КХЛ ждут революционные изменения. Что хочет сделать лига?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Всем бы хотелось, чтобы в один прекрасный день КХЛ стала лучше. Регламент стал бы идеальным, не нуждающимся в изменениях. Но в России ничего быстро сделать нельзя. Впрочем, изменения происходят. И очень нравится то, куда идет лига.

На ближайшем совете директоров КХЛ могут быть приняты революционные изменения регламента, которые еще больше ударят по богатым клубам. Задача не сделать их беднее. Наоборот. На первый план в спортивном турнире должен быть не кошелек, а профессиональные аргументы. Побеждать должны лучшие менеджеры, лучшие тренеры, правильно собранные составы. А заваливать всех деньгами слишком просто.

Так вот, наконец будет изменено количество хоккеистов, которые клубы могут иметь в заявке. Это вообще главная проблема нашего турнира. Потолок зарплат существует, но благодаря манипуляциям с двусторонними контрактами тот же СКА, ЦСКА или «Авангард» могут иметь слишком много хоккеистов высокого уровня.

Пока точно неизвестно, сколько хоккеистов окажутся в заявке после того, как изменения примут. Но чем меньше, тем лучше. В Северной Америке клуб не может иметь больше 50 игроков, включая фарм-клуб и проспектов. У нас есть еще и МХЛ, но на цифре в 50 можно остановиться. Правда, в КХЛ еще неплохо бы иметь лимит на хоккеистов, которые тем или иным образом принадлежат клубам. Все эти «скрытые права» не несут никакой пользы, а лишь страхуют менеджеров. Типа лучше иметь в системе 40 хоккеистов разного возраста, чем потерять кого-то случайно, а он заиграет в другом месте. Не рассмотрели талант — страдайте. Лучше будете работать в следующий раз.

Фото photo.khl.ru

Отличной выглядит идея и о том, чтобы внести все бонусы и премиальные в общий потолок. Формально сейчас у нас богатые клубы могут потратить на зарплаты и поощрения гораздо больше 900 миллионов, а это тоже создает им преимущество на переговорах. Отныне же никаких привилегий. Хочешь заплатить условному Радулову плюс 20 процентов от контракта — пусть эти 20 процентов учитываются в общей ведомости.

Оставить можно лишь пункт о поощрении четырех лучших команд по итогам Кубка Гагарина. Но именно современный вариант, когда сколько угодно денег могут платить лишь победители. На этом все. В конце концов, и без этого зарплаты игроков огромные. Они же рассчитываются на глаз, бизнеса нет, окупиться затраты не могут. Да и даже самые богатые команды стали все-таки беднее в нынешних реалиях.

Лишь бы только КХЛ не свернула с правильного пути, не изменила философию. Ведь уже в этом сезоне мы видим, что не только деньги играют важную роль при определении результата. Теперь ждем, когда придет время и исчезнет лимит на легионеров, да и молодые «лимитчики» должны уйти в прошлое. Если парень в 17-19 лет не попадает в состав, то нечего ему делать в заявке. А если попадает — никакие лимиты не страшны.

Но я знаю проблему, которую КХЛ никак не может решить, хотя эта тема их беспокоит. Никто не понимает, что делать с современным «Сочи». Формально черноморцы — самостоятельная единица, но на деле фарм-клуб СКА. И законными путями ничего изменить невозможно. Выход только один — у южного клуба меняются владельцы, но кто сейчас возьмет на себя финансирование целого клуба?