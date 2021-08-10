Культовый хоккеист 90-х, чемпион мира, кумир Урала. Его ранний уход из жизни до сих пор остается загадкой
5 августа знаменитому воспитаннику челябинского хоккея Валерию Карпову могло исполниться 50. Легенды «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» нет с нами уже почти семь лет, но Валерий Карпов навсегда оставил след в сердцах российских болельщиков. Его харизма, интеллект, несгибаемый характер и неутолимая страсть к хоккею мало кого могли оставить равнодушным.
Карпов настолько любил свое дело, что даже защитил диссертацию на тему исследования психологии хоккеистов. Он был уверен, что богатый опыт и нестандартное мышление помогут ему стать классным тренером или генеральным менеджером. В это верили и окружающие, но, к сожалению, судьба не позволила Валерию полноценно реализовать свои мечты.
Начало пути
«Почему я в детстве выбрал хоккей? Отец у меня — большой поклонник этого вида спорта, сам стоял на воротах в заводской команде, так что по большому счету у меня не было выбора. Он целенаправленно готовил из меня хоккеиста. В пять лет записал в секцию фигурного катания, чтобы я, как Балдерис, овладел мастерством на коньках, а потом в семь лет отдал уже в хоккейную секцию», — вспоминал в одном из своих интервью Карпов. После тренировок юный игрок приезжал домой и на местном стадионе продолжал занятия, даже когда на улице было темно. Постепенно такое трудолюбие привело его в школу «Трактора». До четвертого класса форвард работал под руководством Валерия Рякина, а затем попал к Валерию Пономареву.
«Пономарев много дал нам как хоккеистам, а особенно — нашим игрокам обороны. Из того состава «Трактора-71» вышло три защитника высокого уровня — Олег Давыдов, Андрей Сапожников и Денис Цыгуров», — вспоминал бывшего тренера Карпов. Та команда действительно демонстрировала высокий класс, завоевав немало призов и наград в юношеском хоккее. «Трактор-71» стал чемпионом СССР среди юношей (1988), среди юниоров (1989), а также победителем первенства спецклассов (1987).
С 1988 года Валерия начали вызывать в челябинский «Металлург», который тогда был фарм-клубом «Трактора». За основную команду свою первую шайбу форвард забросил в ворота ЦСКА, переиграв голкипера армейцев Максима Михайловского. Случилось это 1 октября 1989-го. Валерий выступал за челябинцев до 1994 года и стал важной частью той команды. Хотя в 1992-м провел девять матчей за ЦСКА и, разочаровавшись положением дел в московском клубе, вернулся назад. Времена в «Тракторе» Карпов всегда вспоминал с теплотой, однако его команде не хватило всего чуть-чуть для достижения заветной цели и пришлось довольствоваться лишь бронзой.
«Мог ли «Трактор» стать чемпионом России в сезонах 1992/1993 и 1993/1994? Конечно. Особенно в первый год. Все было очень реально. В третьей игре с «Динамо» мы вели в счете и проиграли в итоге по буллитам. Попади мы тогда в финал на «Ладу», шансов у тольяттинцев было бы немного. Нашу злую, молодую и голодную до побед команду они бы не прошли. Тогда многим выдавали зарплаты автомобилями. Нам же в Челябинске — колбасой и сапогами», — рассказывал Карпов.
Золото Мюнхена
1993 год стал особенным не только для карьеры молодого форварда, но и для всего нашего хоккея. На чемпионате мира в Германии сборная России впервые в своей истории завоевала золотые медали. Тогда в команде Бориса Михайлова блистали Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, но даже на фоне таких именитых партнеров Карпов не затерялся. Во время группового раунда Валерий скромно пристреливался, а в плей-офф стал одним из главных героев команды. Связка Карпов — Титов поучаствовала во всех победных голах матчей на вылет. Для Валерия тот чемпионат мира был дебютным, и на турнире он стал вторым бомбардиром команды, уступив лидерство лишь Хомутову. «Мечта сбылась!» — сказал Карпов после исторической победы. Тогда мало кто мог подумать, что следующее золото сборная России будет ждать 15 лет.
В том же году форварда в третьем раунде драфта НХЛ выбрал «Анахайм». «После одного из матчей на чемпионате мира мы сидели на трибуне с Игорем Варицким, и ко мне неожиданно по-русски обратились: «Вы Валерий Карпов?» После моего утвердительного ответа я был представлен генеральному менеджеру «Анахайма», который поинтересовался: «Не хотите ли вы играть в Калифорнии?» Я ответил, что, конечно, мне это интересно», — вспоминал Карпов.
Несмотря на энтузиазм, Валерий не торопился с отъездом в США, ведь на кону стояла поездка на Олимпийские игры. К сожалению, в Норвегии сборная России осталась без медалей, и уже летом 1994-го форвард начал подготовку к сезону НХЛ. Он хорошо показал себя в лагере и оказался в первой тройке нападения «Дакс» вместе с Полом Карией и Анатолием Семеновым.
В Северной Америке Карпова преследовала череда неудач. Сперва случился локаут, и ему пришлось лететь обратно в Россию, а в январе снова возвращаться за океан. Во втором сезоне он хоть и провел в НХЛ 37 матчей, но получил травму кисти. На третий год форвард попал в лазарет с сотрясением мозга, а после восстановления оказался «Анахайму» не нужен. «Тренер «Дакс» Рон Уилсон был не очень настроен к русским. Жили в одной гостинице, утром захожу на завтрак. Уилсон сидит, жует. Говорю: «Доброе утро». Ноль внимания, ни слова в ответ. Уткнулся в тарелку. Изначально чувствовалась какая-то неприязнь. Переспрашивал Мишку Шталенкова и Толика Семенова: «А что это он все повторяет fuckin' Russian?» — рассказывал в интервью «СЭ» Карпов.
В 1997 году форвард попытался закрепиться в лагере «Калгари», но после того как его отправили в фарм-клуб, вернулся в Россию, где оказался в магнитогорском «Металлурге».
Второй дом
Клуб из Магнитогорска занял особое место в карьере Карпова, где он выступал с 1997-го по 2000-й, с 2001 по 2005 год, а также был капитаном команды. Именно в составе «Металлурга» Валерий выиграл все свои самые значимые клубные трофеи. В 1999 году он стал чемпионом России, в 2004-м — серебряным призером, а также дважды с командой становился чемпионом Евролиги (1999 и 2000). Еще при жизни, весной 2007 года, свитер Карпова с 44-м номером был поднят под своды «Арены Металлург», как раз во время финальной битвы «Магнитки» и «Ак Барса». Тот бой, за чемпионство, «Металлург» выиграл.
«Трактор» или «Металлург»? Провокационный вопрос. Да, я живу в Челябинске и здесь для меня родной дом, но душа все-таки больше лежит к «Магнитке». Наверное, потому что я испытал больше положительных эмоций и хороших переживаний именно в составе этой команды. Конечно, победы в Евролиге или чемпионате России вспоминаются даже спустя годы после завоевания этих трофеев", — откровенно говорил Карпов. В Магнитогорске он установил свой личный бомбардирский рекорд, набрав 39 (15+24) очков в регулярном чемпионате сезона-2003/04.
И тем не менее про родной «Трактор» Валерий не забывал никогда. Даже окончание его игровой карьеры получилось очень символичным. В сезоне-2005/06 форвард отправился в Челябинск. «Трактор» в то время выступал в Высшей лиге, и возвращение Карпова получилось для клуба более чем удачным. В финале плей-офф челябинцы обыграли «Крылья Советов», а 35-летний форвард стал одним из лучших бомбардиров своей команды в матчах на вылет. Карпов помог вернуться родному клубу в элиту российского хоккея, и оказалось, что это был его финальный аккорд в качестве профессионального хоккеиста. Была еще попытка пробиться в состав «Салавата Юлаева», но из-за травмы паха она не увенчалась успехом. Карпов признался, что конец игровой карьеры для него наступил неожиданно, но точка была поставлена невероятно красиво.
Научный подход
Валерий был очень умным человеком с двумя высшими образованиями, а в 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Причем сделал это с полной ответственностью и не для саморекламы. «Я самостоятельно занимался проведением опытов. Брал нескольких игроков и непосредственно перед началом матча проводил тесты, которые позволяют определить, как человек готов психологически. Анализировал же все эти результаты мой помощник, человек науки. Такие работы всегда пишутся в тандеме. С моей стороны все было сделано на совесть. Это была честная работа», — рассказывал Карпов.
Валерий был одним из лучших исполнителей буллитов своего времени и неоднократно заявлял, что работа над диссертацией помогла ему с усовершенствованием этого игрового компонента: «Знания пригодились. В момент исполнения буллитов я научился абстрагироваться от всего — зрителей, соперников, телекамер. Только я и вратарь. Кто кого? В том сезоне, когда работал над диссертацией, по-моему, все буллиты забил. Так что писал не зря».
На чемпионате мира-2002 в Швеции сборная России впервые за девять лет сумела завоевать медали, причем сразу серебряные. Благодаря потрясающей игре вратаря Максима Соколова (43 сейва) полуфинальная битва с Финляндией дошла до серии буллитов, где Карпов получил возможность в фирменном стиле переиграть Юсси Маркканена.
Через два года по иронии судьбы Валерий в пятой игре финала с «Авангардом» не сумел перехитрить того самого Максима Соколова, и золото чемпионата России отправилось в Омск.
Новая роль
«Будет ли востребован в хоккее мой опыт? Не сомневаюсь. У меня есть желание продолжить свою деятельность, ведь за плечами работа с лучшими тренерами, отличными игроками и сильными хоккейными функционерами. Рано или поздно это произойдет», — уверенно говорил Карпов после окончания карьеры, и оказался прав. В 2008 году из «Автомобилиста» ему поступило предложение стать генеральным менеджером клуба. На пост главного тренера Карпов пригласил известного чешского специалиста Марека Сикору, а его помощником был назначен бывший капитан «Трактора» Анатолий Чистяков.
К сожалению, уже в следующем году во время предсезонного сбора в Финляндии руководство приняло решение расстаться с Карповым. Конкретные причины были так и не озвучены, но Валерий рассказал в интервью «СЭ» свою версию: «Были в Швейцарии на чемпионате мира, на озере устроили шашлыки. Я сказал начальникам: «Ребята, если что — всегда буду на стороне игроков». Это руководству очень не понравилось. Искали любой повод, чтоб от меня избавиться».
В итоге Карпов начал заниматься работой с детьми и вместе со Станиславом Туголуковым организовал школу «Будущая звезда». Они проводили дополнительные занятия и тренировали юных хоккеистов. Валерий всегда был предан хоккею, помогал мальчишкам покупать форму и тратил собственные деньги на хорошие клюшки. После того как Карпов покинул «Автомобилист», он очень скучал по хоккею и в глубине души ждал предложения о работе. Спустя годы оно поступило, но, к сожалению, оказалось последним в жизни бывшего форварда.
Трагедия
Летом 2014-го Карпова пригласили помощником Алексея Тертышного в «Челмет», и он с большой радостью принял предложение. «Хочу поблагодарить лично Ивана Викторовича Сеничева, с которым я давно знаком по работе в магнитогорском «Металлурге», за предоставленный мне шанс вернуться в профессиональный хоккей. Это была его инициатива. Не могу дождаться начала работы, тем более что мне предстоит трудиться вместе с моим близким другом Олегом Давыдовым, с которым мы бок о бок играли долгие годы, начиная с молодежной сборной СССР», — комментировал Валерий свое назначение.
Приступить к работе Карпов так и не смог. Через десять дней на лестничной площадке с ним случилась трагедия. Он то ли сам упал с лестницы в собственном подъезде, то ли получил удар по голове бутылкой в ходе бытового конфликта — вряд ли станут известны подробные детали того страшного происшествия. В итоге Валерий перенес две операции, был введен в состояние искусственной комы, в которой находился три месяца, а 10 октября скончался, не приходя в сознание. Ему было всего 43 года. Расследование дела по факту гибели было прекращено из-за отсутствия криминальных обстоятельств.
Смерть талантливого спортсмена и хорошего человека разбила сердце всем, кто знал Валерия. Его юмор, широкий кругозор, дружеские качества отмечают практически все бывшие одноклубники. «Когда играли, то на выезде жили с ним в одной комнате. Хороший друг, веселый парень, всегда мог пошутить. На Кубке Шпенглера праздновали Новый год и дурачились. Валере сложили спагетти на голову и сфотографировали. Он никогда не боялся смеяться ни над собой, ни над другими. Валера мог поддержать разговор на любую тему: два высших образования. Начитанный парень», — вспоминает бывший форвард «Трактора» и «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Карпову было тяжело прожить без хоккея даже день. Он любил эту игру всем сердцем и хотел посвятить ей еще много лет. Очень жаль, что Валерий ушел от нас в таком возрасте, когда столько всего хотелось сделать, успеть покорить новые вершины, а ведь у него на это были силы и безграничное желание. Нам же остается стараться не забывать о таких преданных хоккеистах, которые всегда делали эту игру еще ярче и эмоциональнее.
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