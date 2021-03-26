Четвертая тройка СКА переиграла тройку Шипачева. Поражение «Динамо» повесят на Крикунова?

Питерские армейцы сплотились в нужный момент и были лучше во всех компонентах.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тимкин — 1, 19:55 — 1:0. Галимов — 4 (бол., Ткачев), 24:48 — 2:0. Ожиганов — 2 (бол., Галимов), 26:01 — 3:0. Цицюра — 1 (Подколзин), 47:34 — 4:0.

Вратари: Хелльберг — Бочаров (51:00 — 52:23).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 18 (4+9+5) — 25 (10+13+2).

Судьи: Р.Гофман, Оленин.

26 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 4-1.

Надо больше забивать

Мне будет глубоко жаль, если после поражения в серии от СКА Владимир Крикунов завершит серьезную тренерскую карьеру. По-человечески он симпатичен. Вряд ли с ним продлят контракт на фоне столь плачевного результата. Пока мне сложно представить, что специалист, которому менее чем через месяц исполнится уже 71 год, получит еще один шанс поработать в клубе с такими большими возможностями, как у московского «Динамо». Крикунов всегда открыт и доброжелателен по отношению к журналистам, умеет донести ключевую мысль, даже если облекает ее в лаконичную форму. «Надо больше забивать», — кратко он сообщил телевизионному корреспонденту перед четвертым матчем. Банальнее, наверное, не скажешь. Зато в данном случае это прописная истина уместнее пространных речей. Ход первого периода полностью подтвердил мнение Крикунова.

Гости изо всех сил пытались изменить свою судьбу и не отсиживались в обороне, как это было в прошлых играх серии в Санкт-Петербурге. Москвичи нагло и уверенно лезли на чужие ворота, постоянно заставляя Хелльберга быть в деле. Самый результативный защитник нынешнего плей-офф Сергеев, которому в день матча исполнилось 30 лет, мог сделать подарок к собственному юбилею. Вратарь СКА успел вскинуть ловушку и шайба рикошетом от нее ушла выше.

Армейцы были вынуждены рассчитывать на контратаки, поскольку свободно дышать им соперник почти не давал. Приличная разница по владению шайбой, броскам и опасным моментам в пользу «Динамо» позволяла считать нулевую ничью по итогам первого периода для хозяев хорошим результатом. Однако на перерыв им повезло уйти в идеальном настроении. Четвертое звено СКА за несколько секунд до сирены своей активностью привело в замешательство тройку Шипачева. Тимкин забил броском с пятачка, еще раз подтвердив вывод о том, что лидеры бело-голубых так и не смогли вырваться по ходу серии из крепких объятий своих оппонентов.

Для любой команды, даже для «Тампы» или сборной Канады, получить гол в свои ворота при полном преимуществе по игре становится испытанием на прочность. «Динамо» за время перерыва избавиться от плохих мыслей не смогли и стали допускать не приемлемые для кубкового матча ошибки. Одной из них стало нарушение численного состава при действиях в формате «четыре на пять». Армейцы свой шанс, имея на двух игроков больше, не упустили. Галимов добил шайбу с пятачка и, кажется, тем самым окончательно прибил соперника.

Бело-голубым не откажешь в желании и самоотдаче. Капитан команды Шипачев, случайно поймав шайбу лицом, самоотверженно продолжал отбиваться в меньшинстве. Разъяренным в каждом эпизоде выглядел Яшкин. Остальные не отставали. Но это больше напоминало отчаяние книжных героев, не желающих сдаваться и обреченных пасть под напором превосходящих сил противника. СКА был хладнокровнее, умнее, точнее и рассудительнее, а уж по счету команды под руководством Валерия Брагина всегда действовали очень прилично.

О том, что ждет «Динамо», станет понятно в ближайшие дни. Предположу, что все грехи будет сподручнее повесить на Крикунова. Он имел большое влияние на клубную политику, поэтому должен держать ответ. А вот СКА может смотреть в будущее спокойно, наблюдая за выматывающей силы и нервы участников серией ЦСКА -«Локомотив». Петербуржцы прибавляют по ходу плей-офф, сохранили свежесть силы и эмоции. О былых хаосе и анархии, сопровождавших команду долгое время, все уже позабыли. Здесь и сейчас СКА похож на сплоченный коллектив, способный при определенных обстоятельствах замахнуться на финал Кубка Гагарина.