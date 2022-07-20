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Сегодня, 22:00

Китайский клуб КХЛ как дурная комедия. Почему мы снова должны терпеть «Куньлунь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Куньлуня».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хоккеисты «Куньлуня».
Фото Global Look Press
Джереми Смит.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ред Стар» мог возглавить тренер-чемпион «Питтсбурга» Дэн Байлсма. Но вместо этого нас ждет новая профанация длиною в целый сезон.

Тренерский штаб и вратарь

«Куньлунь» в нынешнем виде напоминает переиначенный анекдот про суслика.

— Знаете состав «драконов» на новый сезон?

— Нет.

— И я не знаю. А его и нет.

Мимолетное веселье быстро сменяется унынием, ведь до старта регулярного чемпионата осталось меньше двух месяцев. Другие команды вышли из отпусков, сдают медицинские тесты и входят в первый цикл нагрузок. У «Куньлуня» же на контрактах только вратарь Джереми Смит и тренерский штаб. Американец, конечно, качественный голкипер по меркам КХЛ, но с таким подбором игроков «драконам» придется нелегко. Не помогут даже курсы Игоря Шестеркина по броскам в пустые ворота через всю площадку.

Джереми Смит. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Джереми Смит.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Планировалось, что «Куньлунь» сыграет на Кубке президента Казахстана, но пару дней назад «Барыс» анонсировал, что подмосковные китайцы не приедут в Нур-Султан. Причины раскрывать не стали, но они на поверхности. Запоздалая селекция отодвинула начало сборов, и руководители отказались от турнира в Казахстане. Ладно бы «Куньлунь» считался новичком КХЛ. Но клуб выступает в лиге с 2016 года, однако снова безалаберно отнесся к подбору хоккеистов, словно не догадываясь, что в это время конкуренты активно тренируются.

«Ред Стар» последними из клубов КХЛ назначили главного тренера. Выбрали Грега Айрленда, который последние годы поднимал с колен сборную Италии. Специалиста объявили за 46 дней до старта чемпионата, а новостей о составе как не было, так и нет. Зато спустя годичный перерыв в команду вернулся генменеджер Скотт Макферсон. Американец проработал в клубе меньше двух сезонов и запомнился сомнительными сделками. С клубом судились бывшие тренеры (Фрейзер, Каспер и Имо). Они утверждали, что с ними незаконно расторгли контракты и не рассчитались по зарплате и бонусам. А ушел из «Куньлуня» Макферсон из-за проблем со здоровьем. По крайней мере, так «драконы» объяснили расставание с менеджером в официальном обращении.

Хоккеисты &laquo;Куньлуня&raquo;. Китай остается с Россией. «Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ

Ужас без конца

Видимо, сейчас Скотт подлечился и вернулся в команду, где теперь отвечает за формирование состава и тренерского штаба. Айрленд — как раз креатура Макферсона. Они знакомы с конца 1990-х годов. В сезоне-1998/99 Скотти был директором по хоккейным операциям в клубе «Дэйтон Бомберз» из ECHL, а возглавлял команду Грег Айрленд. Пасьянс сошелся. Скотт привез старого приятеля в Мытищи, отказавшись от других, более очевидных кандидатов.

А годом ранее эту команду возглавлял Марк Кампел. Так что появление старинного приятеля Макферсона никого не должно удивлять. Тем более что в первый свой приход, в сезоне 2019/20, Макферсон сделал его главным тренером команды КРС-БСУ, выступавшей в ВХЛ. То есть подход к формированию штаба налицо: старина Скотти набирает в команду не профессионалов хоккейного дела, а своих друзей — просто повеселиться в России за чужой счет, так как результат выступления «драконов» уже известен, да и спрашивать за него никто не будет.

До назначения Айрленда обсуждались другие фамилии на место главного тренера «Куньлуня». Рассматривали экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски, который знаком с российским хоккеем и доказал, что умеет решать минимальные задачи. «Драконы» даже изучали кандидатуру Дэна Байлсмы — экс-тренера «Питтсбурга», с которым команда выиграла Кубок Стэнли в 2009 году. Однако в итоге выбрали малоизвестного, но знакомого генменеджеру специалиста.

Хоккеисты "Куньлуня". Фото Global Look Press
Хоккеисты «Куньлуня».
Фото Global Look Press

Назначение главного тренера выглядит сомнительным, не говоря о том, что к 20 июля у «Куньлуня» из игроков на контракте только вратарь Смит. Даже не банда сбитых летчиков, которых клуб набирал последние сезоны, а одно соглашение, зарегистрированное в ЦИБ. Коллеги отмечали, что руководство договорилось с хоккеистами, но из-за юридических нюансов контракты пока не подтверждены. Договоренности, которые не закреплены на бумаге и в КХЛ, — филькина грамота. На них можно ссылаться в начале мая, когда рынок только открылся, но за месяц до старта турнира говорить об этом абсурдно.

Все идет к тому, что в новом сезоне лига получит клуб-аутсайдера, чье пребывание в чемпионате сложно объяснить логически. Прошлый чемпионат «Куньлунь» бесславно завершил на последнем месте «Востока», набрав меньше всех очков в лиге. Но тогда команда решала вопрос государственной важности — участие в пекинской Олимпиаде. О его реализации вспоминать лишний раз не хочется. Однако после Игр-2022 выяснилось, что будущее «драконов» не было напрямую связано с турниром. Влияли другие факторы — главным образом, партнерские отношения России и Китая. Клуб из Поднебесной остался в КХЛ, но вместо развития снова занялся профанацией.

«Куньлунь» обещал собрать крепкую североамериканскую банду из хоккеистов, прошедших АХЛ. Отсутствие лимита на иностранцев только добавило бы «драконам» дивидендов на внешнем рынке. Но к 20 июля план отстает от факта. Отказ от турнира в Казахстане — очевидное подтверждения этого. Макферсон, конечно, может оправдываться тем, что внедряет энхаэловский подход. Когда игроки готовятся самостоятельно и собираются перед сезоном. Но если это так, хорошо бы уведомить об этом болельщиков.

«Куньлунь» — главный сюрреалистический персонаж КХЛ. Играет в Мытищах за 6000 километров от Пекина, на контракте в ЦИБ только один вратарь, а генменеджер назначает старого знакомого на пост тренера. Не покидает ощущение, что смотришь неудачно снятую комедию, когда смех сливается с полным непониманием происходящего. Сколько еще сильнейшая хоккейная лига России готова мириться с унизительной безответственностью китайских кочевников?

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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4 - 0
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