Гафуров — о новом контракте Ларионова: «Он видит, что с этим «Торпедо» можно написать большую красивую историю»
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым.
— На самом деле, мне нечего добавить к тому, что мы озвучивали два года назад. Ларионов прекрасно подходит под нашу систему. Он прекрасно развивает молодежь.
Он сначала приезжал к нам с двухлетним контрактом, чтобы осмотреться в Нижнем Новгороде. После большого опыта в НХЛ он немного подозрительно смотрел на КХЛ. Однако ему все понравилось. Нижегородский кураж вдохновил его.
Игорь Николаевич видит, что здесь набирается прекрасный состав и кадры, что с этой командой можно пойти за чем-то большим и написать красивую историю. Это наш путь — мы выбрали самую интересную и сложную дорожку, на которой нужно постоянно расти и развиваться, а не просто получать бюджет и пытаться скупить лучших игроков. Полномерное развитие — и есть цель этого трехлетнего контракта.
— Как долго вели переговоры и были ли по ходу них сложности?
— Не могу сказать, что переговоры были сложными. Наверное, основной момент, почему мы объявили о продлении именно сейчас, а не до Нового года, потому что у нас решался ряд системных вопросов. Это и утверждение стратегии правлением клуба, которое всегда собирается в декабре. Поэтому мы еще осенью говорили, что мы в диалоге с тренером. Каких-то сложностей у нас не возникло.
63-летний Ларионов возглавляет команду с 2022 года и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для «Торпедо» в истории КХЛ.
В текущем сезоне нижегородская команда занимает пятое место на «Западе», набрав 63 очка в 52 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -