрьском отрезке чемпионата. Долго без работы Матикайнен не скучал. Петри по ходу сезона-2013/14 возглавил австрийский клуб «Грац 99», но не вывел команду в плей-офф, и с ним расстались.

Петри Матикайнен на тренировке с хоккеистами «Авангарда». Фото Валерий Гашеев

Полицейские методы

Матикайнен прославился в России за свои тренерские фишки и необычные приемы управления командой. Финн находил разные способы для мотивации коллектива. От пламенных речей, украшенных грациозными метафорами, до настоящих спектаклей в раздевалке — чтобы до хоккеистов дошел смысл тренерских решений. История о том, как, работая в Финляндии, Петри раскрошил бензопилой стол в раздевалке, — ярко описывает подход специалиста.

— Иногда приходится использовать и такие методы для встряски команды. Когда видишь, что иначе она не «проснется». Но могу вас заверить, что в Омске мне еще ни разу не хотелось взять в руки бензопилу. Хотя другие «спектакли» того же плана хоккеисты «Авангарда» в моем исполнении уже видели. Когда я хотел их подстегнуть, — рассказывал Матикайнен в интервью «СЭ» в январе 2013 года.

Навыки руководства коллективом Петри подчерпнул, когда работал (это не опечатка) полицейским в Финляндии. После завершения игровой карьеры Матикайнен отучился на служителя порядка и патрулировал улицы. Полицейские приемы пригодились и в хоккее. Никакой иронии — Петри мог залезть игрокам в душу, поднять их из окопов на бой. Об одной из подобных историй рассказал экс-нападающий омичей Андрей Таратухин.

— В «Авангарде» был финский тренер Петри Матикайнен. И вот мы — на собрании, Матикайнен берет бильярдный кий и бьет со всей силы об стол так, что щепки полетели в разные стороны. Кто на первых рядах сидел, инстинктивно даже закрываться руками стали. Вся команда от такого поступка просто офигела. Потом он взял и руками разорвал на себе майку, и мы увидели, что у него в районе живота маркером нарисовано сердце и написано «Авангард». После Матикайнен еще и такую речь толкнул, — рассказывал Таратухин.

Эмоции Матикайнена неправильно называть безрассудными. Петри — человек слова, он всегда критиковал и хвалил игроков по делу. Тренер не держал гнев в себе, а высказывал все в глаза. Финн умел находить общий язык с хоккеистами, а в раздевалке не было накаленной атмосферы. Не исключаю, что кто-то из игроков опасался тренера. Кто знает, что у него в голове — возьмет и разобьет бильярдный кий в метре от тебя.

Мотивационные приемы Петри использовал для того, чтобы взбодрить команду, а не с целью унизить и оскорбить хоккеистов. Матикайнен — тренер-психолог, которому важно найти контакт с игроками и заставить их поверить в себя. С чем финн ошибся, так это с лояльным подходом к предсезонной подготовке. Щадящую предсезонку называют одной из причин невнятного старта «Авангарда». Тренер снизил нагрузки — и погорел из-за либерального подхода.

Петри Матикайнен. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Унитаз в раздевалке

В сентябре 2014 года финн вернулся в КХЛ и возглавил «Слован». Ничем особенным, кроме унизительного разгрома от ЦСКА (0:12), второе пришествие Матикайнена не запомнилось. Забавно читать комментарии генменеджера клуба Мароша Крайчи о назначении тренера, с которым «команда сможет играть в более атакующий и привлекательный хоккей», когда знаешь, что «Слован» скатится до последнего места в конференции.

После братиславского тура Петри отработал три сезона в финском «Пеликанс», а последние четыре года возглавляет австрийский «Клагенфурт». Где он и завершил карьеру игрока в далеком 1999-м. Символично, согласитесь? Кажется, финн нашел свою команду — с «Клагенфуртом» он дважды выиграл австрийскую лигу. Методы достижения целей у Матикайнена остались прежними. Тренер продолжает удивлять подопечных импровизационными выходками. Когда читаешь о некоторых, глаза непроизвольно лезут на лоб.

Унитаз в раздевалке, чтобы мобилизовать команду, — как вам такой трюк от Матикайнена? Финн попросил помощника купить его в строительном магазине и принести во дворец. Петри хотел взбодрить коллектив и сыграть на психологии игроков. Гадить на льду не надо, лучше выберете для этого унитаз, который уже стоит здесь — посыл тренера к хоккеистам был примерно такой. Как вы думаете, кто первым сел на него? Правильно, Матикайнен. Задумка тренера сработала — в следующем матче команда победила.

Подход мотиватора Матикайнена импонировал не всем хоккеистам. Тем, кто привык работать с более закрытыми тренерами, было нелегко привыкнуть к экстравагантным методам финна. Не берусь осуждать Петри за его самобытный стиль. Матикайнен выбрал путь, который, по его мнению, позволяет достичь результата. Финна не назовешь тренером-неудачником, а значит, его подход имеет право на существование. Петри добился успехов в Европе, но в России запомнился скорее за свою манеру поведения. Но это намного лучше, чем остаться серым тренером, о котором никто не вспомнит через год после увольнения.