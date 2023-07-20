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Менеджера клуба КХЛ уволили за инцидент с наркотиками? Темная история с руководителем «Трактора»

Клуб КХЛ «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Шинина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Директор по спортивному развитию «Трактора» Александр Шинин.
Александр Шинин.
Фото photo.khl.ru
Виноват или нет Александр Шинин, разберется следствие. Но работу он уже потерял.

Сенсационная новость разлетелась по спортивным порталам в четверг, 20 июля. Ведущее челябинское издание 74.RU сообщило о задержании директора по спортивному развитию «Трактора» Александра Шинина. По предварительным данным, у известного в прошлом защитника изъяли несколько граммов мефедрона — синтетического наркотика, запрещенного в России. По горячим следам в МВД по Челябинской области не подтвердили информацию журналистов, однако ясность добавило заявление клуба.

Пресс-служба «Трактора» оперативно отреагировала на новость и не допустила недомолвок. Шинин покинул должность, а функционал принял генменеджер черно-белых Алексей Волков. Руководство челябинцев не стало заниматься укрывательством и грамотно проработало конфликтную ситуацию, влияющую на репутацию «Трактора». За удивительной и редкой для нынешнего времени формулировкой «уволен из клуба» скрывался скандал, в который вляпался уже бывший менеджер черно-белых. При каких обстоятельствах Александр попался с наркотиками, будут разбираться уполномоченные структуры.

Директор по спортивному развитию «Трактора» Александр Шинин.
Александр Шинин.
Фото ХК «Трактор»

Игровую карьеру челябинский воспитанник Шинин посвятил трем клубам: «Трактору», «Мечелу» и «Северстали». Защитник высоко котировался по юниорам — его вызывали на серебряный для сборной России ЮЧМ-2002, когда в Словакии зажигал Александр Овечкин, ставший лучшим бомбардиром турнира. Шинин запомнился самоотверженностью и неуступчивостью на льду. Инстинкт самосохранения словно отсутствовал у защитника. «Если в меня шайба летит — отвернуться не могу», — категорично заявлял Александр. Таких игроков ценят тренеры и уважают партнеры. Вернувшись в «Трактор» на закате карьеры, Шинина выбрали капитаном команды, а в сезоне-2017/18 он выиграл бронзовые медали КХЛ с родным клубом.

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После окончания игровой карьеры Александру нашлось место в системе «Трактора». Шинин начинал с тренера по развитию игроков, затем получил повышение и занялся клубной вертикалью, в частности командой ВХЛ. «Челмет», который раньше считали местом ссылки, эффективнее заработал на благо первой команды. Через фарм-клуб прошли Сергей Мыльников, Александр Кирпичников, Максим Шабанов и другие игроки. До назначения в «Трактор» Шинин занялся собственным бизнесом. В 10 километрах от Челябинска Александр вместе с супругой открыли ледовый дворец «Айсберг», предназначенный и для детско-юношеской школы, и для любителей. Для обожающего шайбу Танкограда новый лед оказался полезной опцией.

Неожиданный поворот спутал большие планы опытного хоккеиста и начинающего управленца. Правоохранительным органам предстоит разобраться в деле Александра и вынести приговор. Пока история чересчур непрозрачна для категоричных суждений. Будет очень неприятно, если начинающаяся карьера Шинина-менеджера, о котором я, как и многие коллеги, слышали хорошие отзывы, оборвется на такой ноте.

Александр Шинин
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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