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Сегодня, 11:00

Клуб КХЛ провалил сезон на «Востоке». Такого слабого результата в его истории еще не было

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка (сверху в центре) с хоккеистами во время матча.
Фото ХК «Барыс»
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Барыс» стал первым клубом из Восточной конференции, который потерял все шансы на выход в плей-офф. И это большой удар по репутации Андрея Скабелки. Раньше тренер доказывал, что может выбираться из тяжелых ситуаций.

Говорят, что Скабелка чуть ли не главный кандидат на пост главного тренера «Трактора» в следующем сезоне. Никаких официальных заявлений не было, но в Челябинск переехал генеральный менеджер Алексей Волков, а он настаивал, чтобы именно белорусский специалист возглавил «Авангард» перед этим чемпионатом. В любом случае, если Волков захочет назначить своего фаворита, то у него не будет аргументов при защите претендента.

Безусловно, Андрей Владимирович — не главный виновник неудач казахстанского клуба. Подвели менеджеры. Летом они провалили работу, не усилив состав. Долго не могли договориться с Никитой Михайлисом, все-таки дали ему столько денег, сколько он хотел, не просчитав риски. А лидер астанинского клуба «не унес» мешок, провалив сезон.

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Не разобрались с вратарями. Непонятно, кому в голову пришло, что заходить в сезон с дуэтом Никита Бояркин — Андрей Шутов — интересная мысль, но со стороны это всегда казалось плохой идеей. Вместо того чтобы потратить время и деньги на поиски голкипера, в клубе занимались другими делами. А потом позвали спасать ситуацию Юлиуса Гудачека, хотя он уже в «Спартаке» играл на уровне середняка ВХЛ.

И таких историй можно вспомнить еще с десяток. В составе появлялись совсем непонятные люди. Например, удивительный защитник Кристофер Биграс, который досрочно был отправлен домой. А вспомните нападающего Майкла Шапю, который даже брал отпуск за свой счет, чтобы полечиться. Но где-то в глубине души в клубе надеялись, что все эти недостатки селекции прикроет главный тренер.

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. Фото ХК «Барыс»
Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек.
ХК «Барыс»

Были основания так думать. Скабелка, казалось всем, умел поставить игру. В свое время в «Барысе» его команда играла очень системно, пусть и не зрелищно. Белорусский тренер поработал в «Локомотиве», где его подопечные тоже немного пропускали, у него был опыт работы в «Авангарде». Но рассчитывали, что тренер сработает, как в «Сибири». Там-то был подбор игроков примерно такой же, как сейчас в «Барысе», но успех был достигнут за счет правильной тактики.

Но Скабелка растерялся. У него не получилось то, что вышло у Леонида Тамбиева с «Адмиралом». А ведь во Владивостоке все просто. Нет исполнителей высокого уровня? Защищайтесь, отбивайтесь, заставляйте соперника потратить много сил, чтобы подойти к воротам. В Астане ничего подобного не было. То ли не слышали тренера, то ли он не смог объяснить игрокам, в чем путь успеха. Оборона «Барыса» была ужасной на протяжении всего чемпионата. Форварды не знали, что делать, когда теряли шайбу, а вратари, может быть, были и готовы брать свое, но у их ворот было слишком много опасных моментов.

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И это проблема тренера. Да, Скабелке пришлось непросто, но как раз в такие сезоны и проявляется умение работать в стрессовых ситуациях, а белорусский специалист «поплыл». Интересно, как вел себя главный. Мы бы поняли, если бы он психовал, на кого-нибудь срывался. Но никаких эмоций не было. Тренер был спокоен, вежлив. Казалось, что он в какой-то момент сдался, все для себя понял и не видел необходимости тратить нервы.

Но такой специалист не нужен «Трактору» в следующем сезоне. Наоборот, требуется тот, кто бы в непростом положении старался «поджечь» всех вокруг. Скабелка выглядел уставшим. И его настроением стало ключевым для кошмарного сезона «Барыса».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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1 Ак Барс 63 37 26 83
2 Сал. Юлаев 64 35 29 79
3 Сибирь 63 36 27 79
4 Металлург 63 33 30 77
5 Автомобилист 62 34 28 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 63 31 32 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 63 29 34 67
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
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