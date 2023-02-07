Супердинастия российского хоккея: легендарный тренер Билялетдинов стал прадедом!

У его внука Александра Романова, играющего за «Айлендерс», родилась дочь.

В понедельник из-за океана пришла радостная новость: защитник «Айлендерс» Александр Романов стал отцом! У него и жены Софии родилась дочка, которую назвали Оливией.

Александр Романов с женой Софией. Фото Соцсети

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой, а один из самых влиятельных агентов КХЛ Станислав Романов — дедом. Билялетдиновых/Романовых смело можно назвать одной из главных династий в истории отечественного хоккея.

Билялетдинов — прославленный в прошлом защитник, олимпийский чемпион-1984 и шестикратный чемпион мира. После окончания игровой карьеры он стал помощником главного тренера Юрия Моисеева в московском «Динамо», а в 1993 году уехал набираться опыта в «Виннипег», где проработал ассистентом главного тренера 4 года.

По возвращении в Россию он возглавил родное «Динамо», став с ним чемпионом России в 2000 году. Поработав сезон в швейцарском «Лугано», Билялетдинов вернулся в свой клуб, а после ухода оттуда весной 2004-го возглавил сборную России перед Кубком мира.

Настоящее величие Билялетдинов обрел в «Ак Барсе», с которым выиграл сначала в Суперлиге (2005/06), а затем взял два первых Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10). После этого случилось его возвращение в сборную, с которой он выиграл чемпионат мира-2012, но главная задача оказалась невыполненной: в Сочи-2014 Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале.

После этого Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» и снова стал победителем (2017/18). А сейчас он может стать первым в истории прадедушкой, выигравшим кубок! Перед началом сезона он после трехлетнего отдыха вернулся в казанский клуб на должность консультанта, но после увольнения Олега Знарка вернулся на пост главного тренера.

Дочь Билялетдинова Наталья в конце 1990-х вышла замуж за хоккеиста Станислава Романова, который как раз выступал под руководством ее отца в «Динамо». По завершении игровой карьеры Романов стал хоккейным агентом и долгие годы считается одним из самых влиятельных людей в этой индустрии. Сейчас его клиенты — Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Марат Хайруллин и многие другие яркие игроки КХЛ.

В 2000 году у Романовых родился Александр, которого с малых лет приучали к хоккею. Уже в 17 лет он дебютировал за ЦСКА, а в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина в составе команды. А через год Романов уехал в «Монреаль». Минувшим летом защитника обменяли в «Айлендерс», и это только положительно сказалось на его игре.

У Саши есть сестра Мария, которой в июне исполнится 17 лет. Кто знает, может, в ближайшие годы Билялетдинова порадуют новыми правнуками?