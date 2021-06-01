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Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии

11:16
Ульяна Тригубчак и Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
Ульяна Тригубчак и Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» и председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов сообщил, что подал в отставку.

Причиной стали откровенные фотографии с бывшей айс-герл уфимского «Салавата Юлаева», блогером и телеведущей Ульяной Тригубчак.

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация», — написал Мурзагулов в Instagram.

Снимки, которые опубликовала Тригубчак можно посмотреть здесь.

Председатель общественной палаты Башкирии Мурзагулов не исключил увольнения из «Уфы» из-за откровенной фотосессии

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