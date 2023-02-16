Клуб КХЛ провалил сезон на «Востоке». Такого слабого результата в его истории еще не было

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Барыс» стал первым клубом из Восточной конференции, который потерял все шансы на выход в плей-офф. И это большой удар по репутации Андрея Скабелки. Раньше тренер доказывал, что может выбираться из тяжелых ситуаций.

Говорят, что Скабелка чуть ли не главный кандидат на пост главного тренера «Трактора» в следующем сезоне. Никаких официальных заявлений не было, но в Челябинск переехал генеральный менеджер Алексей Волков, а он настаивал, чтобы именно белорусский специалист возглавил «Авангард» перед этим чемпионатом. В любом случае, если Волков захочет назначить своего фаворита, то у него не будет аргументов при защите претендента.

Безусловно, Андрей Владимирович — не главный виновник неудач казахстанского клуба. Подвели менеджеры. Летом они провалили работу, не усилив состав. Долго не могли договориться с Никитой Михайлисом, все-таки дали ему столько денег, сколько он хотел, не просчитав риски. А лидер астанинского клуба «не унес» мешок, провалив сезон.

Не разобрались с вратарями. Непонятно, кому в голову пришло, что заходить в сезон с дуэтом Никита Бояркин — Андрей Шутов — интересная мысль, но со стороны это всегда казалось плохой идеей. Вместо того чтобы потратить время и деньги на поиски голкипера, в клубе занимались другими делами. А потом позвали спасать ситуацию Юлиуса Гудачека, хотя он уже в «Спартаке» играл на уровне середняка ВХЛ.

И таких историй можно вспомнить еще с десяток. В составе появлялись совсем непонятные люди. Например, удивительный защитник Кристофер Биграс, который досрочно был отправлен домой. А вспомните нападающего Майкла Шапю, который даже брал отпуск за свой счет, чтобы полечиться. Но где-то в глубине души в клубе надеялись, что все эти недостатки селекции прикроет главный тренер.

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. ХК «Барыс»

Были основания так думать. Скабелка, казалось всем, умел поставить игру. В свое время в «Барысе» его команда играла очень системно, пусть и не зрелищно. Белорусский тренер поработал в «Локомотиве», где его подопечные тоже немного пропускали, у него был опыт работы в «Авангарде». Но рассчитывали, что тренер сработает, как в «Сибири». Там-то был подбор игроков примерно такой же, как сейчас в «Барысе», но успех был достигнут за счет правильной тактики.

Но Скабелка растерялся. У него не получилось то, что вышло у Леонида Тамбиева с «Адмиралом». А ведь во Владивостоке все просто. Нет исполнителей высокого уровня? Защищайтесь, отбивайтесь, заставляйте соперника потратить много сил, чтобы подойти к воротам. В Астане ничего подобного не было. То ли не слышали тренера, то ли он не смог объяснить игрокам, в чем путь успеха. Оборона «Барыса» была ужасной на протяжении всего чемпионата. Форварды не знали, что делать, когда теряли шайбу, а вратари, может быть, были и готовы брать свое, но у их ворот было слишком много опасных моментов.

И это проблема тренера. Да, Скабелке пришлось непросто, но как раз в такие сезоны и проявляется умение работать в стрессовых ситуациях, а белорусский специалист «поплыл». Интересно, как вел себя главный. Мы бы поняли, если бы он психовал, на кого-нибудь срывался. Но никаких эмоций не было. Тренер был спокоен, вежлив. Казалось, что он в какой-то момент сдался, все для себя понял и не видел необходимости тратить нервы.

Но такой специалист не нужен «Трактору» в следующем сезоне. Наоборот, требуется тот, кто бы в непростом положении старался «поджечь» всех вокруг. Скабелка выглядел уставшим. И его настроением стало ключевым для кошмарного сезона «Барыса».