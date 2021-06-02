Четыре клуба КХЛ погрязли в долгах. Их нельзя допускать до чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Первое место

Сборная России выиграла шесть матчей из семи на групповом этапе чемпионата мира, заняла первое место и оставила очень хорошее впечатление. Мы сейчас не будем говорить о четвертьфинале, так как до него еще сутки. Но то, что мы увидели за две недели в Риге, заставляет подходить к матчам на вылет достаточно спокойно. Давайте вспомним, с каким настроением прибыли в Латвию. Считалось, что у нас нет вратарей, огромные проблемы в атаке, особенно в созидании, так как не было творческих центральных, а уже во втором звене действовал Павел Карнаухов.

Разве кто-то может сказать, что у нас плохое настроение? Александр Самонов, нервничая в первых встречах, к концу этапа стал вполне уверен в себе, у него два «сухаря». Защита и до турнира считалась нашей сильной линией, она не подвела, а с приездом Дмитрия Орлова стала еще более опасной и сбалансированной. В атаке тоже не все так плохо. Искрящийся Сергей Толчинский, опасный Александр Барабанов, исполнительный Павел Карнаухов, очень четкое четвертое звено. И это не во всех играх выставляли оптимальный состав, а Константин Окулов, игравший в первой тройке, рано выбыл из-за серьезной травмы. Плюс играем очень правильно, ровно так, как и требуется в нынешних условиях. Без перекосов в сторону атаки, без анархии, наши хоккеисты готовы разрушать, причем все до единого, без исключений. И с каждым матчем сборная добавляла, хотя и случались досадные промахи. Уступили Словакии, что, кстати, до сих пор воспринимается как недоразумение, пропустили нелепую шайбу от Швеции в основное время. Мы можем волноваться перед четвертьфиналом, но только потому, что это будет важная игра без права на ошибку, а не потому, что у нас все плохо в команде.

Долги

Через неделю состоится закрытие сезона в КХЛ, перед ним обычно проходит совещание клубов, на котором принимаются важные решения по будущему сезону. Но прямо сейчас до чемпионата нельзя допускать четыре клуба, так как у них есть долги по зарплате перед хоккеистами.

Нет никаких новостей из Владивостока. Понятно, что им дали срок до 31 июля, но ведь пока никаких позитивных подвижек. Клубу до сих пор запрещено заключать и регистрировать даже просмотровые контракты, а новостей по выплатам нет. Более того, в регионе до сих пор надеются, что долги не станут проблемой для участия в чемпионате.

Не отдают долги в «Спартаке». Пока известно, что должны тренерскому штабу команды, точно не выплатили последнюю зарплату и отпускные, а также премии с ноября игрокам с двусторонними контрактами. При этом клуб молчит, даже ничего не опровергает, что довольно странно. Слышал, что принято принципиальное решение «забыть о долгах», но разве так можно? Красно-белых тоже нельзя допускать до турнира, все равно у них арены нет.

Беда и в двух иностранных клубах. «Куньлунь» не заплатил хоккеистам за три месяца, кроме того, там до сих пор не погасили чеки за приобретение экипировки и клюшек. Прошлым летом у китайцев была организационная неразбериха, не было вообще ничего для тренировок, так что спортсменам было обещано в будущем погасить все траты. Не сделано ничего. Выяснилось, что проблемы у «Барыса». Там должны за два месяца, премии не выплачивались весь сезон, более того, некоторую сумму должны аж с позапрошлого сезона. Конечно, и казахстанской команде должно быть отказано в допуске. На каком основании эти четыре клуба попадут в календарь на следующий чемпионат? Опять у нас не соблюдаются даже прописанные правила?

Новичок

Пока именно «Торпедо», а не топ-клубы, привезло самого крутого иностранца этим летом. Контракт с нижегородцами подписал Кенни Агостино — один из сильнейших нападающих АХЛ, один из самых известных. У американца, которому сейчас 29 лет, никак не получается подняться по карьерной лестнице. В каких-то системах он не мог пробиться в топ-6, так как у клубов был очень серьезный подбор игроков. В каких-то не попадал в систему и отправлялся ждать своего шанса в фарм-клуб. В последние годы к Кенни уже относились как к возрастному хоккеисту, предпочитая давать шанс молодым проспектам. Такое бывает, Агостино никак не мог поймать волну. С сезона-2013/14 нападающий провел всего 86 матчей в НХЛ, хотя по игре в АХЛ никаких вопросов не было. Даже непонятно, где хоккеисту было лучше всего. По статистике — в «Монреале», но канадцы обменяли его в «Торонто», не дожидаясь конца сезона.

За плечами контракты с «Калгари», «Сент-Луисом», «Бостоном», «Нью-Джерси». При этом Агостино не падал духом. В фарм-клубах он очень старался, рвал жилы, набрал 317 очков в 348 матчах, причем в разных командах с разными стилями. Агостино давно звали в КХЛ. Но до нынешнего года его представитель уверял, что Кенни вот-вот станет игроком Национальной хоккейной лиги, так что уезжать бессмысленно. Летом 2021 года терпение закончилось.