«Ак Барсу» нет равных в плей-офф. В финале «Востока» у «Авангарда» очень мало шансов

Наш прогноз на третий раунд Восточной конференции.

Сенсаций в этом плей-офф мы так и не дождались. В Восточной конференции уже определились финалисты, и ими стали команды, занявшие первые два места по итогам регулярного чемпионата, — «Ак Барс» и «Авангард».

Встреча двух самых стабильных и организованных клубов «Востока» в финале логична. В обоих организациях тщательно подходят к трансферам и скаутингу — уже в юниорском возрасте клубы просматривают будущих талантов. Большое внимание отводится маркетингу и продвижению клубных соцсетей. После того как стало известно о встрече команд в плей-офф, обе уже отметились шутливыми постами. Но от этой серии мы ждем взаимной пикировки на постоянной основе — принципиальная борьба будет не только на льду, ведь в части SMM клубы считаются лучшими в лиге.

В финале Востока играем с «Авангардом» pic.twitter.com/GJr0JHz818 — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 28, 2021

Для казанцев пауза между вторым раундом и финалом конференции вообще затянулась — в итоге она составит 10 дней (первый матч — 3 апреля в Казани). Только на отсутствие игровой практики у соперника и остается надеяться омичам — шансов в этом противостоянии у них немного.

Нет, конечно, преимущество над соперником у «Авангарда» в отдельных компонентах есть. Например, омичи отлично проводят контратаки и часто реализуют большинство (31,4% в плей-офф). Вот только получится ли использовать эти преимущества в серии с «Ак Барсом»? По игре в меньшинстве команда Дмитрия Квартальнова — лучшая в плей-офф (92,3%). Да что там — в меньшинстве казанцы забили больше (3), чем пропустили (2)!

Вряд ли в Казани должны бояться и контратак. При потере шайбы «Ак Барс» тут же вступает в прессинг, чтобы ее вернуть, но при этом как минимум два игрока начинают понемногу откатываться назад. Например, в шестом матче серии с «Авангардом» защитники «Магнитки» часто уезжали на пятак, в итоге соперник несколько раз убегал «два в один», пользуясь дырами в защите. «Ак Барс» так оголять тылы точно не будет. Да и физически команда готова отменно — нападающие несутся в свою зону через всю площадку, чтобы не дать сопернику численного преимущества у своих ворот.

В «прокат» у казанцев никто не играет — любой хоккеист может дать в душу, что тоже не слишком комфортно для негабаритных нападающих «Авангарда». Правда, в отличие от «Салавата Юлаева», игроки которого откровенно трусили в серии с казанцами, у омичей есть кому постоять за партнеров. Главный тут — Клим Костин, но на всякий случай в составе 13-м нападающим всегда заявлен Никита Комаров, известный умением сыграть в силовой манере.

«Авангард» универсальнее «Салавата»: у Хартли есть тройка-лидер с Толчинским и Зерновым, но и звено Буше — Найт — Костин, и тройка Семенова способны сделать результат. Но при этом омичи крайне нестабильны — чего стоит провал в четвертом матче в Магнитогорске, когда «Металлург» забросил семь шайб.

Непонятно, чего ждать и от вратарей «Авангарда». Грубец блестяще отыграл пятый и шестой матчи, отразив 80 бросков из 81 по своим воротам. Но ведь была и четвертая игра, в которой он пропустил четыре гола за два периода. Вратари «Ак Барса» постабильнее, но за приглашение чеха по ходу сезона менеджерам «Авангарда» отдельный респект. С парой Бобков — Гарипов они уже провалили прошлый плей-офф, да и в этом российские вратари не выручали. Так что без Грубеца «Авангард» мог и не дойти до финала конференции в этом сезоне.

Вообще, все выглядит так, что «Ак Барс» может проиграть только сам себе. У команды Квартальнова есть сыгранные сочетания, понятная система, игроки с победным кубковым опытом. Конечно, сбрасывать со счетов «Авангард» не стоит — всегда может сработать фактор Ковальчука, а Толчинский с Буше спокойно могут вдвоем вытащить матч для команды. Но казанцы выглядят стабильнее и монолитнее.

В сезоне-2017/18 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова разнес всех на «Востоке», проиграв за три серии в конференции всего два матча. Сейчас Квартальнов идет на улучшение этого достижения.