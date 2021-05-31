Председатель общественной палаты Башкирии Мурзагулов не исключил увольнения из «Уфы» из-за откровенной фотосессии

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» и председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что может лишиться своего поста в клубе из-за фотосессии с уфимской телеведущей.

«Я понимаю, что в консервативной Башкирии меня многие за эту фотосессию осудят. Почти уверен, что главой «Уфы» я перестану быть. Однако это продуманное решение. Сейчас те дураки, которые предлагают отказаться от футбола в Башкирии, увидят, насколько этот вид спорта популярен в нашей республике. Надеюсь те, кто принимают решения, меня уволят, а футбол в Башкирии сохранят. Это для меня намного важнее, чем мое место работы.

Если они дебилы, то пусть поймут, что моя фотосесия вызывает вот такие последствия. Я не хочу быть могильщиком футбола, но если кто-то считает, что проблема во мне, то окей. Пусть найдут другого менеджера, который фотографируется одетым. Но главное — сохранить футбол. А я не пропаду. У меня нет проблем с предложениями по работе», — заявил Мурзагулов.

Снимки в своем Instagram опубликовала известная блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак. Их можно посмотреть здесь.

(Владислав Флегонтов)