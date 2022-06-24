Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:20

Американский нападающий едет в КХЛ. «Авангард» мог и лучше использовать вакансию легионера

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекс Броадхерст.
Фото Global Look Press
Патрик Рыбар.
Фото Global Look Press
Алекс Броадхерст.
Фото ХК «Авангард»
1/3
Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Авангард» подписывает американского нападающего Алекса Броадхерста. Довольно неожиданное решение генерального менеджера Алексея Волкова, а если почитать комментарии последнего, то и весьма рискованное. Новобранцу заранее отдают позицию второго центра команды, хотя кажется, что никаких оснований для этого нет.

Форварду 29 лет, в НХЛ он последний раз играл пять лет назад, но в сезоне-2017/18 провел только пару матчей за «Коламбус». Чемпионство в лиге Онтарио, а также Кубок Колдера тоже были очень давно, да и не будем же мы всерьез рассматривать чемпионство в юниорской лиге. АХЛ — тоже лига не про стабильные результаты. Например, фарм-клуб «Коламбуса», взявший трофей, через год не попал в плей-офф.

Алекс уехал из Северной Америки два года назад, перебрался в Финляндию после того, как провел сезон на контракте с клубом АХЛ. Но и в ХИФКе не был лидером. Слабая статистика, считается, что форвард хорош на «точке», но это слабый аргумент. Не все же в хоккее решается на вбрасываниях. Знакомые скауты и менеджеры, которые внимательно следят за европейскими турнирами, без труда вспомнили американца, но никто из сильных клубов всерьез не рассматривал хоккеиста как усиление. Были мысли подписать его в одну из команд, которые бьются за место в плей-офф, но всегда находились кандидаты лучше.

Алекс Броадхерст. Фото ХК «Авангард»
Алекс Броадхерст.
ХК «Авангард»

Нужно ли омичам тратить позицию легионера, учитывая проблемы с атакующим защитником и вратарем? Тем более Броадхерст вряд ли техничнее Федора Малыхина или полезнее Александра Дергачева. Впрочем, может быть, Алексей Волков лучше разбирается. Привозил же он в свое время Ивана Лисина, утверждая, что у нападающего «поставленный бросок».

В регулярном чемпионате КХЛ будет больше матчей, а Кубок Гагарина может пройти по новой схеме. В КХЛ — время перемен. В регулярке будут играть рекордно много, а в плей-офф западные клубы могут отправить на «Восток»

Формула

Наконец-то появилась определенность с будущим сезоном в КХЛ. Формулу менять не будут. Никакого спорного деления на слабых и сильных, команды сыграют в прежнем формате. Правда, «Куньлунь» из Восточной конференции переходит в Западную, но это и логично. Все-таки они живут в Мытищах и в ближайший год точно не уедут домой.

Еще из хорошего отметим, что клубы проведут по 68 матчей. Изначально планировалось по 62 или 64, и это рассматривалось как прорыв. Так что 68 — отличный результат. Добьют календарь хорошими встречами типа «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Только не надо говорить, что у каких-то клубов будет преимущество, ведь они сыграют с более слабыми соперниками. Постоянное нытье скептиков, находящих минусы в любом регламенте, изрядно надоело. Команды должны играть много, оптимально под 80 матчей, за те деньги, что получают хоккеисты.

Ничего пока не решено по поводу плей-офф. Считаю, что разборки внутри конференций изжили себя. Да, есть риск, что СКА сыграет с «Амуром» в первом раунде. Но, знаете, если питерцы хотят выиграть Кубок, то пусть едут в Хабаровск, хозяевам все равно будет сложней, а прожить два дня по питерскому времени гостям гораздо легче.

Тут другой вопрос важен. В конференциях по 11 команд, по три аутсайдера мы можем с большей долей вероятности назвать сейчас. Не лучше бы было изменить схему попадания? Пусть по четыре команды получат гарантированное место, а еще четыре проведут дополнительные игры с тремя клубами. Да, можно будет вообще весь сезон проигрывать, а потом выиграть стык и оказаться в плей-офф. Но это легко сказать, попробуйте так сделать. Можно вообще сформировать плей-офф по принципу ВХЛ, когда 1 команда играет с 16 вне зависимости от географии. От стыков внутри конференций пора уходить.

Вратарь

Патрик Рыбар. Фото Global Look Press
Патрик Рыбар.
Фото Global Look Press

Такое ощущение, что «Спартак» все лето подписывает исключительно вратарей. Сейчас их в системе клуба уже 10. Конечно, на три команды цифра нормальная, но все же. Накануне контракт с клубом подписал Патрик Рыбар, выступавший в прошлом сезоне за минское «Динамо».

Это отличный ход со стороны красно-белых. Было непросто на что-то рассчитывать, если бы тренер мог полагаться только на Красикова, Сковронского и Виноградова. У каждого из них есть свои минусы. Рыбар же блестяще сыграл на Олимпиаде, да и в Минске не опозорился. Он оказался сильнее Доминика Фурха, который пугал белорусских болельщиков в позапрошлом сезоне, показывал относительно стабильную игру, учитывая, какие проблемы в обороне были у Крейга Вудкрофта. Да и в Пекине новичок «Спартака» доказал, что готов спасать, если защитники ему будут помогать в должной степени.

А то, что красно-белые будут делать ставку на оборону, нет никаких сомнений. Если внимательно изучать состав команды, то очевидно, что не хватает забивных форвардов, даже топ-6 не набирается. Насколько известно, в офисе клуба прекрасно все понимают и ищут усиление в атаке. Но на рынке не так чтобы уж сильно много предложений. Впрочем, за линию обороны и вратаря уже не надо беспокоиться. Кроме того, шанс будет у молодежи, а в клубе, кажется, переизбыток перспективных и талантливых.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
5
0
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В КХЛ — время перемен. В регулярке будут играть рекордно много, а в плей-офф западные клубы могут отправить на «Восток»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости