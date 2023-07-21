Новый договор — не оберег для главного тренера. Все будет решать «Газпром».

Перестройка в команде после полуфинала

Пятилетний контракт с главным тренером — нонсенс для любого клуба КХЛ. Российские менеджеры все больше прибегают к долгосрочному планированию. Внедряют стратегии, рассчитанные на несколько сезонов. Однако наставники команд так и остаются первыми на мушке. Стоит тренеру завалить часть чемпионата или плей-офф, как кресло начинает раскачиваться сильнее и сильнее с каждой новой осечкой. Уникальным для КХЛ шагом удивили в СКА. Главный тренер Роман Ротенберг сообщил о продлении контракта с клубом на пять лет.

Выпускник омской ВШТ при благоприятном сценарии будет руководить командой (на лавке) шесть полноценных сезонов. Перевоплощение Ротенберга-менеджера в Ротенберга-тренера произошло по ходу регулярки-2021/22, когда первый вице-президент армейцев сменил на лавке Валерия Брагина. Ротенберг вышел на авансцену и аккумулировал все внимание. То, о чем раньше говорили в кулуарах, запротоколировали официально. Роман Борисович — царь и бог СКА, влияющий не только на селекцию, но и на состав, и на игровую модель.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ротенберг-тренер выиграл Кубок Континента в сезоне-2022/23. Обновленный СКА относительно ровно прошел длинную регулярку и с запасом победил в гладком чемпионате. Об этом успехе наставник часто напоминал на пресс-конференциях, подчеркивая правильный вектор клуба. Поход за другим трофеем — имени Юрия Гагарина — завершился уже по старой армейской традиции в финале конференции. Машиноподобный ЦСКА Сергея Федорова остановил СКА за шесть матчей и отправил петербуржцев в новую — пусть и не такую глобальную — перестройку.

За лето проект Ротенберга серьезно обновился. Главным образом перестановки коснулись ведущих троек нападения. СКА расстался с Яшкиным, Жафяровым и Гусевым. Подписал Грицюка, Толчинского и Лайпсика. Значительно ли усилился петербуржский топ-6 после размена вингерами, покажет только сезон. Не покидала мысль, что СКА снова наступает на старые грабли, от которых больно прилетало не один сезон.

После успешной регулярки и выигрыша Кубка Континента клуб перестроил состав. На 70 процентов изменился топ-6. Игроков, которые за год в системе поняли, под каким давлением выходят на лед, заменили новые хоккеисты. Не менее талантливые, но незнакомые армейской системе. Акцент на этом понятии сделан неслучайно. В клубе снова меняется концепция с акцентом на играющий топ-6 и чернорабочих в боттоме.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перестановки наверху

Летние перестановки СКА продолжились новым контрактом Ротенберга, уходом Андрея Точицкого, занимающего пост исполнительного директора клуба, переводом финансового директора Дмитрия Константинова на должность генерального директора и назначением Александра Медведева председателем совета директоров. Глобально расклад сил в армейском клубе не изменился, за исключением функционала отдельных специалистов. Ротенберг больше сосредоточится на тренерстве и будет меньше заниматься рутиной, сохраняя при этом контроль над ключевыми процессами в СКА.

Привлекательно выглядящий на бумаге пятилетний контракт — не оберег на все случаи жизни. Покровители СКА заинтересованы в успешных результатах. Наивно предполагать, что боссы «Газпрома» готовы впустую ежегодно тратить огромные деньги на содержание клубной вертикали. От Ротенберга-тренера будут требовать результат. Главная интрига — доработает ли Роман Борисович до конца пятилетнего контракта. Только лишь выигрышами Кубков Континента оказанное доверие укрепить не удастся. В Санкт-Петербурге заждались главного трофея КХЛ.