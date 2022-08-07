Невосполнимая потеря. Умер один из самых авторитетных арбитров страны

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» приехал на выставочный матч в Альметьевск и продемонстрировал, наверное, свой идеальный состав на сегодняшний день. По крайней мере близкий к этому. Травмирован Артем Лукоянов, вместо Александра Бурмистрова дали сыграть Александру Хованову.

И сейчас, когда видишь тройки казанского клуба, понимаешь, что очень большие проблемы возникнут с тем, куда ставить Даниса Зарипова. Он будет игроком ротации, никакого постоянного места в составе. А куда? Разве только вместо Кирилла Панюкова в тройке с Артемом Галимовым и Даниилом Тарасовым. Но функции этого звена понятны, ветеран в такой хоккей играть не сможет. Выпускать его на первое или второе большинство в качестве четвертого нападающего? Возможно, но для эффективной реализации требуется, чтобы нападающий был разогрет, а где он будет получать игровое время? Конечно, мы сейчас вспомним о том, что впереди 68 матчей, будут уставшие, травмированные, кто-то не найдет свою игру. Это все правда. Но клубы не держат в запасе таких игроков на случай форс-мажора. Самое интересное, что никто Олега Знарка не осудит, если Зарипов будет появляться раз в три матча, играть немного. Только именно это делал и Дмитрий Квартальнов, а его посчитали бесперспективным. Бывший тренер, конечно, сделал много для своей отставки и без ссоры с Зариповым, но это был один из факторов.

Оценивать игру, результат, восхищаться дублем Александра Радулова в Альметьевске мы не будем. Все-таки фавориту Кубка Гагарина противостоял не самый сильный клуб высшей лиги. Первое испытание казанского клуба будет 14 августа, когда они приедут в гости к «Спартаку».

Пот еря

Ушел из жизни один из самых авторитетных хоккейных арбитров Сергей Карабанов. После окончания карьеры он работал инспектором, я с ним очень часто встречался на матчах МХЛ. И если на льду случалось что-то непонятное, то сразу подходил и уточнял, что произошло. Всегда получал полный и понятный ответ — никаких вопросов не оставалось. Карабанов был одним из лучших хоккейных судей. Высокий, подтянутый даже во времена, когда к физической форме арбитров относились снисходительно.

Он работал в труднейшие времена, нормальным считалось появление в судейской представителей клубов, да и хозяева встречали и провожали арбитров, выплачивая им гонорар за игру из кассы. Нужно было быть очень уверенным в себе человеком, чтобы спокойно смотреть в глаза, оказываясь на выезде. Не обходилось без скандалов. Одно из самых позорных событий российского хоккея случилось именно с Сергеем Карабановым, когда директор «Салавата Юлаева» накинулся на судью и ударил его. Не потому, что Карабанов плохо работал. Просто в те времена в клубах считали себя умней всех.

Сергей первым из российских арбитров отработал 500 матчей в качестве главного судьи. Но ведь Сергей и «Золотой свисток» выиграл — он получил эту награду 22 года назад, в те времена конкуренция была очень жесткая.

Карабанов видел, как менялся хоккейный мир. От момента, когда приходилось смотреть в мутный дисплей ручной камеры, чтобы понять, пересекла ли шайба линию ворот, до момента, когда уже все стало в формате HD. Правда, возраст уже не позволял работать в качестве главного арбитра. У Сергея не слишком хорошо сложилась международная карьера. Отчасти из-за слабого английского, отчасти потому, что в ИИХФ свои требования к судьям. Но в России он считался топом, без всяких оговорок. Невосполнимая потеря.

Аман Тулеев и Сергей Карабанов. Валентин Петрушков

Отказ

«Спартак» поместил в список отказов защитника Михаила Мамкина. Видимо, в клубе все-таки посчитали количество игроков обороны и ужаснулись. Плохо для игрока, что это сделано только 6 августа, когда во всех клубах переизбыток хоккеистов. Придется провести какое-то время в поисках новой работы, вряд ли Михаил захочет заканчивать в 32 года.

В прошлом сезоне Мамкин занял второе место в неофициальном рейтинге, которому трудно придумать название. Он провел 32 матча без набранных очков, уступив лишь новичку ЦСКА Ивану Рогову, который провел 33 игры. Конечно, к защитникам по статистике набранных очков меньше вопросов, но все-таки цифры не самые приятные. Впрочем, Михаил никогда и не шел в атаку, предпочитая заниматься своими делами. Казалось, что после обмена Александра Никишина у клуба будет дефицит защитников-домоседов, но не зря же набирали перспективную молодежь. Скорее, Михаил пострадал после того, как «Спартак» неожиданно подписал Захара Арзамасцева. И хотя последний может в ближайшие три месяца покинуть клуб без всякой компенсации, но выбор уже сделан.

Мамкин поиграл в КХЛ в разных командах, из «Спартака» он уже уходит второй раз. К нему вряд ли можно предъявить какие-то серьезные претензии по игре, он честно делает свою работу, пусть и без особого блеска. Наверняка такие хоккеисты пригодятся всем командам, которые хотят попасть в плей-офф. Есть ощущение, что иностранцы, приехавшие в Россию этим летом, не сильней Мамкина.