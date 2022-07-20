Китайский клуб КХЛ как дурная комедия. Почему мы снова должны терпеть «Куньлунь»
Тренерский штаб и вратарь
«Куньлунь» в нынешнем виде напоминает переиначенный анекдот про суслика.
— Знаете состав «драконов» на новый сезон?
— Нет.
— И я не знаю. А его и нет.
Мимолетное веселье быстро сменяется унынием, ведь до старта регулярного чемпионата осталось меньше двух месяцев. Другие команды вышли из отпусков, сдают медицинские тесты и входят в первый цикл нагрузок. У «Куньлуня» же на контрактах только вратарь Джереми Смит и тренерский штаб. Американец, конечно, качественный голкипер по меркам КХЛ, но с таким подбором игроков «драконам» придется нелегко. Не помогут даже курсы Игоря Шестеркина по броскам в пустые ворота через всю площадку.
Планировалось, что «Куньлунь» сыграет на Кубке президента Казахстана, но пару дней назад «Барыс» анонсировал, что подмосковные китайцы не приедут в Нур-Султан. Причины раскрывать не стали, но они на поверхности. Запоздалая селекция отодвинула начало сборов, и руководители отказались от турнира в Казахстане. Ладно бы «Куньлунь» считался новичком КХЛ. Но клуб выступает в лиге с 2016 года, однако снова безалаберно отнесся к подбору хоккеистов, словно не догадываясь, что в это время конкуренты активно тренируются.
«Ред Стар» последними из клубов КХЛ назначили главного тренера. Выбрали Грега Айрленда, который последние годы поднимал с колен сборную Италии. Специалиста объявили за 46 дней до старта чемпионата, а новостей о составе как не было, так и нет. Зато спустя годичный перерыв в команду вернулся генменеджер Скотт Макферсон. Американец проработал в клубе меньше двух сезонов и запомнился сомнительными сделками. С клубом судились бывшие тренеры (Фрейзер, Каспер и Имо). Они утверждали, что с ними незаконно расторгли контракты и не рассчитались по зарплате и бонусам. А ушел из «Куньлуня» Макферсон из-за проблем со здоровьем. По крайней мере, так «драконы» объяснили расставание с менеджером в официальном обращении.
Ужас без конца
Видимо, сейчас Скотт подлечился и вернулся в команду, где теперь отвечает за формирование состава и тренерского штаба. Айрленд — как раз креатура Макферсона. Они знакомы с конца 1990-х годов. В сезоне-1998/99 Скотти был директором по хоккейным операциям в клубе «Дэйтон Бомберз» из ECHL, а возглавлял команду Грег Айрленд. Пасьянс сошелся. Скотт привез старого приятеля в Мытищи, отказавшись от других, более очевидных кандидатов.
А годом ранее эту команду возглавлял Марк Кампел. Так что появление старинного приятеля Макферсона никого не должно удивлять. Тем более что в первый свой приход, в сезоне 2019/20, Макферсон сделал его главным тренером команды КРС-БСУ, выступавшей в ВХЛ. То есть подход к формированию штаба налицо: старина Скотти набирает в команду не профессионалов хоккейного дела, а своих друзей — просто повеселиться в России за чужой счет, так как результат выступления «драконов» уже известен, да и спрашивать за него никто не будет.
До назначения Айрленда обсуждались другие фамилии на место главного тренера «Куньлуня». Рассматривали экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски, который знаком с российским хоккеем и доказал, что умеет решать минимальные задачи. «Драконы» даже изучали кандидатуру Дэна Байлсмы — экс-тренера «Питтсбурга», с которым команда выиграла Кубок Стэнли в 2009 году. Однако в итоге выбрали малоизвестного, но знакомого генменеджеру специалиста.
Назначение главного тренера выглядит сомнительным, не говоря о том, что к 20 июля у «Куньлуня» из игроков на контракте только вратарь Смит. Даже не банда сбитых летчиков, которых клуб набирал последние сезоны, а одно соглашение, зарегистрированное в ЦИБ. Коллеги отмечали, что руководство договорилось с хоккеистами, но из-за юридических нюансов контракты пока не подтверждены. Договоренности, которые не закреплены на бумаге и в КХЛ, — филькина грамота. На них можно ссылаться в начале мая, когда рынок только открылся, но за месяц до старта турнира говорить об этом абсурдно.
Все идет к тому, что в новом сезоне лига получит клуб-аутсайдера, чье пребывание в чемпионате сложно объяснить логически. Прошлый чемпионат «Куньлунь» бесславно завершил на последнем месте «Востока», набрав меньше всех очков в лиге. Но тогда команда решала вопрос государственной важности — участие в пекинской Олимпиаде. О его реализации вспоминать лишний раз не хочется. Однако после Игр-2022 выяснилось, что будущее «драконов» не было напрямую связано с турниром. Влияли другие факторы — главным образом, партнерские отношения России и Китая. Клуб из Поднебесной остался в КХЛ, но вместо развития снова занялся профанацией.
«Куньлунь» обещал собрать крепкую североамериканскую банду из хоккеистов, прошедших АХЛ. Отсутствие лимита на иностранцев только добавило бы «драконам» дивидендов на внешнем рынке. Но к 20 июля план отстает от факта. Отказ от турнира в Казахстане — очевидное подтверждения этого. Макферсон, конечно, может оправдываться тем, что внедряет энхаэловский подход. Когда игроки готовятся самостоятельно и собираются перед сезоном. Но если это так, хорошо бы уведомить об этом болельщиков.
«Куньлунь» — главный сюрреалистический персонаж КХЛ. Играет в Мытищах за 6000 километров от Пекина, на контракте в ЦИБ только один вратарь, а генменеджер назначает старого знакомого на пост тренера. Не покидает ощущение, что смотришь неудачно снятую комедию, когда смех сливается с полным непониманием происходящего. Сколько еще сильнейшая хоккейная лига России готова мириться с унизительной безответственностью китайских кочевников?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -