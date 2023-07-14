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Сегодня, 22:00

Тимченко ушел из СКА. Что это значит для клуба из Петербурга?

Михаил Зислис
Обозреватель
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Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Медведев
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Председателем совета директоров армейцев с Невы стал гендиректор футбольного «Зенита» Александр Медведев.

Мощная новость вечером пятницы пришла из Санкт-Петербурга — в СКА сменился председатель совета директоров. Вместо Геннадия Тимченко эту должность занял первый президент КХЛ Александр Медведев. На минуту могло показаться, что петербургский клуб оказался на пороге изменений глобального характера. Зная кипучую натуру Медведева, от него можно ожидать бурной деятельности по всем направлениям.

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Однако, когда удивление от внезапного известия немного рассеялось, стало очевидно, что все дело именно в СКА и обилии статусных фамилий. По факту изменений в деятельности клуба должно быть по минимуму. Тимченко в последнее время отошел от дел и сосредоточился на «Спартаке». Именно его с полным основанием считают куратором красно-белой команды. Удивительно, что при этом он так долго сохранял пост председателя совета директоров СКА. В повседневную жизнь армейской организации он давно не погружался.

В другой ситуации официальное возвращение Медведева в хоккей можно было воспринять не только с ностальгической слезой. Но не сейчас. Он сохраняет за собой функции генерального директора в футбольном «Зените». Эта должность требует постоянной вовлеченности во все процессы. Особенно с учетом того, насколько трепетно к своему любимому детищу относится глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Александр Медведев
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

При всей энергии Медведева ему банально не хватит сил и времени постоянно заниматься СКА. Для полноты картины стоит упомянуть и о других сферах деятельности топ-менеджера. У него точно такая же должность, как и теперь в хоккее, в баскетбольном «Зените». Кроме того, он увлечен большим теннисом и занимается организацией турниров в Санкт-Петербурге.

В первый заход в СКА Медведеву не удалось добиться главного — выиграть титул. Свою личную карму он исправил, приложив руку к чемпионству в футболе и баскетболе. О степени влияния на эти результаты можно спорить. Так же, как и о том, что он обязан сделать в СКА сейчас. У команды огромный потенциал и в данном случае подойдет проверенный временем принцип «не навреди».

КХЛ
ФК Зенит
ХК СКА
Алексей Миллер
Геннадий Тимченко
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