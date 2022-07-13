Лучший русский защитник КХЛ заработает более 300 миллионов рублей. Он в топе самых дорогих хоккеистов лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Евгений Малкин все-таки получил контракт от «Питтсбурга». Ближайшие четыре года он проведет в клубе, каждый сезон будет получать 6,1 миллиона долларов. Российский хоккеист добился того, чего хотел изначально, когда завершился прежний договор. При этом эксперты понимали — главный вопрос не в деньгах, а именно в сроке соглашения. Клубу было совсем невыгодно давать ветерану четыре года, которые требовал Евгений. И возраст уже ветеранский, и травм слишком много, да и польза на льду далеко не прежняя. Даже общественное мнение было не на стороне нападающего.

Журналисты постоянно напоминали о минусах Евгения, предупреждали, что сохранение форварда приведет к игровому кризису в клубе, а свободные средства лучше потратить на более перспективных игроков. Ничего не помогло. Сказалось то, что Сидни Кросби встал на сторону друга, давая понять, что Малкина надо сохранять в команде. В итоге менеджеров «Питтсбурга» все-таки вынудили не допустить появления Евгения на рынке свободных агентов.

Отметим, что Евгений ни разу не говорил о том, что может вернуться в КХЛ, сыграть за «Металлург». Наоборот, подчеркивал, что хочет завершить карьеру за океаном.

Штаб

В СКА опубликовали список тренеров на предстоящий сезон. Многих поразило количество специалистов, которые будут руководить хоккейной частью. Там, например, Андрей Точицкий, а он занимает должность, которая не подразумевает выхода на лед или появления на скамейке. Также упомянуты два советника. И оба в клубе из уважения, никакого влияния на игру они оказывать не будут. Ума не приложу, чем может пригодиться Владимир Юрзинов, кроме проговаривания каких-то очевидных вещей. Но главное, что Валерий Брагин фактически завершил карьеру тренера, перебравшись со скамейки в кабинет. Он потерял самостоятельность давным-давно, а сейчас ему предложили заниматься «развитием молодежи».

Гораздо важнее, что именно в СКА перешел Евгений Корешков, чей вклад в победу ЦСКА в прошлом сезоне незаслуженно недооценивается. Он-то прекрасно может объяснить игрокам, что делать в самых тяжелых ситуациях, как вести себя на льду. За защиту будет отвечать Сергей Зубов. В качестве специализированного тренера он очень силен, это как главный он не обладает нужными качествами, а тут у него будет узкий участок работы. Константин Шафранов будет работать с неравными составами, хотя в прошлом сезоне получилось не так ярко, как в «Амуре» и «Авангарде». Кроме того, в штабе тренеры по ОФП (а иметь только одного специалиста — каменный век), тренеры по вратарям, по развитию. Не в СКА слишком много людей в штабе — в других клубах слишком мало.

Защитники

ЦСКА подписал контракты с двумя защитниками. Никита Нестеров врывается в список самых высокооплачиваемых хоккеистов, ему дали четырехлетнее соглашение с зарплатой 80 миллионов рублей. Немного не те деньги, которые предлагали перед отъездом в НХЛ, но тоже вполне достойно. Кроме того, клуб заключил соглашение с Дарреном Дицем. Пока финансовые параметры неизвестны, но вряд ли защитник мог рассчитывать на прежний контракт, а он был самым дорогим хоккеистом КХЛ.

Видимо, окончательно сорвался переход Александра Романова, который дал понять, что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на то что у него нет действующего договора с «Айлендерс». Говорят, что вот-вот будет объявлено о переходе Фредерика Классона. Но и без него в обороне армейцев все в порядке. В команде Ярослав Дыбленко, Артем Сергеев, Владислав Провольнев, Богдан Киселевич и Владимир Грудинин. Формально в клубе и Джон Гилмор, но в ближайшее время он должен поменять команду.

Может быть, даже шанс в этом сезоне получит Артем Дуда, хотя с его физическими данными придется туго в мужской лиге. Есть Кирилл Голощапов, которому тоже пора выходить на новый уровень. Из «Северстали» выменян перспективный Иван Рогов. С защитой у армейского клуба все в порядке. Теперь осталось дождаться вратаря Адама Рейдеборна, который неофициально дал понять, что приедет в КХЛ. А также решить вопросы с нападающими Владиславом Каменевым и Сергеем Плотниковым.