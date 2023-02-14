Юбилей Майоровых и суператмосфера хоккейного дерби. «Спартак» дарит праздник — остается только побеждать

Красно-белые уступили в домашнем дерби «Динамо» и не смогли войти в зону плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Рашевский — 19 (Кодола), 8:06 — 0:1. Кодола — 6 (бол., Лилья, Уил), 29:05 — 0:2. Талалуев — 9 (бол., Вароне, Принс), 40:37 — 1:2. Лилья — 12 (бол., Менелл, Уил), 56:39 — 1:3. Вароне — 13 (Принс, Хохлачев), 57:18 — 2:3.

Вратари: Красиков (58:06) — К.Л. Волков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (9+9+10) — 30 (6+15+9).

Судьи: Бирин, Юдаков.

14 февраля. Москва. «Мегаспорт». 4026 зрителей.

Можете соглашаться или нет, но в словосочетании «Спартак» — «Динамо» есть что-то магическое. О каком бы виде спорта ни шла речь, если в одной афише рядом стоят имена двух прославленных клубов, можно ожидать жары на поле или площадке. Оппоненты будут биться, невзирая на силу друг друга и турнирное положение — история столичного дерби обязывает.

Что уж говорить о хоккее, где красно-белые и бело-голубые соперничают с самых первых чемпионатов страны в конце 40-х годов. Еще не было на свете ни нынешних игроков команд, ни тренеров, ни большинства тех, кто смотрит за нынешними матчами с трибун или в трансляции. А «Спартак» и «Динамо» уже бились друг против друга с не меньшим, чем теперь, азартом.

Связь поколений

К четвертому дерби в сезоне динамовцы подошли уже в статусе участника плей-офф. А вот «Спартак», недавно вернувшийся с затяжного выезда, сейчас находится за пределами кубковой восьмерки и ведет отчаянную борьбу за продолжение сезона с минским «Динамо» и «Северсталью». В команде надеются, что итоговому успеху поспособствует серия домашних матчей, которую открывают сразу две встречи с бело-голубыми.

К тому же подоспел отличный повод сделать дерби еще интереснее — 11 февраля 85-летие отметил легендарный форвард «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров. В золотые 60-е вместе с братом-близнецом Евгением и Вячеславом Старшиновым они были главной ударной силой красно-белых. И символично, что попрощался с карьерой игрока Майоров когда-то тоже матчем с «Динамо». Вот как он писал об этом в своей книге:

Борис Майоров проводит символическое вбрасывание. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Руководство клуба вместе с Николаем Николаевичем Озеровым организовало мои проводы из большого хоккея. По городу развесили афиши следующего содержания: «Прощальный матч Бориса Майорова. 10 ноября, «Лужники», матч «Спартак» — «Динамо». Экземпляр афиши, конечно, сохранил на память. Играл против динамовцев с первой до последней минуты встречи. По окончании чествовали, провожали, даже слезы навернулись, слишком трогательной выдалась процедура прощания с болельщиками. Они словно не верили, что я провожу за родной клуб последний в карьере матч, не хотели отпускать».

Прошло больше 40 лет, но Майоров, как можно убедиться, из «Спартака» никуда не ушел. Сейчас он возглавляет совет ветеранов клуба и почти не пропускает домашние игры красно-белых. Перед матчем с «Динамо» на видеокубе крутили хронику матчей братьев Майоровых, в перерыве читали посвященные им стихи, на арене продавали специальные сувенирные шайбы. Сам Борис Александрович появился на льду для символического вбрасывания. А чуть позже шайба с его автографом досталась юному болельщику по имени Саша, у которого день рождения пришелся именно на вторник. Отличная иллюстрация связи поколений по-спартаковски.

«Спартак» — «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игра на результат

Для идеального вечера хозяевам «Мегаспорта» не хватало только того, чтобы на льду дела складывались в их пользу. Но порадовать немалую аудиторию во главе с Майоровым хоккеисты «Спартака» долгое время не могли. Из трех предыдущих встреч с «Динамо» две закончились сериями буллитов, в которых удача по разу улыбнулась и тем, и другим, а еще одну взяли бело-голубые. Нужно было восстанавливать паритет, не зря же и.о. главного тренера спартаковцев Алексей Заварухин перед игрой пообещал сыграть сугубо на результат.

Хозяева действительно начали активно, и владели инициативой большую часть первого периода. Но пропустили первыми. Дмитрий Рашевский уже забивал «Спартаку» решающий буллит в нынешнем сезоне, а теперь отличился и с игры.

О том, что в первом отрезке команды предпочли спокойно вкатиться в игру, говорит и полное отсутствие удалений. Но во втором периоде их уже было достаточно. Первые шансы соперники не реализовали, а вот третье большинство в матче получилось результативным. И вновь гол «Динамо» получился каким-то будничным — Владислав Кодола, уже отметившийся в протоколе как ассистент Рашевского, нашел шайбу у борта, заложил вираж и от левого круга вбрасывания с кистей зарядил в девятку. В целом же бело-голубые провели период куда активнее, и было не очень понятно, за счет чего «Спартак» будет спасать игру в заключительные 20 минут.

Возродить интригу уже на первой минуте третьего периода помогло удаление, случившееся у «Динамо» еще до перерыва. Хозяева в свой шанс вцепились как следует — Илья Талалуев поборолся за отскок перед воротами и счет стал 1:2. Это, казалось, предопределило драматургию на остаток игры: «Спартак» должен был лететь в атаку, «Динамо» отстаивать преимущество и строить контригру.

На деле же возможностей сравнять счет у хозяев было не так много, а за три с половиной минуты до конца они снова пропустили в неравных составах: Якуба Лилью бросили перед воротами, и он подставил клюшку под бросок Бреннана Менелла от синей линии. «Спартак» тут же отыграл еще одну шайбу, причем гол Филипа Вароне получился копией первого взятия ворот динамовцев. Заварухин снял вратаря, но игра закончилась тем, что гости секунд 30 атаковали пустые ворота соперника, но так и не забили. Теперь уже послезавтра командам предстоит еще одна встреча на том же льду.