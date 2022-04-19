В КХЛ могут сократить число легионеров с пяти до трех. Зачем и есть ли в этом плюсы?
Новость о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ моментально заставляет задаваться вопросами. Какой в этом смысл? Стояло ли серьезное исследование за цифрой «3»?
Сейчас эта идея похожа на необходимость показать видимость работы. Даже более радикальный вариант с запретом подписывать новые контракты с легионерами, которые могут уехать на родину в любой момент, был бы в текущей неспокойной экономико-политической ситуацию в мире и России логичнее. В порядке исключения можно сохранить в составах иностранцев, у кого есть действующие соглашения. Сурово и резко, зато понятно и объяснимо.
Нынешнее решение — половинчатое. Об экономии речь не идет, поскольку верхняя граница потолка зарплат остается на прежнем уровне в 900 миллионов.
Конечно, не все иностранцы по личным мотивам готовы вернуться в КХЛ. Те, кто ранее смотрел на Россию как на хороший вариант продолжения карьеры, тоже настроены настороженно. Я крепко удивлюсь, если все клубы смогут полностью выбрать иностранную квоту из пяти игроков на будущий сезон. Легионеров, в отличие от футбола, не везут на скамейку за большие миллионы — никто не готов ждать до посинения, пока они адаптируются. Не даешь результата сразу — уедешь из России через пару месяцев, если не после предсезонных сборов.
Ограничение на иностранную рабочую силу снижает уровень конкуренции, поскольку все лучшие сейчас думают о том, как бы пробиться в НХЛ. Особенно это касается клубов, у которых нет возможности приглашать русских игроков хорошего класса. Больше всего, как чаще всего и бывает, пострадают середняки и аутсайдеры, которые за счет легионеров держались на плаву. Но и более состоятельным «Авангарду», «Автомобилисту» и «Трактору» придется тяжеловато.
Немного о спортивном импортозамещении, к которому теперь придется прибегнуть. Доверие к собственной молодежи — часто похоже демагогия. Четыре-пять клубов начинают шерстить школы по всей стране, начиная с детей, а потом не дают юным талантам полноценных шансов закрепиться в КХЛ. Сейчас идет финал МХЛ с участием СКА-1946 и «Красной Армии». Слежу за ним с большим удовольствием. Прекрасно понимаю, что половина игроков на следующий год уже могла бы стучаться в двери основных составов условных «Амура», «Сибири» и «Торпедо», но вместо этого будет терять время в ВХЛ. Уровень второй по ранжиру лиги тоже упадет, поскольку из нее придется тем же середнякам и аутсайдерам выдергивать более-менее приличные кадры.
Найти серьезных плюсов в идее ужесточения лимита нельзя. Так, может, не стоит торопиться и еще раз подумать?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -