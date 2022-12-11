Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

11 декабря, 19:45

КХЛ все-таки нужен Матч звезд. Вот основные причины

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матч звезд КХЛ 2022.
Фото ХК «Трактор»
10-11 декабря в Челябинске состоялся 13-й звездный уик-энд.

В последнее время все чаще идут разговоры о том, что идея проведения Матча звезд попросту изжила себя, даже несмотря на изменение формата со стороны лиги.

Хоккеисты, удостоенные выбора, частенько пытаются соскочить с хоккейного праздника по надуманным причинам, предпочитая лишние пару дней отдохнуть с семьей, и все чаще относятся к привилегии со стороны лиги, журналистов и болельщиков как к навязанной им обязаловке и приезжают отбывать повинность. А у тех, кто относится к мероприятию со всей ответственностью и желанием, банально не хватает новых приемов, номеров и задумок, чтобы выделиться перед зрителями.

Андрей Алтыбармакян с "шашлычной" клюшкой. Фото ХК "Трактор"
Андрей Алтыбармакян с «шашлычной» клюшкой.
ХК «Трактор»

В отличие от аналога МХЛ в лице Кубка вызова, здесь по-прежнему катаются на прямых ногах и не играют всерьез. Казалось бы, при таких вводных интерес к нашему звездопаду должен страдать. Но как бы не так — Матч звезд по-прежнему собирает полные трибуны. И челябинский уик-энд не стал исключением.

Почему же этот формат не умирает? Ответ предельно прост. Люди приезжают сюда не за уровнем хоккея, не за силовыми приемами, не за накалом и нервами, за которые все и полюбили игру. Они едут не столько посмотреть, как совершенно легально дурачатся и веселятся лучшие хоккеисты КХЛ, сколько пообщаться с такими же фанатами из других городов и почувствовать единение, которого так не хватает в разгар соперничества их команд.

Болельщицы Матча звезд. Фото ХК "Трактор"
Болельщицы Матча звезд.
ХК «Трактор»

К организации Матча звезд КХЛ вопросов никаких нет: лучше, чем в Челябинске, сделать все сложно. У многих возник вопрос по поводу отсутствия трансляции на телевидении, но при желании посмотреть игру можно было с помощью пары простых манипуляций.

Кажется, что не зря выиграла в итоге команда дивизиона Боброва: парни Романа Ротенберга были заряжены не на шутку. Но, думаю, три другие команды точно не расстроились. И увезли из Челябинска только приятные впечатления.

Маскоты. Фото ХК "Трактор"
Маскоты.
ХК «Трактор»

Полуфиналы*
Бобров — Тарасов — 9:7
Харламов — Чернышев — 8:5
Матч за 3-е место
Чернышев — Тарасов — 10:11 Б
Финал
Харламов — Бобров — 6:7
* Матчи проходили в формате «3 на 3».

Составы команд
БОБРОВ
Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Патрик Рыбар («Спартак»); защитники: Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо»); нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Марат Хайруллин (все — СКА); главный тренер — Роман Ротенберг (СКА).
ТАРАСОВ
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Даниил Исаев («Локомотив»); защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь»), Андрей Миронов («Динамо» М); нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Дмитрий Рашевский («Динамо» М), Брэндон Ип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»); главный тренер — Сергей Федоров (ЦСКА).
ХАРЛАМОВ
Вратари: Илья Проскуряков («Трактор»), Игорь Бобков («Автомобилист»); защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»); нападающие: Антон Бурдасов («Трактор»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»), Илья Сафонов («Ак Барс»); главный тренер — Илья Воробьев («Металлург»).
ЧЕРНЫШЕВ
Вратари: Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур»); защитники: Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мерфи («Салават Юлаев»), Алексей Береглазов («Авангард»); нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»), Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»), Джереми Бракко («Барыс»); главный тренер — Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Хоккей
КХЛ
29
10
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опытный канадец провалил сезон в клубе КХЛ. Его вытеснили из состава молодые россияне

Долго шел за мечтой и сломался. Русского защитника «Вашингтона» грязно вырубил канадский громила
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости