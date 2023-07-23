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Сегодня, 12:15

Сын Русского Танка раскрылся у Ларионова. А теперь подписал хитрый контракт в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Николай Коваленко.
Фото ХК «Торпедо»
Николай Коваленко.
Фото ХК «Торпедо»
Николай Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Николай Коваленко продолжит карьеру в «Торпедо» на правах аренды у «Колорадо».

Николай Коваленко все-таки подпишет контракт с «Колорадо». Правда, условия хитрые и хоккеист практически не рискует. Сразу после соглашения он будет отправлен в Нижний Новгород в аренду. Более того, если к дедлайну нашего чемпионата хоккеист не будет числиться в клубе НХЛ, то он тоже сможет вернуться.

Но в таком контракте есть и минусы. Прежде всего, для Николая. В Америке очень ценится преданность клубу, иногда показная. Например, Алексей Марченко заработал себе много вистов, когда в прошлом сезоне прибыл в Коламбус задолго до открытия тренировочного лагеря. Фактически он всю предсезонку провел в США, хотя мог бы спокойно трудиться в России. Но там моментально оценили его желание пробиться в НХЛ, что потом вылилось в доверие в концовке сезона.

Николай Коваленко.
Фото ХК «Торпедо»

И, например, игроки, которые сразу же ставят какие-то условия, сталкиваются с недоверием. Ах, ты включил в контракт пункт о возвращении домой? Да, имеешь право, но мы понимаем, что ты не так и уверен в себе, нашел пути к отступлению и в сложной ситуации на тебя нельзя положиться.

Далее возможны варианты. Например, клуб НХЛ может тебя легко обмануть, хотя ты демонстрировал предельную лояльность, как в ситуации с Анатолием Голышевым. А, может быть, наоборот, оценит твое терпение и желание непременно пробиться в первую команду.

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Но это если рассуждать с североамериканской стороны. С позиции Коваленко все предельно понятно. Его выбрал сильный клуб, который сейчас находится в расцвете сил. Пробиться в команду чрезвычайно тяжело, а сидеть в фарме только потому, что команда входит в число фаворитов турнира, никому не хочется.

Видимо, и Николай прекрасно осознает, что у него не так много шансов за океаном. Конечно, сезон в «Торпедо» получился фантастическим. Нападающий набрал 61 балл в 66 матчах, установил личные рекорды по результативности и передачам. А самое главное — сосредоточился на хоккее, а не на посторонних вещах.

Николай Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как мы раньше думали о Коваленко? Слишком переоценивает себя и тратит время на конфликты с тренерами. Вполне возможно, Андрей Скабелка в Ярославле не был прав по отношению к хоккеисту, но и форвард слишком явно демонстрировал свою неприязнь. Кроме того, все помнят его глупые удаления, да и по игре были вопросы.

Плюс за спиной Николая был провальный сезон в «Ак Барсе». И снова он не нашел общего языка с тренером, были проблемы на льду, а менеджерам пришлось успокаивать другую молодежь, так как Николай получал слишком много доверия. Переезд в Нижний Новгород многое изменил. Но стал ли Николай другим? По игре, по дисциплине к нему не было вопросов. Коваленко играл много, приносил результат, ставил личные рекорды.

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Однако «Торпедо» в прошлом сезоне — весьма уникальный проект. Мы с нетерпением ждем начала нового чемпионата, чтобы понять, останутся ли нижегородцы прежними. Сейчас ведь к ним будут относиться иначе. Знаю, что тренеры некоторых клубов думают о том, как бороться с этим веселым атакующим стилем. Плюс от Игоря Ларионова уехал Андрей Козырев, а ведь всем известно, что его влияние на стиль команды было огромно. Понимает это и хоккеист.

Никто не знает, сможет ли Николай провести так сильно и будущий сезон. Но даже если не будет получаться как прежде, то он протестирует себя за океаном. А если не получится, то вернется без ущерба для репутации. Хотя бы попробовал.

Хоккей
КХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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