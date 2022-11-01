Такие хоккеисты в КХЛ на вес золота. Герой Олимпиады Гусев вернулся в СКА
Возвращение Никиты Гусева в КХЛ оставалось делом времени. После начала регулярного чемпионата НХЛ стало понятно, что нападающий не получил достойных вариантов за океаном и вернется в Россию. Выждав паузу, ведь время отчасти работало на игрока, Никита воссоединился с Романом Ротенбергом в СКА. Предложения других клубов не заинтересовали Гусева. В Санкт-Петербурге нападающему все привычно и любимо. А состав армейцев располагал к приглашению креативного форварда, который разнообразит атаку.
Герой Пхенчхана-2018 избежал изнурительной предсезонки и готовился к чемпионату самостоятельно. В 30 лет профессиональный хоккеист понимает, какие нагрузки необходимы организму. Если Гусев всерьез рассматривал НХЛ, то к физической форме должен был относиться еще ответственнее. Сейчас смущают только кондиции, в которых форвард присоединился к армейцам. Пауза без матчей не проходит бесследно. Никите потребуется время на раскачку, ведь он не играл в хоккей с апреля.
Решение Гусева легко поддается объяснению. Форвард выбрал нагретое место в клубе, который не обидит рублем и претендует на Кубок Гагарина. Уровень КХЛ просел из-за отъезда иностранцев, так что Никита ворвется в пул главных звезд лиги. Но слабо верится, что форвард будет доминировать, как пару лет назад. Не та мотивация, да и у армейцев мало хоккеистов, подходящих Гусеву по духу игры. Центрального уровня Вадима Шипачева в Санкт-Петербурге нет. Вся надежда на восстановление Николая Прохоркина, которого ждут не раньше декабря. Не исключено, что Никиту попробуют в связке с бывшим партнером по ЦСКА.
Армейцы впечатляюще прошли два первых месяца регулярки. Набрали 47 очков из 50 возможных и с отрывом лидируют в КХЛ. Казалось бы, механизм отлажен и без звездного новичка, который весной покинул клуб в надежде пристроиться в НХЛ. Все так, но кейс Гусева выбивается из привычных рамок. Летом армейцы обновили состав и сделали ставку на универсальных нападающих. Единственным творцом остался Дамир Жафяров. Технарь с богатым опытом не помешает тренерскому штабу, который знает, как использовать Никиту.
Не забываем о принципе «лучше нам, чем соперникам». Конкуренты СКА охотились на Гусева, но он выбрал старых знакомых из Санкт-Петербурга. Представьте, каким был бы гнев армейских боссов, если бы Никита, перейдя в условный «Локомотив» или ЦСКА, похоронил бы питерцев в плей-офф? О неподписанном контракте с форвардом Ротенберг жалел бы очень долго. Накрывшая СКА череда повреждений также подтолкнула к сотрудничеству с Гусевым. Сразу несколько стабильных игроков основы помещены в список травмированных.
Никита разнообразит атаку армейцев. Временами команда напоминает движущийся по узкоколейке состав. Это к разговору о том, что творчество замыкалось на одном Жафярове. Теперь компанию Дамиру составит обращающийся с шайбой на «ты» Гусев. Понятно, что в регулярке СКА катком пройдет по соперникам и переедет 90 процентов команд за счет суммарного мастерства. В плей-офф подобный план Ротенберга может не сработать. Против ЦСКА, московского «Динамо» или того же «Локомотива» требуется нечто большее, чем линейность, злость и большой объем катания.
Союз Гусева и СКА потенциально выгоден обеим сторонам. Возвращение в НХЛ так и останется для Никиты несбывшейся мечтой. Впрочем, нападающему незачем загоняться из-за упущенного шанса. Гусев провел два сезона за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрал 54 (17+37) очка в 97 матчах. Оставил след в лиге, пусть и не такой яркий, как хотелось. А ведь некоторые нападающие с сопоставимым талантом не продержались в НХЛ больше двух-трех месяцев. Порадуемся за КХЛ: в лигу вернулся признанный мастер, за игрой которого приятно наблюдать. Таких хоккеистов не хватало нашему чемпионату — они на вес золота.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|25
|14
|11
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|7
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|8
|Барыс
|25
|11
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -