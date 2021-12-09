«Ак Барс» и «Магнитка» устроили драку за канадского тренера. Он уже работал в КХЛ и выигрывал кубок в качестве ассистента

Обзор дня Алексея Шевченко.

Подкрепление

Руководство «Ак Барса» осознало, что терять уже нечего — нынешний тренерский штаб топчется на месте, и пригласило известного тренера Майка Пелино. Отчасти неожиданный, но довольно понятный ход. Неожиданный потому, что Дмитрий Квартальнов вряд ли рад, что теперь в тренерской человек, которого он не знает. Тренер любит, чтобы помощники были «его» людьми, которым он полностью доверяет.

Но и менеджеров понять можно. Где это видано, чтобы такой сильный клуб, чей зарплатный бюджет под 800 миллионов, находился на последнем месте в лиге по реализации большинства? Всего 14 реализованных попыток из 125, процент унизительно низкий — 11,2. Из всех трех лиг дела хуже только у ЦСК ВВС из ВХЛ (где совсем недавно дали две зарплаты за лето), а также у «Тюменского легиона» из МХЛ (5 очков в 32 матчах). По большому счету, это повод для более кардинальных изменений в тренерском штабе, но в клубе решили усилить скамейку, никого не трогая.

Пелино очень хотели видеть в «Металлурге». И переговоры должны были завершиться удачно, но тут появилась Казань. Причем было видно, что они пришли с серьезными намерениями, перебив предложение Магнитогорска с такой мощью, что те моментально прекратили борьбу, понимая, что в этот раз точно не выиграют. Будет ли Майк спасением для «Ак Барса»? Если бы у команды было 22,7 процента реализации, а менеджеры хотели бы 24, то существовал риск, что Майк не справится. Но уж вернуть клуб хотя бы в середину таблицы по реализации Пелино способен. Главное, чтобы Дмитрий Квартальнов не мешал. В принципе, он разумный и должен понимать, что новый человек только поможет клубу. Испортить-то ситуацию у него никак не получится.

Вопросы

В российском хоккее все запуталось. Теперь там есть олимпийская команда, которая живет отдельной жизнью, и Федерация хоккея России. Это ясно и по назначениям в команду, но самый яркий сигнал неофициального противостояния — слова президента федерации Владислава Третьяка о том, что у него есть вопросы по составу. Так, недоумение вызвало то, что на Кубок Первого канала не взяли Антона Бурдасова и Константина Окулова. Всегда, когда называют состав на любой турнир, можно найти пару человек, которых почему-то позвали, и тех, кто явно не заслужил приглашения.

По поводу Бурдасова действительно есть вопросы. Он в среду вечером показал, что способен принести пользу, забросив две шайбы в ворота «Трактора». Да и во время сезона не раз убеждал, что является одним из сильнейших в лиге по умению реализовывать моменты. А уж по мощи и точности броска в одно касание Антон, пожалуй, входит в топ-3 КХЛ, даже с учетом легионеров. Слышал, что кандидатуру Бурдасова рассматривали, но зарубили на стадии обсуждения, так как в штабе есть люди, которые о нем невысокого мнения. И это не тренеры. Не забывайте, что у Алексея Жамнова есть еще два официальных советника и пара неофициальных. Концы найти трудно.

Что касается Константина Окулова, то он явно проводит не лучший сезон в своей карьере. Да, форвард лучший бомбардир команды (6+22), но при этом лишь на четвертом месте среди снайперов, уступая всем одноклубникам, кого позвали в сборную. Вы же помните, что и у Сергея Федорова к нему были вопросы, а нынешний тренер ЦСКА входит в штаб олимпийской команды. Плохих матчей у Окулова в этом сезоне было гораздо больше. Да взять хотя бы игру в среду против «Торпедо». Но самое смешное, что началась очень серьезная борьба внутри одной организации. Не очень хорошо, когда впереди Олимпиада.

Матч

Чтобы полностью и внимательно посмотреть игру между «Трактором» и СКА, требовалась сила воли. И если СКА не удивил — они в лучшие дни при Валерии Брагине играют именно так, — то форма челябинского клуба пугает. Не потому, что мы все желаем добра хорошему человеку Анвару Гатиятулину. Дело же не в личной симпатии. Челябинцы-то осенью показывали совершенно другой хоккей, к нему привыкли, и сейчас от команды ждем совсем не то, что она показывает. Натужная победа над «Куньлунем», поражение со счетом 0:1 от «Нефтехимика», отсутствие шансов накануне во встрече против питерского клуба.

Что же происходит во второй половине ноября и декабре? Главный тренер ссылается на загруженный календарь. Правда в его словах есть. К 9 декабря «Трактор» провел 40 матчей — больше, чем все остальные в Восточной конференции. Но и цифры не такие, чтобы мы сильно сочувствовали игрокам. В конце концов, «Трактор» провел не 60 матчей, когда остальные по 37-39. Начались травмы. Повреждение Алексея Бывальцева привело к тому, что в первом звене теперь Андрей Стась, а это моментально сказывается на эффективности Тему Пулккинена. И тут вопросы к тренеру. Если уже с «Куньлунем» были видны проблемы, то зачем такое сочетание выпускать на СКА? Но кроме Бывальцева в лазарете Вячеслав Основин, это важный, но не ключевой игрок команды.

Однако паниковать не просто рано, а даже повода нет. Ни Уфа, ни Казань, даже с учетом матчей в запасе, не подвинут «Трактор», а гнаться за «Металлургом» бессмысленно. Так что надо спокойно пережить этот отрезок, в том числе и руководству, а то уже на вчерашней пресс-конференции было видно, как подавлен главный тренер. Не то время, чтобы уж сильно расстраиваться, а сложные периоды в сезоне переживали все, кто борется за кубок.