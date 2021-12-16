Капитан молодежной сборной России остался в СКА на три года и не поедет в Америку. Объясняем, почему это идеальное решение

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Первая игра сборной России при Алексее Жамнове не самый лучший ориентир при определении, куда будет двигаться команда. За одну тренировку ничего серьезного не сделаешь, не заставишь хоккеистов играть по одной системе. Хорошо, что победили, хотя канадцы вполне могли сравнять счет на последних секундах. Но о чистом результате в таком матче говорить бессмысленно. Он тут даже не на втором месте. Более того, счет имел лишь значение только для организаторов игры, нарядивших нашу команду в форму сборной СССР. Егор Яковлев после сказал, что главное отличие — команда стала плотней играть, когда шайба у соперника. Теперь чужих игроков встречают чуть ли не на синей линии. Каких-то других изменений заметить было невозможно. Наши старались, канадцы старались. Если бы не вратарь соперника, то все было бы гораздо тяжелей, но в хоккее и ловят на таких моментах.

Мы же все проецируем на предстоящую Олимпиаду. С хоккеистами из НХЛ все сложней, дело даже не в случаях, когда целые команды отправляют в вынужденный короткий отпуск. Сами спортсмены, которые еще совсем недавно ставили перед лигой условие поездки в Пекин, засомневались, что сейчас это небезопасно, а правила организаторов с карантином в 21 день отпугнут самых стойких. Наши ребята дали понять, что это не проблема в случае форс-мажора просидеть три недели запертым в четырех стенах. Никто это всерьез, видимо, не воспринимает, но в Китае, к сожалению, очень жесткие правила. Нашим явно не хватает сыгранности, но это дело наживное, тем более первые три игры в Пекине не имеют турнирного значения. Впереди еще три матча на Евротуре, посмотрим, будет ли прогресс.

Реформа

МХЛ со следующего сезона поменяется. Об этом мы писали два месяца назад, с тех пор в лиге кое-что доработали, правда несущественно. Например, определились с системой плей-офф. Там были небольшие споры, сколько команд из группы сильнейших автоматически сыграют на втором этапе. Теперь выяснилось, что только пять, а остальным придется провести стыковые матчи.

Беспокоят два момента. И даже при новой системе команды «Запада» не будут играть с командами «Востока» в регулярном чемпионате. Не было ни одного тренера в двух конференциях, который был против этого. Разделение по географическому признаку в молодежной лиге ставит барьер для развития хоккеистов, а это большая проблема. Не секрет, что восточные команды по стилю отличаются от западных, а перспективные ребята со всей страны из-за этого скорее едут в Московский регион или в Санкт-Петербург, чем остаются в Челябинске или Екатеринбурге. В группе сильнейших могли бы сделать единый регулярный чемпионат, как в КХЛ, а плей-офф начинали по конференциям.

Вторая странность — сокращение количества матчей, причем кардинально — с 64 до 50. Мотивировка известная, мол, больше будет времени для тренировок. Но я что-то не слышал особых жалоб на то, что у них не хватает времени на занятия. Больше нервировала неритмичность календаря, когда на «Востоке» клубы едва ли не на месяц уезжали из дома, чтобы провести встречи турнира. МХЛ считает, что после реформ турнир станет интересней, но пока непонятно, на чем основана эта надежда.

Контракт

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов точно не уедет в Северную Америку в ближайшие три года. Накануне он заключил контракт с армейцами, так что «Миннесота», выбравшая его во втором раунде драфта 2020 года, не сможет получить хоккеиста до сезона 2024 года. Идеальное решение, которое можно только приветствовать. Сейчас принимаются различные законы, которые бы остановили отток хоккеистов за океан, но на самом деле проблему надо решать совсем с другой стороны. Лучше бы заставляли наши клубы создавать условия для спортсменов, чтобы они не пытались рвануть в другую лигу. Кто-то все равно будет уезжать, тут ничего не поделаешь. Но одно дело ехать в основной состав клуба НХЛ, где тебя ждут (Капризов, Панарин, даже Гусев) и совсем другое — отправляться либо в юниорские лиги, либо сидеть в АХЛ в ожидании шанса (Чибисов, Дер-Аргучинцев, Чехович — примеров десятки).

При всех нынешних достоинствах Хуснутдинова ему явно нечего делать в «Миннесоте». Он там не нужен, его бы ждали непростые сезоны в «Айове» с довольно туманными перспективами. Плюс все, кто едет за океан, забывают, что они все-таки чужаки для той лиги. И ими легко пожертвуют, когда рядом будет свой примерно такого же уровня. Марат, безусловно, прогрессирует. Его перевели с центра на край, что изменило хоккеиста в лучшую сторону, он игрок первого звена и капитан молодежной сборной. Впереди борьба за место в СКА, которую нужно выдержать. Не получится стать основным игроком питерского клуба — такова судьба, тогда бы он точно «Миннесоте» ничем не пригодился бы. Но если получится, то через три года Марат сам будет выбирать, что ему делать дальше, и сможет уехать спокойно, даже если странный закон примут. Только к этому времени он окончательно повзрослеет и будет рассуждать иначе.