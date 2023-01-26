«Виноват в плохой игре моего звена. Закулисные вещи мне не приписывайте». Шипачев — об «Ак Барсе»

Один из лучших нападающих КХЛ последних лет — о провале казанцев в начале сезона, увольнении Знарка и возвращении Билялетдинова на тренерскую должность

— Как отнеслись к замене главного тренера?

— На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо — пошли изменения. Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.

— Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.

— Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?

— Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.

— Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности.

— Ссорились ли вы Радуловым, с ребятами, которые давно выступают за «Ак Барс»?

— Нет. На фоне чего ссоры? Какие-то недопонимания по игре? Возможно, как и у всех, разговаривали о чем-то. А так, слухи про какие-то конфликты — ерунда. Почему я с Радуловым не нашел общего языка? Спросите у него, как мы общаемся с ним. Мы сыграли с ним в звене одну игру в начале сезона с «Динамо», а с ЦСКА тренеры уже поменяли составы.

Вадим Шипачев и Александр Радулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Основная претензия к вам в том, что вам позволяли на льду то, что не позволяли другим. При этом не сажали в запас, не сокращали игровое время.

— Это чья претензия? Мне никто ничего не говорил. Может, вам говорили? Надо спрашивать у источников.

— Ситуация с Бурмистровым не показала, что в коллективе не все в порядке? Человек высказывается, за него никто не вступается, а ведь он говорил справедливые вещи.

— Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре. Я не знаю, о чем он был.

— Почему у вас не шло в начале сезона?

— Не знаю, новый коллектив, дележка игрового времени. До нашего прихода за команду уже играли ребята, делали это неплохо, у всех было свое игровое время. Когда мы, новые игроки, шли в «Ак Барс», то понимали, что все не будут играть 20 минут.

— Понимали ли?

— Видимо, не так понимали. Если бы все понимали, в том числе и я, тогда бы Знарка, наверное, не уволили, да? Получается так.

— Вы сами не разочаровались в Знарке как в тренере?

— Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить. Летом с вами многое обсудим.

— Насколько Билялетдинов ваш тренер в том смысле, что у него другое понимание хоккея? Вряд ли он вам доверяет настолько, насколько это делали предыдущие тренеры.

— Когда я пришел в «Динамо», мне говорили, что Кудашов не мой тренер. Про Крикунова, что общий язык мы с ним не найдем.

— Считаете, я преувеличиваю ваше влияние на команду?

— Это ваше мнение. Откровенно говоря, я не знаю, на чем оно основано. Можете спросить об этом еще у кого-то в команде. Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что мое звено плохо играет. И то мы играем не втроем, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного. Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте.

— Почему начали срываться на журналистов, говорить какие-то странные, нехарактерные для вас фразы в интервью?

— Да я думал, что прикалывается парень, пришел, начал что-то там про набранные очки спрашивать. В перепалке я извинился потом на следующий день, бывает.

Вадим Шипачев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ну больше так не будете выражаться?

— Я извинился перед человеком, кому я так сказал. Вот сейчас перед вами извиняюсь, на будущее, вдруг опять что-то вылетит.

— Одним из объяснений вашего спада считается возраст и подготовка к сезону: говорят, что вы недостаточно интенсивно готовились.

— Ничего не менялось в подготовке по большому счету. Есть моменты, когда мы сами не забиваем. В большинстве проходят наши диагонали, но не заходят шайбы. Надо пережить этот период в жизни, будет нормально все. Может же просто не пойти игра? Да, согласен, в один момент стало не очень. Но сейчас чего о них говорить?

— Понимаете, что от вас Билялетдинов требует? По душе ли вам?

— Все сводится к тому, что больше работы происходит в своей зоне, а в атаке нам всем разрешают импровизировать.