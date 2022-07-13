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Сегодня, 13:45

Лучший русский защитник КХЛ заработает более 300 миллионов рублей. Он в топе самых дорогих хоккеистов лиги

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Евгений Малкин все-таки получил контракт от «Питтсбурга». Ближайшие четыре года он проведет в клубе, каждый сезон будет получать 6,1 миллиона долларов. Российский хоккеист добился того, чего хотел изначально, когда завершился прежний договор. При этом эксперты понимали — главный вопрос не в деньгах, а именно в сроке соглашения. Клубу было совсем невыгодно давать ветерану четыре года, которые требовал Евгений. И возраст уже ветеранский, и травм слишком много, да и польза на льду далеко не прежняя. Даже общественное мнение было не на стороне нападающего.

Евгений Малкин. У Малкина все будет хорошо. Но у «Питтсбурга» нет реальных шансов на кубок

Журналисты постоянно напоминали о минусах Евгения, предупреждали, что сохранение форварда приведет к игровому кризису в клубе, а свободные средства лучше потратить на более перспективных игроков. Ничего не помогло. Сказалось то, что Сидни Кросби встал на сторону друга, давая понять, что Малкина надо сохранять в команде. В итоге менеджеров «Питтсбурга» все-таки вынудили не допустить появления Евгения на рынке свободных агентов.

Отметим, что Евгений ни разу не говорил о том, что может вернуться в КХЛ, сыграть за «Металлург». Наоборот, подчеркивал, что хочет завершить карьеру за океаном.

Штаб

В СКА опубликовали список тренеров на предстоящий сезон. Многих поразило количество специалистов, которые будут руководить хоккейной частью. Там, например, Андрей Точицкий, а он занимает должность, которая не подразумевает выхода на лед или появления на скамейке. Также упомянуты два советника. И оба в клубе из уважения, никакого влияния на игру они оказывать не будут. Ума не приложу, чем может пригодиться Владимир Юрзинов, кроме проговаривания каких-то очевидных вещей. Но главное, что Валерий Брагин фактически завершил карьеру тренера, перебравшись со скамейки в кабинет. Он потерял самостоятельность давным-давно, а сейчас ему предложили заниматься «развитием молодежи».

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Гораздо важнее, что именно в СКА перешел Евгений Корешков, чей вклад в победу ЦСКА в прошлом сезоне незаслуженно недооценивается. Он-то прекрасно может объяснить игрокам, что делать в самых тяжелых ситуациях, как вести себя на льду. За защиту будет отвечать Сергей Зубов. В качестве специализированного тренера он очень силен, это как главный он не обладает нужными качествами, а тут у него будет узкий участок работы. Константин Шафранов будет работать с неравными составами, хотя в прошлом сезоне получилось не так ярко, как в «Амуре» и «Авангарде». Кроме того, в штабе тренеры по ОФП (а иметь только одного специалиста — каменный век), тренеры по вратарям, по развитию. Не в СКА слишком много людей в штабе — в других клубах слишком мало.

Защитники

ЦСКА подписал контракты с двумя защитниками. Никита Нестеров врывается в список самых высокооплачиваемых хоккеистов, ему дали четырехлетнее соглашение с зарплатой 80 миллионов рублей. Немного не те деньги, которые предлагали перед отъездом в НХЛ, но тоже вполне достойно. Кроме того, клуб заключил соглашение с Дарреном Дицем. Пока финансовые параметры неизвестны, но вряд ли защитник мог рассчитывать на прежний контракт, а он был самым дорогим хоккеистом КХЛ.

Видимо, окончательно сорвался переход Александра Романова, который дал понять, что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на то что у него нет действующего договора с «Айлендерс». Говорят, что вот-вот будет объявлено о переходе Фредерика Классона. Но и без него в обороне армейцев все в порядке. В команде Ярослав Дыбленко, Артем Сергеев, Владислав Провольнев, Богдан Киселевич и Владимир Грудинин. Формально в клубе и Джон Гилмор, но в ближайшее время он должен поменять команду.

Может быть, даже шанс в этом сезоне получит Артем Дуда, хотя с его физическими данными придется туго в мужской лиге. Есть Кирилл Голощапов, которому тоже пора выходить на новый уровень. Из «Северстали» выменян перспективный Иван Рогов. С защитой у армейского клуба все в порядке. Теперь осталось дождаться вратаря Адама Рейдеборна, который неофициально дал понять, что приедет в КХЛ. А также решить вопросы с нападающими Владиславом Каменевым и Сергеем Плотниковым.

Евгений Малкин
Никита Нестеров
Хоккей
КХЛ
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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