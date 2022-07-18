День Сурка. Легенда российского хоккея Зарипов передумал завершать карьеру

Он обещал, что закончит, главе Татарстана, но решил выиграть шестой Кубок Гагарина.

Новый вызов Зарипова

По старой народной мудрости обещанного ждут три года. Видимо, ей руководствовался Данис Зарипов, который решил остаться в хоккее. 41-летний форвард продлил контракт с «Ак Барсом» до конца следующего сезона. Мотив — уйти на пенсию победоносно, выиграв шестой Кубок Гагарина. Казанцы провели солидную трансферную кампанию с четким пониманием, что ставка сделана на сезон-2022/23. Вот и Зарипов передумал убирать коньки на дальнюю полку и остался в команде.

— Я планировал завершить карьеру на высокой ноте — с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть, — прокомментировал продление контракта Данис.

Зариповский день сурка продолжается не первый сезон. Разговоры о том, что легенда КХЛ закончит с хоккеем, ведутся второй год. Ради красивой точки в карьере медийщики «Ак Барса» прошлой осенью запустили специальный сериал «Живем Хоккеем» с Данисом в главной роли. Сам Зарипов до старта проекта настоял, чтобы сюжет не закольцовывался им одним, а знакомил с жизнью команды. Вероятно, уже тогда форвард держал в уме оговорку, что отложит выход собственного The Last Dance.

Зарипов — живая легенда КХЛ и российского хоккея. Пять Кубков Гагарина — космическая планка, дотянуться до которой едва ли смогут в ближайшие годы. Трижды Данис дарил праздник Казани, дважды — приютившему форварда после непростого отрезка в «Ак Барсе» Магнитогорску. Казалось бы, нападающий давно все доказал, и переход на хоккейную пенсию выглядел логичным шагом даже после провального сезона. Не каждому дано уйти из спорта триумфально. Партнер Зарипова по «Металлургу» Сергей Мозякин закончил после вылета во втором раунде от «Авангарда», когда капитан «сталеваров» стал лучшим бомбардиром команды. Данис же договорился с «Ак Барсом» о новом контракте, несмотря на серьезный для спорта возраст и падающую год за годом результативность.

41 год, как правило, расцвет жизни для мужчин. Возраст, когда происходит переоценка ценностей. Но профессиональные спортсмены — особенные люди, чей организм изнашивается быстрее из-за колоссальных физических нагрузок. Некоторым болельщикам, поверхностно погруженным в хоккей, кажется странным, когда 35-37-летних игроков называют «старичками» или «ветеранами». Подобный возраст — близкий к критическому для хоккея. Успевать за резвой молодежью получается с трудом, а на маленьких площадках сложно рисовать комбинации только за счет гениальных рук и игрового мышления. Темп изменился, но, видимо, Зарипов убежден, что все еще полезен на уровне КХЛ.

Куратор раздевалки

В новом контракте Даниса смущают два момента. Год назад нападающий публично пообещал, что сезон-2021/22 станет последним в насыщенной карьере. Зарипов сделал это на встрече «Ак Барса» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Не в баре, не в такси, даже не в микст-зоне, отвечая на вопросы журналистов, а в разговоре с первым человеком республики. Получается, Данис не сдержал слова? Либо была оговорка, которую знали только близкие к хоккеисту люди, что Кубок Гагарина — заключительная цель форварда перед окончанием карьеры.

Запутанная ситуация с внешним рынком и дефицит сильных игроков помогли Зарипову остаться в хоккее. Казанцы не подписали ни одного иностранца, зато договорились с Данисом, который по новому контракту заработает около 15 миллионов рублей. Без учета бонусов, которые полагаются за выход в финал конференции. Разумные деньги для возрастного, но по-прежнему важного форварда. Зарипов не сможет выходить в каждом матче и решать эпизоды, как пять-шесть лет назад. Не хватит скорости и выносливости гоняться за молодыми. Да и старые болячки напоминают о себе все чаще. Но Данис — центральная фигура команды в раздевалке.

Летом «Ак Барс» плодотворно поработал на рынке. Казанцы нескромно собрали самую звездную банду КХЛ: Шипачев, Войнов, Кагарлицкий, Семенов, Галиев. Вернули из НХЛ неугомонного Александра Радулова. Приглашенные мастера объединятся с местными талантами, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Татарстан. И эта концепция легко объясняет роль Зарипова в команде. Данис останется куратором раздевалки, который сплотит новичков и хоккеистов, поигравших за «Ак Барс» ранее. Данис формирует стержень казанцев, отвечает за командный дух. Без таких «дедов» не выигрывают Кубки и медали.

Расскажу показательную историю влияния Даниса на молодых парней и коллектив. Перенесемся в магнитогорский этап карьеры Зарипова. После матча, в котором молодой форвард «Металлурга» забросил первую шайбу в КХЛ, пресс-служба обратилась к игроку с просьбой поговорить с журналистами. Хоккеист отказался, и в дело вмешался Зарипов, по-отцовски заставив партнера рассказать о дебютном голе и матче. Через пару минут увлеченные коллеги опрашивали героя дня, который в красках делился впечатлениями об игре.

Капитан Татарстана согласился на понижение контракта ради очередного похода за Кубком Гагарина. Мысль завершить карьеру триумфально не покидает Зарипова. Но что если весной счастливого конца в сказке «Ак Барса» не сложится? Что если казанцы вылетят во втором или третьем раунде, а Олегу Знарку не удастся объединить приглашенных звезд общей целью? Неужели Данис снова отложит хоккейную пенсию на год ради шестого Кубка? Вопросы, вопросы.

Продление Зарипова как имиджевый ход подтверждает, что форвард останется лицом, вокруг которого строится клубный маркетинг. К легендам надо относиться с уважением. Не сомневаюсь, что казанские пиарщики придумают новые фишки, чтобы обыграть зариповский The Last Dance. Только станет ли он действительно последним, известно лишь самому игроку.