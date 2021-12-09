Еще один российский нападающий возвращается домой из НХЛ. А стоило ли вообще уезжать?

В «Айлендерс» так и не дали шанс Анатолию Голышеву.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как тренеры и руководители команд НХЛ обманывают российских игроков. Похвала и доверие могут с легкостью девальвироваться. Обнулиться — на языке «любителей» политики. Примеров игроков, погоревших на опрометчивой вере пустым обещаниям, немало. К ним присоединился и Анатолий Голышев, которого «Айлендерс» выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта.

С прошлой весны, когда нападающий отправился покорять Нью-Йорк, ему не дали шанса сыграть в основе. 19 марта форвард подписал двусторонний контракт с «Островитянами», которые давно хотели видеть россиянина, до конца сезона-2020/21. При этом Голышев имел на руках действующее соглашение с «Автомобилистом». Вместо того, чтобы помочь Биллу Питерсу остаться при деле в Екатеринбурге и получать хорошие деньги в КХЛ, Анатолий выбрал мечту и решил попробовать себя за океаном.

«Айлендерс» звали Голышева к себе не первый год. Нападающий откладывал переезд, решив, что развиваться в «Автомобилисте» полезнее. Беглый анализ фактов наводит на мысль, что Анатолий все делал правильно. Форвард поиграл в звене с Павлом Дацюком, прошел школу Билла Питерса, приближенную к энхаэловским реалиям. Окреп физически и поехал в Нью-Йорк состоявшимся игроком вместе с женой и детьми. Основательно и, казалось бы, надолго.

В конце сезона-2020/21 Голышев не сыграл ни за «Айлендерс», ни за их фарм-клуб. Летом его контракт новичка истек, и ньюйоркцы не шибко торопились заключать новый. История с подписанием затянулась до начала октября. Хоккеист просил одностороннее соглашение, чтобы избежать ссылок в АХЛ. У Анатолия была договоренность, что его не будут держать в фарм-клубе, но тем не менее он начал регулярку в «Бриджпорте».

What a beauty for Anatoly Golyshev's first goal with the @AHLIslanders and the Islanders organization!



Поздравляю, Толик! Не могу дождаться еще многих голов с нами #Isles



pic.twitter.com/8EAHb1kBhF — Nicole Shirman (@nicolefshirman) October 17, 2021

Пока Голышев привыкал к североамериканскому стилю, «Айлендерс» попали в глубокий кризис. Клуб-претендент на Кубок Стэнли провалил первый отрезок регулярки и свалился в подвал Столичного дивизиона. Команду Барри Тротца подкосил коронавирус. Семь игроков основы попали в ковид-протокол. В их числе четыре форварда — конкуренты Голышева за место в составе — Джош Бэйли, Андерс Ли, Киффер Беллоуз и Росс Джонстон. Получил травму нижней части тела Брок Нельсон.

Старина Тротц остался без пяти нападающих. Команду лихорадит, глупо отрицать очевидный спад. Логично, что в подобной ситуации тренер пытается найти решения, которые помогут выйти из кризиса. Ввести в состав голодного дебютанта, неплохо проявившего себя в фарм-клубе — лежащий на поверхности ход. Голышева вызвали на место травмированного Нельсона, планировали выпустить в первом звене, но в последний момент отказались от идеи. Летом в интервью «СЭ» Анатолий отрицал, что стиль «Айлендерс» ему чужд, и утверждал, что сможет сыграть в любых схемах. Видимо, главный тренер придерживается другого мнения.

В октябре Тротц называл Голышева самым трудолюбивым игроком на тренировках. Хвалил россиянина и отмечал его работоспособность. Позиция тренера напоминает нерешительного парня на свидании. Осыпал девушку комплиментами, но пригласить на танец стесняется или боится. Дебют россиянина в НХЛ откладывался и откладывался. При прочих равных выбирали более молодых нападающих из АХЛ.

Голышев объективно не проходил в топ-6 ньюйоркцев. «Айлендерс» — одна из лучших команд лиги по подбору игроков. Командировки россиянина в фарм-клубе не стали сенсацией. Разве форвард сильнее Ли, Палмиери, Нельсона или Бовилье? Да, шансы подвинуть любого из них минимальны. По манере игры Анатолий скорее подходит для третьего звена. Что удивительно, когда команду выбил из равновесия ковид, и «Айлс» проигрывали матч за матчем, Тротц не подпустил Анатолия к основе. Не дал и малейшего шанса доказать, что он достоин лучшей лиги мира. Вместо этого Голышев наблюдал за матчами с трибун.

Теперь нападающий возвращается в Россию. Предположу, что в его энхаэловской истории поставлена точка. Ньюйоркцы дискредитировали свою заинтересованность в хоккеисте, который за полгода пребывания в системе клуба не получил шанса в официальном матче. Голышев рисковал, когда выбирал Северную Америку. Меньшие деньги по контракту, чем в КХЛ. Переезд в незнакомый город с тремя детьми. Новая команда, другой хоккей и уровень сопротивления. Но все старания, смелость и мечты игрока разбились об упрямство главного тренера, который не видел его в составе.