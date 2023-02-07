Супердинастия российского хоккея: легендарный тренер Билялетдинов стал прадедом!
В понедельник из-за океана пришла радостная новость: защитник «Айлендерс» Александр Романов стал отцом! У него и жены Софии родилась дочка, которую назвали Оливией.
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой, а один из самых влиятельных агентов КХЛ Станислав Романов — дедом. Билялетдиновых/Романовых смело можно назвать одной из главных династий в истории отечественного хоккея.
Билялетдинов — прославленный в прошлом защитник, олимпийский чемпион-1984 и шестикратный чемпион мира. После окончания игровой карьеры он стал помощником главного тренера Юрия Моисеева в московском «Динамо», а в 1993 году уехал набираться опыта в «Виннипег», где проработал ассистентом главного тренера 4 года.
По возвращении в Россию он возглавил родное «Динамо», став с ним чемпионом России в 2000 году. Поработав сезон в швейцарском «Лугано», Билялетдинов вернулся в свой клуб, а после ухода оттуда весной 2004-го возглавил сборную России перед Кубком мира.
Настоящее величие Билялетдинов обрел в «Ак Барсе», с которым выиграл сначала в Суперлиге (2005/06), а затем взял два первых Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10). После этого случилось его возвращение в сборную, с которой он выиграл чемпионат мира-2012, но главная задача оказалась невыполненной: в Сочи-2014 Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале.
После этого Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» и снова стал победителем (2017/18). А сейчас он может стать первым в истории прадедушкой, выигравшим кубок! Перед началом сезона он после трехлетнего отдыха вернулся в казанский клуб на должность консультанта, но после увольнения Олега Знарка вернулся на пост главного тренера.
Дочь Билялетдинова Наталья в конце 1990-х вышла замуж за хоккеиста Станислава Романова, который как раз выступал под руководством ее отца в «Динамо». По завершении игровой карьеры Романов стал хоккейным агентом и долгие годы считается одним из самых влиятельных людей в этой индустрии. Сейчас его клиенты — Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Марат Хайруллин и многие другие яркие игроки КХЛ.
В 2000 году у Романовых родился Александр, которого с малых лет приучали к хоккею. Уже в 17 лет он дебютировал за ЦСКА, а в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина в составе команды. А через год Романов уехал в «Монреаль». Минувшим летом защитника обменяли в «Айлендерс», и это только положительно сказалось на его игре.
У Саши есть сестра Мария, которой в июне исполнится 17 лет. Кто знает, может, в ближайшие годы Билялетдинова порадуют новыми правнуками?
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|СКА
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|59
|39
|20
|82
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|ЦСКА
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|81
|4
|Локомотив
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|36
|25
|80
|5
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|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
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|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
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Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
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Динамо Мн – Спартак
|- : -