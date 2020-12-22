Кучеров получил травму и пропустит начало сезона НХЛ. Насколько все серьезно?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

Никита Кучеров пропустит часть нового сезона, а его травма, по предварительным данным, оказалась столь серьезной, что нападающий может быть внесен в список травмированных на длительный срок. То есть у клуба появится возможность подписать еще одного хоккеиста. Но насколько все плохо у форварда? Конечно, представители игрока сразу же ушли в глухую оборону, ничего не комментируют, но, опять же, пока нет полного медицинского заключения, о чем говорить?

Американские СМИ намекают на проблемы с бедром, но пока даже трудно дать оценку, насколько все плохо. Никто не знает, что будет лучше: всерьез заняться проблемой вплоть до операции или немного подождать с тренировками, вдруг станет лучше. Когда говорят «серьезная травма» бедра, то в первую очередь приходит история с Валерием Ничушкиным. Его проблема выбила на несколько лет, только в прошлом сезоне он стал приходить в себя, правда, существенно изменившись как хоккеист. По слухам, Кучеров испытывал болевые ощущения еще во время плей-офф, но усугубил повреждение совсем недавно, на тренировке. Но уже точно ясно, что хоккеист не сможет начать тренировочный лагерь, а дальше этого никаких прогнозов.

Конечно, потеря Никиты станет для «Тампы» серьезным ударом, но не превратит команду из претендента на очередной кубок Стэнли в аутсайдера. Впрочем, приятного мало, когда выбывает не просто хоккеист первого звена, а тот, кто набрал 34 очка в плей-офф и 95 в регулярном чемпионате.

Плэтт непотопляем

Если бы «Салават Юлаев» был каким-то бедным клубом, чья задача выйти в плей-офф, а при определенных раскладах пройти первый раунд, чтобы потом гордиться этим, то тогда бы подписание контракта с Джеффом Плэттом было бы оправданным. Но у нападающего, начинавшего сезон в «Автомобилисте», только один козырь — паспорт, позволяющий ему не считаться легионером. Хоккеисту уже 35 лет, он просто не способен влиять на результат. Это понял и главный тренер екатеринбургского клуба. В кризисный момент, когда от него требовалось что-то сделать с составом для окончания серий поражений, он ни разу не воспользовался Джеффом. Тот как сидел в четвертом звене, так и продолжал там находиться. Его игровое время даже уменьшилось, никому не пришло никому в голову дать Джеффу больше ответственности. Например, перевести нападающего во вторую тройку с большинством и посмотреть, что будет.

Ума на приложу, чем он пригодится «Салавату Юлаеву». Неужели его поставят к Александру Кадейкину и Дмитрию Кугрышеву, потому что Владимир Жарков не слишком креативный? Странное приобретение, уж лучше бы на иностранном рынке кого-нибудь посмотрели, раз Даниил Тарасов начинает обретать уверенность и есть возможность иногда выводить из состава Юху Метсолу. Про плохой характер Джеффа известно всем, но я не думаю, что это будет проблемой. Сейчас ему явно не до этого, вероятно, он последний год выступает в КХЛ. Странно, что его последним клубом станет именно «Салават Юлаев».

Разрыв

Сбылись самые плохие прогнозы — Джастин Азеведо не вернется в «Ак Барс». Вероятно, в ближайшее время стороны оформят разрыв контракта, легионер, хочется верить, согласится на расторжение контракта по обоюдному согласию, не требуя никакой компенсации. Да и вряд ли он сможет претендовать на нее юридически. Совершенно не хочется влезать в семейные проблемы Джастина, даже выяснять, что у него там творится, из-за чего он прекращает карьеру. Захочет — расскажет. Жаль, что КХЛ и «Ак Барс» потеряли игрока, который никогда не валял дурака на льду, а если даже у него случались плохие матчи, то к ним относились с пониманием.

Джастин свой первый сезон в КХЛ провел, выступая за «Лев». В регулярном чемпионате он не впечатлил, но в плей-офф внезапно стал незаменимым, помог чешской команде дойти до финала и подписал контракт с казанцами. Не думаю, что за шесть лет кто-то пожалел об этом соглашении. «Ак Барс» получил результативного и старательного легионера, который обладает весьма редким качеством для хоккеистов такого плана. Этот форвард, чувствуя, что у него не идет в атаке, не начинает тупо искать свою игру, а старается помочь команде в других компонентах. Он здорово оборонялся, и тренеры совсем не от безысходности ставили даже в центр, хотя полезен он прежде всего на фланге.

Теперь в составе «Ак Барса» пробоина. И самая большая проблема в том, что Азеведо — игрок плей-офф, именно во втором этапе турнира он показывает свой лучший хоккей.