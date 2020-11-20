Уникальный случай: исход матча КХЛ решил качественный телеповтор. Жаль, что он есть не во всех городах

Обзор дня Алексея Шевченко

Мгновение

Важнейшая шайба «Торпедо» в матче с «Ак Барсом», сделавшая ненадолго счет 5:5 за две минуты до конца, была отменена по запросу хозяев льда. Она попала в колено Дмитрию Воронкову, который в этот момент выходил со скамейки, но по факту еще находился на ней. Главный тренер Дмитрий Квартальнов просто обязан после матча устроить фуршет всей телевизионной бригаде во главе с режиссером, спасшим его от потери очков. Именно эти люди смогли зафиксировать этот непростой момент и показать его тогда, когда это было нужнее всего. В Казани очень хорошо показывают хоккей, а момент с шайбой, которая угодила в игрока, находившегося на скамейке, был показан очень четко. Никаких вопросов.

В это же самое время в Ярославле Ессе Йоэнсуу забрасывал четвертую шайбу в ворота «Локомотива», и, честно говоря, я так и не понял, почему гол засчитали. Раз шайба записана на Ессе, то очевидно, что была игра рукой. Если последнее касание было Ильи Любушкина, то авторство надо записывать на Никласа Енсена. Ни один из повторов не давал полной картины, не позволял сделать окончательные выводы.

В Ярославле, а также во многих городах, где проводятся матчи КХЛ, матчи показывают отвратительно. Странные режиссеры, которые иногда выводят на монитор болельщиков, когда надо показывать площадку. Операторы, теряющие шайбу, игра с планами, когда этого не требуется. Я так думаю, что окончательное решение в игре «Локомотива» было принято по стационарным камерам, а от людей, работавших на трансляции, толку нет. Какая мораль? Да никакой. Хочется, чтобы был единый стандарт, причем не такой, как в Ярославле, а такой, как в Казани или Санкт-Петербурге. На хоккей сейчас ходить опасно, приходится много его смотреть, но иногда выдаваемый продукт совершенно не соответствует уровню лиги. А еще же за это платить приходится.

Поражение

«Барыс» потерпел третье поражение подряд — или четвертое в последних пяти матчах. Команда на восьмом месте в турнирной таблице «Востока», у «Амура» на один балл меньше, но и казахстанцы имеют пять матчей в запасе. Однако поражение от «Авангарда» было негативно оценено болельщиками клуба. Зрителей на матчи не пускают, вся активность ушла в Интернет, а там уже хэштег появился с просьбой уволить тренера. Есть ли смысл?

Если вы помните, то летом нынешний тренер не был единственной кандидатурой. Рассматривались различные варианты, причем довольно интересные. Но в связи с пандемией от них пришлось отказаться. То ли не захотели слишком заморачиваться с приглашением иностранного специалиста, то ли посчитали, что сезон будет скомканным и нет смысла так сильно стараться. Мотивация могла быть разной. Понятно, что и Юрий Михайлис—далеко неоптимальный выбор. Да, у него есть знания, безусловно, он разбирается в хоккее, но, чтобы плодотворно работать на таком посту, нужна уверенность в своих силах, психологическая устойчивость, внутренний стержень. Без этого будет тяжело, что и показывает нынешний сезон.

Легионеры команды уже совсем совесть потеряли, позволяя себе играть так, словно находятся в высокооплачиваемом отпуске. Деньги получают, а никакой ответственности не несут. И как их заставить работать? Тут нужен человек, которого бы хоккеисты побаивались, но это не про Михайлиса. Самое удивительное, что даже в этом чемпионате все видели, что команда может играть круто. Обыгрывали и СКА, и уфимцев, и казанцев. Но, правда, были и позорные матчи против «Йокерита», «Сочи», минского «Динамо». Непонятно, чего хотят менеджеры клуба. Нет никаких сомнений, что «Барыс» в плей-офф попадет. Но если это основная задача, то тогда ничего менять не надо. И пусть уж Юрий Михайлис набивает шишки.

Отставка

Четвертая отставка случилась в Высшей хоккейной лиге. Днем в пятницу объявят, что в «Ладу» возвращается Анатолий Емелин. Прежний глава штаба Александр Барков будет ему помогать, а новый специалист постарается исправить положение. Один из самых уважаемых клубов страны сейчас находится на 19-й строчке в таблице, обладая отличным бюджетом и хорошим подбором игроков. Но тут курьез в другом. Дело в том, что Емелин уже работал в «Ладе». При нем команда неплохо провела сезон-2018/19, заняла пятое место в регулярном чемпионате, но в первом раунде плей-офф бесславно вылетела.

Нервы руководства не выдержали, и Емелин был уволен. После этого командой руководил Александр Титов, немного — Владимир Кречин, а нынешний сезон начал Александр Барков. Счастья уже не было. Точнее, при Титове-то команда показывала результат, «Лада» шла на шестом месте в таблице, но менеджеров не устраивало качество хоккея. Считалось, что при таком составе можно было бы играть как-нибудь веселей. Кречин немного расслабил хоккеистов, в плей-офф это, правда, тоже не помогло. Но менеджеру не разрешили остаться на скамейке, и главным был назначен Барков.

Конечно, у всех были вопросы к работе нынешнего тренера. Но надо понимать, что по Тольятти коронавирус ударил очень сильно, в том числе и по главному тренеру. Рассказывают, что доктора рекомендовали Баркову не торопиться с возвращением, восстановиться как следует, но он не слушал, шел на работу, старался. Что-то не получалось, это его еще больше расстраивало и сказывалось на здоровье. В итоге решено было вернуть Емелина. Сейчас главная задача команды — вернуться в плей-офф, а уж порядок новый тренер наведет.