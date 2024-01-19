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Сегодня, 19:53

Гафуров — о новом контракте Ларионова: «Он видит, что с этим «Торпедо» можно написать большую красивую историю»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

— На самом деле, мне нечего добавить к тому, что мы озвучивали два года назад. Ларионов прекрасно подходит под нашу систему. Он прекрасно развивает молодежь.

Он сначала приезжал к нам с двухлетним контрактом, чтобы осмотреться в Нижнем Новгороде. После большого опыта в НХЛ он немного подозрительно смотрел на КХЛ. Однако ему все понравилось. Нижегородский кураж вдохновил его.

Игорь Николаевич видит, что здесь набирается прекрасный состав и кадры, что с этой командой можно пойти за чем-то большим и написать красивую историю. Это наш путь — мы выбрали самую интересную и сложную дорожку, на которой нужно постоянно расти и развиваться, а не просто получать бюджет и пытаться скупить лучших игроков. Полномерное развитие — и есть цель этого трехлетнего контракта.

— Как долго вели переговоры и были ли по ходу них сложности?

—  Не могу сказать, что переговоры были сложными. Наверное, основной момент, почему мы объявили о продлении именно сейчас, а не до Нового года, потому что у нас решался ряд системных вопросов. Это и утверждение стратегии правлением клуба, которое всегда собирается в декабре. Поэтому мы еще осенью говорили, что мы в диалоге с тренером. Каких-то сложностей у нас не возникло.

63-летний Ларионов возглавляет команду с 2022 года и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для «Торпедо» в истории КХЛ.

В текущем сезоне нижегородская команда занимает пятое место на «Западе», набрав 63 очка в 52 матчах.

КХЛ
Игорь Ларионов (хоккей)
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