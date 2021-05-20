«Понял, что в «Монреале» мне даже не собираются давать шанс». Российский вратарь вернулся в КХЛ из Канады

Интервью новичка «Авангарда» Василия Демченко, который провел последний сезон в системе «Канадиенс».

Нельзя сказать, что разочарован поездкой в Канаду

— Почему вы решили вернуться в Россию, подписав контракт с «Авангардом»?

— Понял, что в системе «Монреаля» мне даже не собираются давать шанс. По итогам этого сезона предложили только односторонний контракт с клубом АХЛ. После этого я понял, что надо возвращаться.

— Вы разочарованы поездкой в Канаду?

— Так тоже нельзя сказать. Я провел несколько матчей, получил какой-то опыт, потренировался. Считаю, что этот сезон я провел с пользой.

— Вы так аккуратны в словах — мол, провел несколько матчей. Четыре игры за сезон — это мало. Почему вы редко появлялись на площадке?

— Действительно, не помню, чтобы играл настолько мало. Впервые я вышел на лед в АХЛ только в конце февраля. До этого мне все пытались объяснить, как нужно играть в этой лиге. Хотели не просто выпустить меня на лед, а чтобы я понимал различные нюансы, систему игры, делал правильные движения. А потом не выходил потому, что было много других вратарей. Как мне объясняли, сезон очень короткий, а у них в приоритете драфтованные голкиперы.

— Вам пытались привить другой стиль? Что именно меняли?

— Думаю, что это не будет никому интересно из ваших читателей. Там чисто специфические вещи. Допустим, когда шайба пересекает синюю линию, то в Северной Америке голкипер иначе встречает соперника. В России мы выкатываемся на атакующего, тормозим и возвращаемся в ворота. В Канаде иначе.

— Вы сильно поменялись как голкипер после всех этих советов?

— Не думаю. Конечно, что-то поменялось в движении, но не кардинально. Я улучшенная версия самого себя.

— Только непонятно, можно ли в вашем возрасте что-то поменять.

— Тут ведь как бывает. Сначала тебе что-то говорят, не получается, и ты думаешь, что действительно дают какие-то неправильные советы, которые не помогут. Но через тренировки со временем выходит так, как надо. И мысли уже другие — что-то пригодится.

— Для Боба Хартли очень важно, чтобы вратарь очень хорошо играл клюшкой, выбрасывал шайбу за синюю. Вы прокачали эти умения?

— О, посмотрите мой последний матч за «Лаваль» в АХЛ. Я столько никогда за ворота не бегал. Кажется, у борта провел больше времени, чем в воротах. Тут действительно этому уделяют серьезное внимание, так что с тренером «Авангарда» никаких проблем не будет. И шайбу легко могут швырнуть подальше.

После неудачного сезона в КХЛ полностью перезагрузился

— Всегда относился к вашему отъезду как к возможности перезагрузиться после очень неудачного сезона в России. Это получилось?

— Полностью.

— Но вы сыграли всего четыре матча.

— И на каждый выходил с такой уверенностью, которой у меня не было давно. Тут, вдалеке от России, все равно не было такого давления. Никто не обсуждает твои действия, никто не обсуждает пропущенные шайбы. Если ты в матчах за «Лаваль» допускаешь какую-то ошибку, то к ней относятся совершенно иначе, не слишком акцентируют внимание. Все прекрасно понимают, что не ошибается только мертвый.

— Недавно писали, что вы можете оказаться в Уфе в «Салавате». Это правда?

— Насколько я понимаю, интерес у клуба был, но «Авангард» сразу же исключил такую возможность.

— Как вы привыкли к североамериканскому стилю игры — броски, развитие атак?

— Мне по душе именно такой стиль. Броски здесь четче, чаще. Это гораздо лучше, чем когда начинают держать шайбу в зоне, разыгрывают до последнего. В этом смысле все гораздо лучше.

— Я обожал канадский дивизион в АХЛ. Почти всё шоу.

— Да я тоже порадовался. Ведешь 4:0, и это совсем ничего не означает, могут догнать и обыграть.

— В последнем матче за «Лаваль» сыграл Кэри Прайс. Но выглядел ужасно. Психовал, был каким-то нервным.

— Ну так вы должны понять человека, у которого такой контракт — и приходится играть в АХЛ. Я понимаю, что его спустили просто набрать форму, но ситуация непростая. Мы с ним знакомы по тренировочному лагерю. Еще тогда понял, что он очень силен, причем Кэри все делал в расслабленном темпе.

Не было возможности поговорить с русским ребятами из других команд

— Я не могу понять, а что вы делали, если сыграли всего четыре матча?

— Тренировался. Очень много работал. Тут даже раскатки проходят совершенно в другом темпе, все серьезно, а не как у нас. Относился к тому, что у меня нет практики, спокойно, тем более мне все объяснили. Повезло и с тренером вратарей, и вообще в «Лавале» очень хорошие специалисты.

— Как сам город?

— Так мы же играли в Монреале, на главной арене. И вообще в период пандемии все очень строго. Например, нашим женам клуб разрешил приходить только на последние игры, да и то для каждой выделили отдельную ложу. Рестораны открывают в день, когда я улетаю. Впрочем, если бы шел сезон, то мне все равно было бы запрещено их посещать. Гулять не возбранялось. Но единственное, куда разрешено было сходить, — продуктовый магазин. Даже парикмахерские под запретом.

— Как же вы стриглись?

— Меня жена стригла. Тут все строго с правилами. Например, не было возможности поговорить до матча с русскими ребятами из других команд.

— Хоть на матчи «Монреаля» сходили?

— Так нельзя было. Не было исключения даже для хоккеистов фарм-клуба. Все очень строго, за всем постоянно следят.

— Ждем вас в Балашихе. Петериса Скудры тут нет, бутылку никто в вас не бросит.