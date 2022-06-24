Американский нападающий едет в КХЛ. «Авангард» мог и лучше использовать вакансию легионера
Новичок
«Авангард» подписывает американского нападающего Алекса Броадхерста. Довольно неожиданное решение генерального менеджера Алексея Волкова, а если почитать комментарии последнего, то и весьма рискованное. Новобранцу заранее отдают позицию второго центра команды, хотя кажется, что никаких оснований для этого нет.
Форварду 29 лет, в НХЛ он последний раз играл пять лет назад, но в сезоне-2017/18 провел только пару матчей за «Коламбус». Чемпионство в лиге Онтарио, а также Кубок Колдера тоже были очень давно, да и не будем же мы всерьез рассматривать чемпионство в юниорской лиге. АХЛ — тоже лига не про стабильные результаты. Например, фарм-клуб «Коламбуса», взявший трофей, через год не попал в плей-офф.
Алекс уехал из Северной Америки два года назад, перебрался в Финляндию после того, как провел сезон на контракте с клубом АХЛ. Но и в ХИФКе не был лидером. Слабая статистика, считается, что форвард хорош на «точке», но это слабый аргумент. Не все же в хоккее решается на вбрасываниях. Знакомые скауты и менеджеры, которые внимательно следят за европейскими турнирами, без труда вспомнили американца, но никто из сильных клубов всерьез не рассматривал хоккеиста как усиление. Были мысли подписать его в одну из команд, которые бьются за место в плей-офф, но всегда находились кандидаты лучше.
Нужно ли омичам тратить позицию легионера, учитывая проблемы с атакующим защитником и вратарем? Тем более Броадхерст вряд ли техничнее Федора Малыхина или полезнее Александра Дергачева. Впрочем, может быть, Алексей Волков лучше разбирается. Привозил же он в свое время Ивана Лисина, утверждая, что у нападающего «поставленный бросок».
Формула
Наконец-то появилась определенность с будущим сезоном в КХЛ. Формулу менять не будут. Никакого спорного деления на слабых и сильных, команды сыграют в прежнем формате. Правда, «Куньлунь» из Восточной конференции переходит в Западную, но это и логично. Все-таки они живут в Мытищах и в ближайший год точно не уедут домой.
Еще из хорошего отметим, что клубы проведут по 68 матчей. Изначально планировалось по 62 или 64, и это рассматривалось как прорыв. Так что 68 — отличный результат. Добьют календарь хорошими встречами типа «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Только не надо говорить, что у каких-то клубов будет преимущество, ведь они сыграют с более слабыми соперниками. Постоянное нытье скептиков, находящих минусы в любом регламенте, изрядно надоело. Команды должны играть много, оптимально под 80 матчей, за те деньги, что получают хоккеисты.
Ничего пока не решено по поводу плей-офф. Считаю, что разборки внутри конференций изжили себя. Да, есть риск, что СКА сыграет с «Амуром» в первом раунде. Но, знаете, если питерцы хотят выиграть Кубок, то пусть едут в Хабаровск, хозяевам все равно будет сложней, а прожить два дня по питерскому времени гостям гораздо легче.
Тут другой вопрос важен. В конференциях по 11 команд, по три аутсайдера мы можем с большей долей вероятности назвать сейчас. Не лучше бы было изменить схему попадания? Пусть по четыре команды получат гарантированное место, а еще четыре проведут дополнительные игры с тремя клубами. Да, можно будет вообще весь сезон проигрывать, а потом выиграть стык и оказаться в плей-офф. Но это легко сказать, попробуйте так сделать. Можно вообще сформировать плей-офф по принципу ВХЛ, когда 1 команда играет с 16 вне зависимости от географии. От стыков внутри конференций пора уходить.
Вратарь
Такое ощущение, что «Спартак» все лето подписывает исключительно вратарей. Сейчас их в системе клуба уже 10. Конечно, на три команды цифра нормальная, но все же. Накануне контракт с клубом подписал Патрик Рыбар, выступавший в прошлом сезоне за минское «Динамо».
Это отличный ход со стороны красно-белых. Было непросто на что-то рассчитывать, если бы тренер мог полагаться только на Красикова, Сковронского и Виноградова. У каждого из них есть свои минусы. Рыбар же блестяще сыграл на Олимпиаде, да и в Минске не опозорился. Он оказался сильнее Доминика Фурха, который пугал белорусских болельщиков в позапрошлом сезоне, показывал относительно стабильную игру, учитывая, какие проблемы в обороне были у Крейга Вудкрофта. Да и в Пекине новичок «Спартака» доказал, что готов спасать, если защитники ему будут помогать в должной степени.
А то, что красно-белые будут делать ставку на оборону, нет никаких сомнений. Если внимательно изучать состав команды, то очевидно, что не хватает забивных форвардов, даже топ-6 не набирается. Насколько известно, в офисе клуба прекрасно все понимают и ищут усиление в атаке. Но на рынке не так чтобы уж сильно много предложений. Впрочем, за линию обороны и вратаря уже не надо беспокоиться. Кроме того, шанс будет у молодежи, а в клубе, кажется, переизбыток перспективных и талантливых.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4