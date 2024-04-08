Этот бронепоезд не пробить ничем. «Локомотив» без труда прошел «Трактор» и в финале будет фаворитом
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Гернат — 5 (Чехович), 10:38 — 0:1. Каюмов — 4 (Березкин, Елесин), 25:34 — 0:2. Андронов — 1 (Чехович, Симашев), 33:27 — 0:3.
Вратари: Мыльников (56:40) — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+7+10) — 21 (11+9+1).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
8 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-4
Спасать серию с 0-3 против «Локомотива» «Трактору» все-таки пришлось без Зака Фукале. Канадский вратарь так и не вернулся в заявку челябинцев. Впрочем, травмированного первого номера Танкограда успешно подменил Сергей Мыльников. Дебютант плей-офф делал все, чтобы полуфинал для Челябинска продолжился, но запас прочности «Локомотива» настолько велик, что команда Игоря Никитина не дала сопернику ни шанса в четвертом матче и закончила серию на Урале.
Героем «Трактора» в первые минуты справедливо признаем именно Мыльникова. Хозяева при поддержке вратаря сдержали стартовый натиск ярославцев. Так продолжалось до 11-й минуты, когда Мартин Гернат успешно подключился к атаке и открыл счет. «Локомотив» многие критикуют за оборонительный стиль и унылый хоккей, но стоит признать: это не более чем стереотип. Рывок к чужим воротам словацкого защитника только подтверждает, что ярославцы умеют творить и используют нестандартные ходы по ситуации.
Пропущенный гол разбудил «Трактор». Еще в конце первого периода челябинцы активизировались и несколько раз устроили заварушку на пятаке «Локомотива». Напор продолжился после перерыва. Агрессия черно-белых привела к закономерному удалению Даниила Тесанова. Большинство хозяева не реализовали, а дальше повторился сценарий прошлых игр серии. Контроль шайбы и территории от «Трактора» ни к чему не привел. А «Локомотив» великолепно воспользовался моментами в зоне челябинцев. Артур Каюмов и Сергей Андронов выписали «Трактору» отложенный приговор.
Плей-офф для Алексея Заварухина сложился парадоксально. После неожиданного взлета, когда команда вынесла «Салават Юлаев» и «Динамо», последовал оглушительный нокаут от ярославского бронепоезда. «Трактор» словно откатился к настройкам регулярки, когда играл по настроению и не отличался стабильностью. В серии с «Локомотивом» команда растеряла кураж и фарт, которым очаровала в плей-офф. Ничего нового Заварухин не предложил Игорю Никитину, несмотря на обещания увидеть другой хоккей в Челябинске. Все осталось прежним, а положение «Трактора» только ухудшалось. Изобретательность в атаке разбилась ярославским порядком, а примитивными бросками с ползоны Даниила Исаева не пробить ничем.
Запоминается всегда последнее. Безыдейное поражение 0-4 омрачило подвиги «Трактора» в плей-офф. После успешных серий с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо» ожидалось, что челябинцы дадут бой подуставшему «Локомотиву». Но остановить или хотя бы притормозить бронепоезд Никитина не получилось. Ярославцы заслуженно выиграли каждый матч, и дело совершенно не в травме Фукале. Мыльников хорошо вошел в плей-офф, не стоит обвинять Сергея во всех бедах. Для полноты ощущений от четвертой игры не хватило только гола Максима Шалунова.
«Трактору» так и не удалось вывести из равновесия оборону «Локомотива», как это происходило с «Салаватом» и «Динамо». Исаев провел серию ровно, чего не скажешь про Самонова, Моторыгина и Коновалова. Кажется, не хватило коллективу Заварухина и эмоций — проучить Шалунова за травму Фукале никто и не попытался. «Локомотив» показал себя более гибкой командой, которая умеет быть разной, словно хитрый хамелеон. Показательно, как ярославцы «засушили» соперника в третьем периоде и позволили Исаеву провести матч на ноль. С каждой новой серией отчетливее укрепляется понимание: время для золотого сезона «Локомотива» наступило.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|8.04
|17:00
|
Трактор – Локомотив
|0 : 3