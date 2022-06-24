Американский нападающий едет в КХЛ. «Авангард» мог и лучше использовать вакансию легионера

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Авангард» подписывает американского нападающего Алекса Броадхерста. Довольно неожиданное решение генерального менеджера Алексея Волкова, а если почитать комментарии последнего, то и весьма рискованное. Новобранцу заранее отдают позицию второго центра команды, хотя кажется, что никаких оснований для этого нет.

Форварду 29 лет, в НХЛ он последний раз играл пять лет назад, но в сезоне-2017/18 провел только пару матчей за «Коламбус». Чемпионство в лиге Онтарио, а также Кубок Колдера тоже были очень давно, да и не будем же мы всерьез рассматривать чемпионство в юниорской лиге. АХЛ — тоже лига не про стабильные результаты. Например, фарм-клуб «Коламбуса», взявший трофей, через год не попал в плей-офф.

Алекс уехал из Северной Америки два года назад, перебрался в Финляндию после того, как провел сезон на контракте с клубом АХЛ. Но и в ХИФКе не был лидером. Слабая статистика, считается, что форвард хорош на «точке», но это слабый аргумент. Не все же в хоккее решается на вбрасываниях. Знакомые скауты и менеджеры, которые внимательно следят за европейскими турнирами, без труда вспомнили американца, но никто из сильных клубов всерьез не рассматривал хоккеиста как усиление. Были мысли подписать его в одну из команд, которые бьются за место в плей-офф, но всегда находились кандидаты лучше.

Алекс Броадхерст. ХК «Авангард»

Нужно ли омичам тратить позицию легионера, учитывая проблемы с атакующим защитником и вратарем? Тем более Броадхерст вряд ли техничнее Федора Малыхина или полезнее Александра Дергачева. Впрочем, может быть, Алексей Волков лучше разбирается. Привозил же он в свое время Ивана Лисина, утверждая, что у нападающего «поставленный бросок».

Формула

Наконец-то появилась определенность с будущим сезоном в КХЛ. Формулу менять не будут. Никакого спорного деления на слабых и сильных, команды сыграют в прежнем формате. Правда, «Куньлунь» из Восточной конференции переходит в Западную, но это и логично. Все-таки они живут в Мытищах и в ближайший год точно не уедут домой.

Еще из хорошего отметим, что клубы проведут по 68 матчей. Изначально планировалось по 62 или 64, и это рассматривалось как прорыв. Так что 68 — отличный результат. Добьют календарь хорошими встречами типа «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Только не надо говорить, что у каких-то клубов будет преимущество, ведь они сыграют с более слабыми соперниками. Постоянное нытье скептиков, находящих минусы в любом регламенте, изрядно надоело. Команды должны играть много, оптимально под 80 матчей, за те деньги, что получают хоккеисты.

Ничего пока не решено по поводу плей-офф. Считаю, что разборки внутри конференций изжили себя. Да, есть риск, что СКА сыграет с «Амуром» в первом раунде. Но, знаете, если питерцы хотят выиграть Кубок, то пусть едут в Хабаровск, хозяевам все равно будет сложней, а прожить два дня по питерскому времени гостям гораздо легче.

Тут другой вопрос важен. В конференциях по 11 команд, по три аутсайдера мы можем с большей долей вероятности назвать сейчас. Не лучше бы было изменить схему попадания? Пусть по четыре команды получат гарантированное место, а еще четыре проведут дополнительные игры с тремя клубами. Да, можно будет вообще весь сезон проигрывать, а потом выиграть стык и оказаться в плей-офф. Но это легко сказать, попробуйте так сделать. Можно вообще сформировать плей-офф по принципу ВХЛ, когда 1 команда играет с 16 вне зависимости от географии. От стыков внутри конференций пора уходить.

Вратарь

Патрик Рыбар. Фото Global Look Press

Такое ощущение, что «Спартак» все лето подписывает исключительно вратарей. Сейчас их в системе клуба уже 10. Конечно, на три команды цифра нормальная, но все же. Накануне контракт с клубом подписал Патрик Рыбар, выступавший в прошлом сезоне за минское «Динамо».

Это отличный ход со стороны красно-белых. Было непросто на что-то рассчитывать, если бы тренер мог полагаться только на Красикова, Сковронского и Виноградова. У каждого из них есть свои минусы. Рыбар же блестяще сыграл на Олимпиаде, да и в Минске не опозорился. Он оказался сильнее Доминика Фурха, который пугал белорусских болельщиков в позапрошлом сезоне, показывал относительно стабильную игру, учитывая, какие проблемы в обороне были у Крейга Вудкрофта. Да и в Пекине новичок «Спартака» доказал, что готов спасать, если защитники ему будут помогать в должной степени.

А то, что красно-белые будут делать ставку на оборону, нет никаких сомнений. Если внимательно изучать состав команды, то очевидно, что не хватает забивных форвардов, даже топ-6 не набирается. Насколько известно, в офисе клуба прекрасно все понимают и ищут усиление в атаке. Но на рынке не так чтобы уж сильно много предложений. Впрочем, за линию обороны и вратаря уже не надо беспокоиться. Кроме того, шанс будет у молодежи, а в клубе, кажется, переизбыток перспективных и талантливых.