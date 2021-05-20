Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

В следующем сезоне минскими динамовцами будет руководить Крэйг Вудкрофт. Со специалистом подписан годовой контракт, а это довольно неплохие новости для болельщиков. Если сохранили канадского тренера, то, видимо, уже есть какая-то определенность по бюджету, и он должен быть не самым плохим. По крайней мере, существенные кадровые потери будут компенсированы. Напомним, что белорусы потеряли всех ведущих форвардов, что-то однозначно надо делать с атакой, иначе возникнут серьезные проблемы. Хорошо, что договорились, так как иностранный специалист — единственный вариант для этой страны. Местные в главном клубе работать не могут, в маленькой стране «съели» уже всех, причем интриги начинаются чуть ли не с первого дня работы.

Кажется, в прошлом сезоне был вариант, что главным все-таки станет Михаил Грабовский, но потом решили ничего не менять, видимо, по причинам, описанным выше. Насчет Вудкрофта лично я постоянно ошибаюсь. Не был уверен, что он правильный тренер, в его первый год работы, но тогда Крэйгу удалось правильно поставить игроков, вытащить из них максимум и вывести команду в плей-офф. На следующий год ждал, что он повторит достижение, но Вудкрофт провалился. В прошлом чемпионате его команда, играя фактически без вратарей нормального уровня, все-таки попала в плей-офф, показывая зрелищный хоккей, да и в плей-офф со СКА смотрелась здорово. Потому никаких прогнозов не будет, хотя бы до момента, пока не сформируют состав.

У Вудкрофта самые длинные и бессмысленные пресс-конференции в лиге. Он внимательно выслушивает вопросы, подробно отвечает, но из матча в матч повторяет одни и те же слова. Только в играх против СКА слушать его стало по-настоящему интересно. Надеюсь, что в будущем сезоне он повысит качество общения с журналистами.

Возвращение

Василий Демченко возвращается в Россию, подписывает контракт с «Авангардом» и постарается стать прежним. Каким? Вратарем, который считался одним из самых перспективных в стране, привлекался в сборную и проводил фантастические матчи в КХЛ. Нынешний сезон для хоккеиста получился удивительным. Он уехал в Северную Америку, подписал двусторонний контракт с «Монреалем», но за «Лаваль» в АХЛ провел лишь четыре матча: два в феврале, по одному в апреле и в мае, при этом в трех победил в основное время, а в одном его команда уступила только в овертайме. Зато Демченко много-много тренировался и попытался решить психологические проблемы. Он уезжал от постоянного давления, от критики, от сочувствующих взглядов друзей после неудачного матча.

В свой последний российский сезон Демченко выглядел ужасно. Откровенно слабо выступал за «Трактор» при Петерисе Скудре, был обменян в «Металлург», но провалился и там. Все шло наперекосяк, все было не так, и Демченко подошел к окончанию сезона в статусе вратаря, который был никому не нужен. Отъезд в Канаду был идеальным вариантом, правда, пандемия внесла свои коррективы. Василий долго не мог получить визу, все это время тренировался и, как признался вратарь, за этот период четыре раза выходил на пик формы. Но приехав в Северную Америку, все пришлось начать с самого начала. Видел его в апрельских встречах. Вернулось чувство, что он может отразить любой бросок, пропали нелепые ошибки, Демченко очень много играет с шайбой, так как в АХЛ относятся к этому аспекту очень серьезно. После сезона Василию предложили подписать односторонний контракт с клубом АХЛ, но он на это не пошел и теперь возвращается домой. Надеемся, что вратарю удалось перезагрузиться.

Новый легионер

«Ак Барс» старается улучшить настроение болельщикам, которые уже с тревогой смотрят на клуб. Контракт подписал шведский нападающий Пер Линдхольм. Какой-то странный выбор форварда. Нет, парень довольно известный, правда, тем, кто за хоккеем следит чуть более внимательно. Играл на Олимпиаде в Корее, где забросил четыре шайбы. В 2018 году у него был пик карьеры, а ведь нападающему сейчас 29 лет.

После сезона он отправился в НХЛ, но там ровным счетом ничего не получилось. «Торонто», подписав контракт со свободным агентом, еще до конца сезона обменяло его в «Виннипег». На следующий год Пер поехал в «Бостон», но провел только один сезон, со статистикой 6 (3+3) очков в 40 матчах. Нынешний сезон начал в «Брюинз», но ему дали сыграть только один матч, и Линдхольм отправился в родную Швецию.

Какую проблему решает клуб этим приобретением? Легионер может сыграть в центре, может с краю, вероятно, это некая замена Патрису Кормье, но швед явно уступает канадцу в жесткости. Не слишком забивной: 58 очков набрал только один раз, в чемпионате Швеции три года назад. Чем он вообще заслужил внимание российского клуба, который хочет выиграть кубок? Тем, что побывал в НХЛ? Конечно, не исключено, что в КХЛ Линдхольм раскроется, но когда у тебя к 29 годам один удачный сезон, да еще в родном чемпионате, то шансов немного.