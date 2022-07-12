Большой русский талант оказался не нужен очередному клубу НХЛ. Он рискует не найти работу в Америке

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Контракт

Валерий Ничушкин подписал новый контракт с «Колорадо». И какой! Не сбылись многочисленные прогнозы и расклады. 49 миллионов на восемь лет, первые три сезона без обмена, а далее стоп-лист из 12 команд, куда нападающий не захочет переезжать. Никто не предполагал, что агенты выбьют такое жирное соглашение. И это за один удачный сезон, который, правда, закончился Кубком Стэнли.

Нет-нет, хоккеист, безусловно, заслужил повышение в зарплате. По прежнему соглашению Валерий получил только 5 миллионов за два сезона (2,2 и 2,8 — если разбивать по годам), платить ему прежний оклад, учитывая, как он сыграл в плей-офф, было нереально, но менеджеры «Колорадо» очень сильно переплатили. Невероятные деньги для форварда, набравшего 52 балла в регулярном чемпионате и 15 в плей-офф. Даже с учетом отличной концовки, когда Валерий превратился в форварда, который получает больше всего игрового времени.

Напомним, что он стал единственным трехсторонним нападающим в этом плей-офф. Отлично атаковал, круто защищался, да еще и успевал бить соперников. Другие такого повторить не могли. Но провести так много лет нереально, природа не даст. Мы привыкли, что в НХЛ все больше платят тем, кто много забивает, так что контракт Ничушкина выбивается из общего ряда. Да и больше удивляет не сумма, а срок контракта. Разве есть гарантия, что хоккеист продержится на таком уровне три года (до момента, когда его можно будет обменять). Сама по себе зарплата нормальная. Например, столько же получал Том Уилсон из «Вашингтона». Кажется, что челябинскому воспитаннику просто выписали солидную премию за титул, который клуб не брал 21 год. Там ведь не только Ничушкин получил награду. Повысили Джо Сакика, например. Очень интересно, как Валерий проведет ближайший год. Ему теперь надо сильно стараться, чтобы избежать косых взглядов.

Сюрприз

Вратарь Илья Самсонов выходит на рынок свободных агентов. Хоккеист попадает туда раньше положенного по возрасту срока, так как «Вашингтон» решил не делать ему квалификационного предложения. Это сенсация. Весной, когда «Металлург» играл в финале Кубка Гагарина, многие спрашивали у руководства магнитогорского клуба, имеют ли они в виду, что у Самсонова заканчивается контракт. Ответ был таким: судьбой вратаря интересовались, но было четко сказано, что он не вернется, а «Вашингтон» имеет на него большие планы. Потому уральцы и схватились за кандидатуру Эдварда Паскауле.

Еще пару дней назад ничто не предвещало такого развития событий — «Вашингтон» обменял Витека Ванечка. Все шло к тому, что Самсонову дадут совсем другую роль в команде. И тут последовал отказ. Конечно, найти работу Илье будет несложно. Тут вопрос условий и роли, если Илья не захочет возвращаться домой, то контракт получит. Но стоит ли ему оставаться в Северной Америке? Ни один клуб НХЛ не сделает на него ставку, он не получит такого шанса, как недавно Александр Георгиев, заключивший трехлетний контракт с «Колорадо». Самсонов слишком нестабильный для этой лиги. Конечно, есть голкиперы и хуже него, и с другой зарплатой, но не все так просто. Пока главный козырь Ильи — возраст.

Самсонову надо хорошо подумать, что делать дальше. 13 июля станет понятно, есть ли к нему интерес. Если он задержится на рынке больше чем на неделю, то это очень плохой сигнал.

На рынок

Нападающий Евгений Свечников снова остался без работы. «Виннипег», где он провел последний год, не стал делать квалификационное предложение хоккеисту. Форвард опять на рынке, ему придется искать команду, а будущее в тумане. Считается, что в «Джетс» Евгений провел хороший год. Не совсем так. В сезоне он провел пару неплохих матчей, но совсем не убедил, что является хоккеистом, который способен приносить пользу. Свечникову 26 лет, к этому времени уже надо что-то показывать, иначе нет никакого смысла держать форварда в команде.

Он был в третьем-четвертом звеньях, скорее даже в последней тройке, посмотрите на среднее игровое время хоккеиста. При этом Евгений не был силовиком, нападающий по-прежнему старается сыграть творчески, не готов размазывать соперников по борту или запугивать их. Да и последний контракт Свечникова — 725 тысяч долларов, меньше платить уже, кажется, нельзя. Даже в АХЛ можно найти пару десятков игроков в таком возрасте, которые либо более высокого класса, либо гораздо сильней физически.

Евгений задержался в НХЛ по двум причинам. Во-первых, он все-таки первый раунд драфта 2015 года. Во-вторых, он был очень покладист на переговорах. Даже непонятно, поможет ли он чем-то в КХЛ, если захочет вернуться. Только если в таких клубах, как «Сибирь» или «Торпедо», да и то брать его — большой риск. Но Свечников-старший и сам не хочет возвращаться. Ему нравится жить в Америке, он особо не стремится проводить время в России. Впереди либо унизительный договор с каким-нибудь клубом, либо односторонний контракт с АХЛ, либо он останется без работы.