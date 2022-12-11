КХЛ все-таки нужен Матч звезд. Вот основные причины
В последнее время все чаще идут разговоры о том, что идея проведения Матча звезд попросту изжила себя, даже несмотря на изменение формата со стороны лиги.
Хоккеисты, удостоенные выбора, частенько пытаются соскочить с хоккейного праздника по надуманным причинам, предпочитая лишние пару дней отдохнуть с семьей, и все чаще относятся к привилегии со стороны лиги, журналистов и болельщиков как к навязанной им обязаловке и приезжают отбывать повинность. А у тех, кто относится к мероприятию со всей ответственностью и желанием, банально не хватает новых приемов, номеров и задумок, чтобы выделиться перед зрителями.
В отличие от аналога МХЛ в лице Кубка вызова, здесь по-прежнему катаются на прямых ногах и не играют всерьез. Казалось бы, при таких вводных интерес к нашему звездопаду должен страдать. Но как бы не так — Матч звезд по-прежнему собирает полные трибуны. И челябинский уик-энд не стал исключением.
Почему же этот формат не умирает? Ответ предельно прост. Люди приезжают сюда не за уровнем хоккея, не за силовыми приемами, не за накалом и нервами, за которые все и полюбили игру. Они едут не столько посмотреть, как совершенно легально дурачатся и веселятся лучшие хоккеисты КХЛ, сколько пообщаться с такими же фанатами из других городов и почувствовать единение, которого так не хватает в разгар соперничества их команд.
К организации Матча звезд КХЛ вопросов никаких нет: лучше, чем в Челябинске, сделать все сложно. У многих возник вопрос по поводу отсутствия трансляции на телевидении, но при желании посмотреть игру можно было с помощью пары простых манипуляций.
Кажется, что не зря выиграла в итоге команда дивизиона Боброва: парни Романа Ротенберга были заряжены не на шутку. Но, думаю, три другие команды точно не расстроились. И увезли из Челябинска только приятные впечатления.
Полуфиналы*
Бобров — Тарасов — 9:7
Харламов — Чернышев — 8:5
Матч за 3-е место
Чернышев — Тарасов — 10:11 Б
Финал
Харламов — Бобров — 6:7
* Матчи проходили в формате «3 на 3».
Составы команд
БОБРОВ
Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Патрик Рыбар («Спартак»); защитники: Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо»); нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Марат Хайруллин (все — СКА); главный тренер — Роман Ротенберг (СКА).
ТАРАСОВ
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Даниил Исаев («Локомотив»); защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь»), Андрей Миронов («Динамо» М); нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Дмитрий Рашевский («Динамо» М), Брэндон Ип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»); главный тренер — Сергей Федоров (ЦСКА).
ХАРЛАМОВ
Вратари: Илья Проскуряков («Трактор»), Игорь Бобков («Автомобилист»); защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»); нападающие: Антон Бурдасов («Трактор»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»), Илья Сафонов («Ак Барс»); главный тренер — Илья Воробьев («Металлург»).
ЧЕРНЫШЕВ
Вратари: Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур»); защитники: Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мерфи («Салават Юлаев»), Алексей Береглазов («Авангард»); нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»), Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»), Джереми Бракко («Барыс»); главный тренер — Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -