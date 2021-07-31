Закончит ли «Куньлунь» свое существование после Олимпиады? Похоже, все к этому идет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Давно уже понятно, что новый сезон в «Куньлуне» превратится в кошмар. В феврале Олимпиада в Пекине, а ради нормального выступления на ней сборной Китая был и придуман клуб. Смешно то, что к августу 2021 года ничего для национальной команды и не сделано. Ну, допустим, игроков 5-6 нашли, но с таким составом трудно рассчитывать на ничью хотя бы в одном из периодов, про целую игру мы даже не заикаемся. Не удивлюсь, если через год китайский проект, который второй сезон будет принимать соперников в Мытищах, закроется. Да уже и по тому, как формируется клуб, видно, что это агония.

Главным тренером назначен Айван Занната, чье пребывание в российском хоккее на различных ролях всегда выглядело спорным. Появившись в 2008 году как помощник Барри Смита, ему удалось короткое время поруководить СКА. Это было смешно, к счастью, период работы на этом посту оказался совсем коротким. Начав сезон в 2010 году, к октябрю с ним уже рассчитались, а хоккеисты вздохнули с облегчением. Но Занната сезон мучил СКА-1946 (11 место по его итогам), поработал в «Сочи», петербургском «Динамо».

Его назначение главным тренером в «Куньлунь» случилось по каким угодно причинам, кроме спортивных. Нужные знакомства, кто-то замолвил словечко из тех, кого слушает китайское руководство, абсолютно непонимающее в хоккее. У Занатты ни знаний, ни умений, позволяющих работать на таком уровне. Возможно, он неплохой ассистент, но, судя по тому, как с ним попрощался пражский «Лев» (поспешно уволив из клуба, сразу после своего лучшего сезона) в этот тоже верится с трудом. В принципе, мы все глубоко равнодушны к китайском проекту. Были короткие периоды, когда за клубом было интересно следить. Но то, что происходит сейчас, это кошмар.

Контракт

Менеджеры «Сент-Луиса» сразу дали понять, что заинтересованы в нападающем Иване Барбашеве, хотя у него закончился контракт. Его защитили перед драфтом расширения, вовремя сделали квалификационное предложение, как ограниченно свободному агенту. И сейчас довольно быстро подписали новый контракт. Зарплата обладателя Кубка Стэнли повышена. Если по прежнему соглашению он получал почти 3 миллиона за два сезона, то за следующие два года положит на свой счет 4,5 миллиона. Правда, формально оклад в ближайшем сезоне будет увеличен лишь на 350 тысяч, но в сезоне-2022/23 все станет довольно неплохо. Договор односторонний, но в этом смысле ничего не поменялось.

Барбашев в прошлом сезоне не был заметен. Всего 12 очков (5+7) в 38 матчах, но не забывайте, что с февраля по апрель он находился в списке травмированных, так как повредил голеностоп. Причем, настолько серьезно, что понадобилось операция. А ведь к февралю Барбашева перевели в первое звено, в клубе пытались что-то сделать для улучшения игры российского форварда.

Характерная ситуация для Ивана. Очень умный и техничный нападающий с одним огромным минусом — нестабильность. Иногда он смотрится чуть ли не как первый центр клуба, в творчестве превосходя и Райана О'Райли. Но бывает, что скатывается на какую-то беготню и его не видно даже в третьей тройке. Впрочем, Барбашев никогда не играл откровенно плохо, не выглядел так, что его хотели посадить на трибуну. Претензии проявлялись в другом — игроку предлагают довольно скромные условия, и сейчас зарплата не такая, чтобы восхищаться. Но и переживать не стоит, Барбашев нашел себя в НХЛ, жаль, что его никогда не рассматривают в сборную. Он бы там пригодился.

Матч

Самая веселая игра пятницы прошла в Нижнекамске, где «Нефтехимик» встретился с экспериментальным составом «Салавата Юлаева». Хозяева тоже были не в идеальных сочетаниях, вне заявки оказалось сразу три легионера. Но вряд ли с ними что-то всерьез поменяется. Правда, Евгений Иванников глупыми ошибками существенно понизил свои акции перед сезоном, но и без этого было понятно, что доверять будут больше Франсу Туохимаа из Финляндии.

Даже через две недели после начала сборов «Нефтехимик» очень сильно напоминает «Горняк», предыдущий клуб тренера. Веселье на льду, ставка на атаку, желание добиться успеха за счет нападения, а не с помощью обороны. Смотреть за таким «Нефтехимиком» будет очень весело, лишь бы руководители клуба правильно отнеслись к стилю и не нервничали из-за поражений со счетом 4:6 или 5:7. А они обязательно будут, ведь с защитой у команды все очень плохо. Два легионера Кнот и Клок помогут, но не сильно, оба по первому впечатлению весьма среднего уровня, но, к сожалению для тренера, выделяются в «Нефтехимике». Впрочем, если команда будет играть так весело, то задача на сезон будет выполнена. Трудиться и пахать ради плей-офф, чтобы быстро вылететь в первом раунде — не самый лучший план. А с таким стилем командой хотя бы интересоваться будут. Пока «Нефтехимик» по уровню популярности чуть превышает «Куньлунь», а это очень плохо.