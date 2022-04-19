В КХЛ могут сократить число легионеров с пяти до трех. Зачем и есть ли в этом плюсы?

ФХР и Минспорта обсуждают уменьшение числа иностранцев в российском хоккее.

Новость о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ моментально заставляет задаваться вопросами. Какой в этом смысл? Стояло ли серьезное исследование за цифрой «3»?

Сейчас эта идея похожа на необходимость показать видимость работы. Даже более радикальный вариант с запретом подписывать новые контракты с легионерами, которые могут уехать на родину в любой момент, был бы в текущей неспокойной экономико-политической ситуацию в мире и России логичнее. В порядке исключения можно сохранить в составах иностранцев, у кого есть действующие соглашения. Сурово и резко, зато понятно и объяснимо.

Нынешнее решение — половинчатое. Об экономии речь не идет, поскольку верхняя граница потолка зарплат остается на прежнем уровне в 900 миллионов.

Конечно, не все иностранцы по личным мотивам готовы вернуться в КХЛ. Те, кто ранее смотрел на Россию как на хороший вариант продолжения карьеры, тоже настроены настороженно. Я крепко удивлюсь, если все клубы смогут полностью выбрать иностранную квоту из пяти игроков на будущий сезон. Легионеров, в отличие от футбола, не везут на скамейку за большие миллионы — никто не готов ждать до посинения, пока они адаптируются. Не даешь результата сразу — уедешь из России через пару месяцев, если не после предсезонных сборов.

Ограничение на иностранную рабочую силу снижает уровень конкуренции, поскольку все лучшие сейчас думают о том, как бы пробиться в НХЛ. Особенно это касается клубов, у которых нет возможности приглашать русских игроков хорошего класса. Больше всего, как чаще всего и бывает, пострадают середняки и аутсайдеры, которые за счет легионеров держались на плаву. Но и более состоятельным «Авангарду», «Автомобилисту» и «Трактору» придется тяжеловато.

Немного о спортивном импортозамещении, к которому теперь придется прибегнуть. Доверие к собственной молодежи — часто похоже демагогия. Четыре-пять клубов начинают шерстить школы по всей стране, начиная с детей, а потом не дают юным талантам полноценных шансов закрепиться в КХЛ. Сейчас идет финал МХЛ с участием СКА-1946 и «Красной Армии». Слежу за ним с большим удовольствием. Прекрасно понимаю, что половина игроков на следующий год уже могла бы стучаться в двери основных составов условных «Амура», «Сибири» и «Торпедо», но вместо этого будет терять время в ВХЛ. Уровень второй по ранжиру лиги тоже упадет, поскольку из нее придется тем же середнякам и аутсайдерам выдергивать более-менее приличные кадры.

Найти серьезных плюсов в идее ужесточения лимита нельзя. Так, может, не стоит торопиться и еще раз подумать?