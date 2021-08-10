Культовый хоккеист 90-х, чемпион мира, кумир Урала. Его ранний уход из жизни до сих пор остается загадкой

5 августа Валерию Карпову исполнилось бы 50 лет. «СЭ» вспоминает карьеру игрока.

5 августа знаменитому воспитаннику челябинского хоккея Валерию Карпову могло исполниться 50. Легенды «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» нет с нами уже почти семь лет, но Валерий Карпов навсегда оставил след в сердцах российских болельщиков. Его харизма, интеллект, несгибаемый характер и неутолимая страсть к хоккею мало кого могли оставить равнодушным.

Карпов настолько любил свое дело, что даже защитил диссертацию на тему исследования психологии хоккеистов. Он был уверен, что богатый опыт и нестандартное мышление помогут ему стать классным тренером или генеральным менеджером. В это верили и окружающие, но, к сожалению, судьба не позволила Валерию полноценно реализовать свои мечты.

Начало пути

«Почему я в детстве выбрал хоккей? Отец у меня — большой поклонник этого вида спорта, сам стоял на воротах в заводской команде, так что по большому счету у меня не было выбора. Он целенаправленно готовил из меня хоккеиста. В пять лет записал в секцию фигурного катания, чтобы я, как Балдерис, овладел мастерством на коньках, а потом в семь лет отдал уже в хоккейную секцию», — вспоминал в одном из своих интервью Карпов. После тренировок юный игрок приезжал домой и на местном стадионе продолжал занятия, даже когда на улице было темно. Постепенно такое трудолюбие привело его в школу «Трактора». До четвертого класса форвард работал под руководством Валерия Рякина, а затем попал к Валерию Пономареву.

«Пономарев много дал нам как хоккеистам, а особенно — нашим игрокам обороны. Из того состава «Трактора-71» вышло три защитника высокого уровня — Олег Давыдов, Андрей Сапожников и Денис Цыгуров», — вспоминал бывшего тренера Карпов. Та команда действительно демонстрировала высокий класс, завоевав немало призов и наград в юношеском хоккее. «Трактор-71» стал чемпионом СССР среди юношей (1988), среди юниоров (1989), а также победителем первенства спецклассов (1987).

Валерий Карпов. Фото ХК «Трактор»

С 1988 года Валерия начали вызывать в челябинский «Металлург», который тогда был фарм-клубом «Трактора». За основную команду свою первую шайбу форвард забросил в ворота ЦСКА, переиграв голкипера армейцев Максима Михайловского. Случилось это 1 октября 1989-го. Валерий выступал за челябинцев до 1994 года и стал важной частью той команды. Хотя в 1992-м провел девять матчей за ЦСКА и, разочаровавшись положением дел в московском клубе, вернулся назад. Времена в «Тракторе» Карпов всегда вспоминал с теплотой, однако его команде не хватило всего чуть-чуть для достижения заветной цели и пришлось довольствоваться лишь бронзой.

«Мог ли «Трактор» стать чемпионом России в сезонах 1992/1993 и 1993/1994? Конечно. Особенно в первый год. Все было очень реально. В третьей игре с «Динамо» мы вели в счете и проиграли в итоге по буллитам. Попади мы тогда в финал на «Ладу», шансов у тольяттинцев было бы немного. Нашу злую, молодую и голодную до побед команду они бы не прошли. Тогда многим выдавали зарплаты автомобилями. Нам же в Челябинске — колбасой и сапогами», — рассказывал Карпов.

Золото Мюнхена

1993 год стал особенным не только для карьеры молодого форварда, но и для всего нашего хоккея. На чемпионате мира в Германии сборная России впервые в своей истории завоевала золотые медали. Тогда в команде Бориса Михайлова блистали Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, но даже на фоне таких именитых партнеров Карпов не затерялся. Во время группового раунда Валерий скромно пристреливался, а в плей-офф стал одним из главных героев команды. Связка Карпов — Титов поучаствовала во всех победных голах матчей на вылет. Для Валерия тот чемпионат мира был дебютным, и на турнире он стал вторым бомбардиром команды, уступив лидерство лишь Хомутову. «Мечта сбылась!» — сказал Карпов после исторической победы. Тогда мало кто мог подумать, что следующее золото сборная России будет ждать 15 лет.

В том же году форварда в третьем раунде драфта НХЛ выбрал «Анахайм». «После одного из матчей на чемпионате мира мы сидели на трибуне с Игорем Варицким, и ко мне неожиданно по-русски обратились: «Вы Валерий Карпов?» После моего утвердительного ответа я был представлен генеральному менеджеру «Анахайма», который поинтересовался: «Не хотите ли вы играть в Калифорнии?» Я ответил, что, конечно, мне это интересно», — вспоминал Карпов.

Несмотря на энтузиазм, Валерий не торопился с отъездом в США, ведь на кону стояла поездка на Олимпийские игры. К сожалению, в Норвегии сборная России осталась без медалей, и уже летом 1994-го форвард начал подготовку к сезону НХЛ. Он хорошо показал себя в лагере и оказался в первой тройке нападения «Дакс» вместе с Полом Карией и Анатолием Семеновым.

В Северной Америке Карпова преследовала череда неудач. Сперва случился локаут, и ему пришлось лететь обратно в Россию, а в январе снова возвращаться за океан. Во втором сезоне он хоть и провел в НХЛ 37 матчей, но получил травму кисти. На третий год форвард попал в лазарет с сотрясением мозга, а после восстановления оказался «Анахайму» не нужен. «Тренер «Дакс» Рон Уилсон был не очень настроен к русским. Жили в одной гостинице, утром захожу на завтрак. Уилсон сидит, жует. Говорю: «Доброе утро». Ноль внимания, ни слова в ответ. Уткнулся в тарелку. Изначально чувствовалась какая-то неприязнь. Переспрашивал Мишку Шталенкова и Толика Семенова: «А что это он все повторяет fuckin' Russian?» — рассказывал в интервью «СЭ» Карпов.

В 1997 году форвард попытался закрепиться в лагере «Калгари», но после того как его отправили в фарм-клуб, вернулся в Россию, где оказался в магнитогорском «Металлурге».

Второй дом

Клуб из Магнитогорска занял особое место в карьере Карпова, где он выступал с 1997-го по 2000-й, с 2001 по 2005 год, а также был капитаном команды. Именно в составе «Металлурга» Валерий выиграл все свои самые значимые клубные трофеи. В 1999 году он стал чемпионом России, в 2004-м — серебряным призером, а также дважды с командой становился чемпионом Евролиги (1999 и 2000). Еще при жизни, весной 2007 года, свитер Карпова с 44-м номером был поднят под своды «Арены Металлург», как раз во время финальной битвы «Магнитки» и «Ак Барса». Тот бой, за чемпионство, «Металлург» выиграл.

Валерий Карпов. Фото ХК «Металлург»

«Трактор» или «Металлург»? Провокационный вопрос. Да, я живу в Челябинске и здесь для меня родной дом, но душа все-таки больше лежит к «Магнитке». Наверное, потому что я испытал больше положительных эмоций и хороших переживаний именно в составе этой команды. Конечно, победы в Евролиге или чемпионате России вспоминаются даже спустя годы после завоевания этих трофеев", — откровенно говорил Карпов. В Магнитогорске он установил свой личный бомбардирский рекорд, набрав 39 (15+24) очков в регулярном чемпионате сезона-2003/04.

И тем не менее про родной «Трактор» Валерий не забывал никогда. Даже окончание его игровой карьеры получилось очень символичным. В сезоне-2005/06 форвард отправился в Челябинск. «Трактор» в то время выступал в Высшей лиге, и возвращение Карпова получилось для клуба более чем удачным. В финале плей-офф челябинцы обыграли «Крылья Советов», а 35-летний форвард стал одним из лучших бомбардиров своей команды в матчах на вылет. Карпов помог вернуться родному клубу в элиту российского хоккея, и оказалось, что это был его финальный аккорд в качестве профессионального хоккеиста. Была еще попытка пробиться в состав «Салавата Юлаева», но из-за травмы паха она не увенчалась успехом. Карпов признался, что конец игровой карьеры для него наступил неожиданно, но точка была поставлена невероятно красиво.

Валерий Карпов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Научный подход

Валерий был очень умным человеком с двумя высшими образованиями, а в 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Причем сделал это с полной ответственностью и не для саморекламы. «Я самостоятельно занимался проведением опытов. Брал нескольких игроков и непосредственно перед началом матча проводил тесты, которые позволяют определить, как человек готов психологически. Анализировал же все эти результаты мой помощник, человек науки. Такие работы всегда пишутся в тандеме. С моей стороны все было сделано на совесть. Это была честная работа», — рассказывал Карпов.

Валерий был одним из лучших исполнителей буллитов своего времени и неоднократно заявлял, что работа над диссертацией помогла ему с усовершенствованием этого игрового компонента: «Знания пригодились. В момент исполнения буллитов я научился абстрагироваться от всего — зрителей, соперников, телекамер. Только я и вратарь. Кто кого? В том сезоне, когда работал над диссертацией, по-моему, все буллиты забил. Так что писал не зря».

На чемпионате мира-2002 в Швеции сборная России впервые за девять лет сумела завоевать медали, причем сразу серебряные. Благодаря потрясающей игре вратаря Максима Соколова (43 сейва) полуфинальная битва с Финляндией дошла до серии буллитов, где Карпов получил возможность в фирменном стиле переиграть Юсси Маркканена.

Через два года по иронии судьбы Валерий в пятой игре финала с «Авангардом» не сумел перехитрить того самого Максима Соколова, и золото чемпионата России отправилось в Омск.

Новая роль

«Будет ли востребован в хоккее мой опыт? Не сомневаюсь. У меня есть желание продолжить свою деятельность, ведь за плечами работа с лучшими тренерами, отличными игроками и сильными хоккейными функционерами. Рано или поздно это произойдет», — уверенно говорил Карпов после окончания карьеры, и оказался прав. В 2008 году из «Автомобилиста» ему поступило предложение стать генеральным менеджером клуба. На пост главного тренера Карпов пригласил известного чешского специалиста Марека Сикору, а его помощником был назначен бывший капитан «Трактора» Анатолий Чистяков.

К сожалению, уже в следующем году во время предсезонного сбора в Финляндии руководство приняло решение расстаться с Карповым. Конкретные причины были так и не озвучены, но Валерий рассказал в интервью «СЭ» свою версию: «Были в Швейцарии на чемпионате мира, на озере устроили шашлыки. Я сказал начальникам: «Ребята, если что — всегда буду на стороне игроков». Это руководству очень не понравилось. Искали любой повод, чтоб от меня избавиться».

В итоге Карпов начал заниматься работой с детьми и вместе со Станиславом Туголуковым организовал школу «Будущая звезда». Они проводили дополнительные занятия и тренировали юных хоккеистов. Валерий всегда был предан хоккею, помогал мальчишкам покупать форму и тратил собственные деньги на хорошие клюшки. После того как Карпов покинул «Автомобилист», он очень скучал по хоккею и в глубине души ждал предложения о работе. Спустя годы оно поступило, но, к сожалению, оказалось последним в жизни бывшего форварда.

Валерий Карпов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Трагедия

Летом 2014-го Карпова пригласили помощником Алексея Тертышного в «Челмет», и он с большой радостью принял предложение. «Хочу поблагодарить лично Ивана Викторовича Сеничева, с которым я давно знаком по работе в магнитогорском «Металлурге», за предоставленный мне шанс вернуться в профессиональный хоккей. Это была его инициатива. Не могу дождаться начала работы, тем более что мне предстоит трудиться вместе с моим близким другом Олегом Давыдовым, с которым мы бок о бок играли долгие годы, начиная с молодежной сборной СССР», — комментировал Валерий свое назначение.

Приступить к работе Карпов так и не смог. Через десять дней на лестничной площадке с ним случилась трагедия. Он то ли сам упал с лестницы в собственном подъезде, то ли получил удар по голове бутылкой в ходе бытового конфликта — вряд ли станут известны подробные детали того страшного происшествия. В итоге Валерий перенес две операции, был введен в состояние искусственной комы, в которой находился три месяца, а 10 октября скончался, не приходя в сознание. Ему было всего 43 года. Расследование дела по факту гибели было прекращено из-за отсутствия криминальных обстоятельств.

Смерть талантливого спортсмена и хорошего человека разбила сердце всем, кто знал Валерия. Его юмор, широкий кругозор, дружеские качества отмечают практически все бывшие одноклубники. «Когда играли, то на выезде жили с ним в одной комнате. Хороший друг, веселый парень, всегда мог пошутить. На Кубке Шпенглера праздновали Новый год и дурачились. Валере сложили спагетти на голову и сфотографировали. Он никогда не боялся смеяться ни над собой, ни над другими. Валера мог поддержать разговор на любую тему: два высших образования. Начитанный парень», — вспоминает бывший форвард «Трактора» и «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Карпову было тяжело прожить без хоккея даже день. Он любил эту игру всем сердцем и хотел посвятить ей еще много лет. Очень жаль, что Валерий ушел от нас в таком возрасте, когда столько всего хотелось сделать, успеть покорить новые вершины, а ведь у него на это были силы и безграничное желание. Нам же остается стараться не забывать о таких преданных хоккеистах, которые всегда делали эту игру еще ярче и эмоциональнее.