Ларионов — еще на три года в «Торпедо»! Лучшее решение для тренера, клуба и КХЛ
Интрига вокруг будущего Игоря Ларионова жила только в воображении болельщиков и отдельных коллег. Принципиально вопрос о продлении контракта с «Торпедо» был решен давно. Это и раньше в приватных беседах, и сегодня в интервью «СЭ» подтвердил генеральный менеджер Максим Гафуров. Золотое правило «не искать добра от добра» сработало.
Профессор совершил революцию в КХЛ, выбрав рискованный атакующий стиль и ставку на молодежь. Потрясающие зрелищность и эффективность не могли не заинтересовать более статусные клубы. Год назад в его сторону смотрел «Авангард». Сейчас кандидатуру Ларионова пыталась пролоббировать в «Ак Барс» одна из групп влияния в Казани. Но там, как известно, все сложно, а ждать окончательного решения, не имея серьезных гарантий, здравомыслящий человек не станет.
Лично я пока сомневаюсь в способности специалиста быть сейчас настолько же успешным, как в «Торпедо», в другом клубе. Но мое предположение удастся проверить не скоро. Возможно, через три года все изменится. Здесь и сейчас произошло лучшее, что могло случиться как с Ларионовым, так и с «Торпедо» и со всей КХЛ. Симпатичный по многим параметрам проект продолжит свое развитие в Нижнем Новгороде.
Это большая победа и для организации, и для города. Через пару лет, когда команда переберется на новую, современную арену, то по плану сделает это вместе с Ларионовым. Может получиться красивая во всех смыслах история.
В Нижнем Новгороде именно Профессор главная звезда. Для него здесь делают все возможное и невозможное. Он показал себя успешным специалистом в работе с определенным пластом игроков. Этим ребятам в первую очередь требуются доверие, развитие, идеология. Тем, кто еще не зажрался, если грубо говорить, и готов слушать. В Казани или Омске все было бы по-другому. И не факт, что лучше для самого Ларионова.
Продлением контракта с главным тренером и наличием привлекательной игровой философии нельзя построить команду, которая будет претендовать на серьезные результаты. Для того чтобы «Торпедо» осталось не просто второй любимой командой у болельщиков, а стало одним из фаворитов, нужен принципиально иной бюджет. Надеюсь, что большие люди, выделяющие деньги, это прекрасно понимают и уже в ближайшее межсезонье создадут условия для дальнейшего прогресса.
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