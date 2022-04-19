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Сегодня, 21:30

В КХЛ могут сократить число легионеров с пяти до трех. Зачем и есть ли в этом плюсы?

ФХР предложила уменьшить число легионеров в КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Игрок «Металлурга» Джош Карри.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В ФХР и Минспорта обсуждают уменьшение числа иностранцев в российском хоккее.

Новость о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ моментально заставляет задаваться вопросами. Какой в этом смысл? Стояло ли серьезное исследование за цифрой «3»?

Вратарь СКА Ларс Юханссон. Минспорта рассмотрит предложение ФХР о новом лимите на легионеров в КХЛ

Сейчас эта идея похожа на необходимость показать видимость работы. Даже более радикальный вариант с запретом подписывать новые контракты с легионерами, которые могут уехать на родину в любой момент, был бы в текущей неспокойной экономико-политической ситуацию в мире и России логичнее. В порядке исключения можно сохранить в составах иностранцев, у кого есть действующие соглашения. Сурово и резко, зато понятно и объяснимо.

Нынешнее решение — половинчатое. Об экономии речь не идет, поскольку верхняя граница потолка зарплат остается на прежнем уровне в 900 миллионов.

Финский форвард СКА Леонид Комаров. В КХЛ легионерам собираются создать максимально комфортные условия. Это уже перебор

Конечно, не все иностранцы по личным мотивам готовы вернуться в КХЛ. Те, кто ранее смотрел на Россию как на хороший вариант продолжения карьеры, тоже настроены настороженно. Я крепко удивлюсь, если все клубы смогут полностью выбрать иностранную квоту из пяти игроков на будущий сезон. Легионеров, в отличие от футбола, не везут на скамейку за большие миллионы — никто не готов ждать до посинения, пока они адаптируются. Не даешь результата сразу — уедешь из России через пару месяцев, если не после предсезонных сборов.

Ограничение на иностранную рабочую силу снижает уровень конкуренции, поскольку все лучшие сейчас думают о том, как бы пробиться в НХЛ. Особенно это касается клубов, у которых нет возможности приглашать русских игроков хорошего класса. Больше всего, как чаще всего и бывает, пострадают середняки и аутсайдеры, которые за счет легионеров держались на плаву. Но и более состоятельным «Авангарду», «Автомобилисту» и «Трактору» придется тяжеловато.

Мальте Стремвалль. Еще один клуб потерял четырех легионеров. Будущее иностранцев в КХЛ туманно

Немного о спортивном импортозамещении, к которому теперь придется прибегнуть. Доверие к собственной молодежи — часто похоже демагогия. Четыре-пять клубов начинают шерстить школы по всей стране, начиная с детей, а потом не дают юным талантам полноценных шансов закрепиться в КХЛ. Сейчас идет финал МХЛ с участием СКА-1946 и «Красной Армии». Слежу за ним с большим удовольствием. Прекрасно понимаю, что половина игроков на следующий год уже могла бы стучаться в двери основных составов условных «Амура», «Сибири» и «Торпедо», но вместо этого будет терять время в ВХЛ. Уровень второй по ранжиру лиги тоже упадет, поскольку из нее придется тем же середнякам и аутсайдерам выдергивать более-менее приличные кадры.

Найти серьезных плюсов в идее ужесточения лимита нельзя. Так, может, не стоит торопиться и еще раз подумать?

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Трактор
ФХР
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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20.04 17:00
Металлург – ЦСКА
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