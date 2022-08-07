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Сегодня, 10:45

Невосполнимая потеря. Умер один из самых авторитетных арбитров страны

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карабанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» приехал на выставочный матч в Альметьевск и продемонстрировал, наверное, свой идеальный состав на сегодняшний день. По крайней мере близкий к этому. Травмирован Артем Лукоянов, вместо Александра Бурмистрова дали сыграть Александру Хованову.

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И сейчас, когда видишь тройки казанского клуба, понимаешь, что очень большие проблемы возникнут с тем, куда ставить Даниса Зарипова. Он будет игроком ротации, никакого постоянного места в составе. А куда? Разве только вместо Кирилла Панюкова в тройке с Артемом Галимовым и Даниилом Тарасовым. Но функции этого звена понятны, ветеран в такой хоккей играть не сможет. Выпускать его на первое или второе большинство в качестве четвертого нападающего? Возможно, но для эффективной реализации требуется, чтобы нападающий был разогрет, а где он будет получать игровое время? Конечно, мы сейчас вспомним о том, что впереди 68 матчей, будут уставшие, травмированные, кто-то не найдет свою игру. Это все правда. Но клубы не держат в запасе таких игроков на случай форс-мажора. Самое интересное, что никто Олега Знарка не осудит, если Зарипов будет появляться раз в три матча, играть немного. Только именно это делал и Дмитрий Квартальнов, а его посчитали бесперспективным. Бывший тренер, конечно, сделал много для своей отставки и без ссоры с Зариповым, но это был один из факторов.

Оценивать игру, результат, восхищаться дублем Александра Радулова в Альметьевске мы не будем. Все-таки фавориту Кубка Гагарина противостоял не самый сильный клуб высшей лиги. Первое испытание казанского клуба будет 14 августа, когда они приедут в гости к «Спартаку».

Потеря

Ушел из жизни один из самых авторитетных хоккейных арбитров Сергей Карабанов. После окончания карьеры он работал инспектором, я с ним очень часто встречался на матчах МХЛ. И если на льду случалось что-то непонятное, то сразу подходил и уточнял, что произошло. Всегда получал полный и понятный ответ — никаких вопросов не оставалось. Карабанов был одним из лучших хоккейных судей. Высокий, подтянутый даже во времена, когда к физической форме арбитров относились снисходительно.

Он работал в труднейшие времена, нормальным считалось появление в судейской представителей клубов, да и хозяева встречали и провожали арбитров, выплачивая им гонорар за игру из кассы. Нужно было быть очень уверенным в себе человеком, чтобы спокойно смотреть в глаза, оказываясь на выезде. Не обходилось без скандалов. Одно из самых позорных событий российского хоккея случилось именно с Сергеем Карабановым, когда директор «Салавата Юлаева» накинулся на судью и ударил его. Не потому, что Карабанов плохо работал. Просто в те времена в клубах считали себя умней всех.

Сергей первым из российских арбитров отработал 500 матчей в качестве главного судьи. Но ведь Сергей и «Золотой свисток» выиграл — он получил эту награду 22 года назад, в те времена конкуренция была очень жесткая.

Карабанов видел, как менялся хоккейный мир. От момента, когда приходилось смотреть в мутный дисплей ручной камеры, чтобы понять, пересекла ли шайба линию ворот, до момента, когда уже все стало в формате HD. Правда, возраст уже не позволял работать в качестве главного арбитра. У Сергея не слишком хорошо сложилась международная карьера. Отчасти из-за слабого английского, отчасти потому, что в ИИХФ свои требования к судьям. Но в России он считался топом, без всяких оговорок. Невосполнимая потеря.

Аман Тулеев и Сергей Карабанов. Фото Валентин Петрушков
Аман Тулеев и Сергей Карабанов.
Валентин Петрушков

Отказ

«Спартак» поместил в список отказов защитника Михаила Мамкина. Видимо, в клубе все-таки посчитали количество игроков обороны и ужаснулись. Плохо для игрока, что это сделано только 6 августа, когда во всех клубах переизбыток хоккеистов. Придется провести какое-то время в поисках новой работы, вряд ли Михаил захочет заканчивать в 32 года.

В прошлом сезоне Мамкин занял второе место в неофициальном рейтинге, которому трудно придумать название. Он провел 32 матча без набранных очков, уступив лишь новичку ЦСКА Ивану Рогову, который провел 33 игры. Конечно, к защитникам по статистике набранных очков меньше вопросов, но все-таки цифры не самые приятные. Впрочем, Михаил никогда и не шел в атаку, предпочитая заниматься своими делами. Казалось, что после обмена Александра Никишина у клуба будет дефицит защитников-домоседов, но не зря же набирали перспективную молодежь. Скорее, Михаил пострадал после того, как «Спартак» неожиданно подписал Захара Арзамасцева. И хотя последний может в ближайшие три месяца покинуть клуб без всякой компенсации, но выбор уже сделан.

Мамкин поиграл в КХЛ в разных командах, из «Спартака» он уже уходит второй раз. К нему вряд ли можно предъявить какие-то серьезные претензии по игре, он честно делает свою работу, пусть и без особого блеска. Наверняка такие хоккеисты пригодятся всем командам, которые хотят попасть в плей-офф. Есть ощущение, что иностранцы, приехавшие в Россию этим летом, не сильней Мамкина.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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2 Автомобилист 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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