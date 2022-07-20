Китайский клуб КХЛ как дурная комедия. Почему мы снова должны терпеть «Куньлунь»

«Ред Стар» мог возглавить тренер-чемпион «Питтсбурга» Дэн Байлсма. Но вместо этого нас ждет новая профанация длиною в целый сезон.

Тренерский штаб и вратарь

«Куньлунь» в нынешнем виде напоминает переиначенный анекдот про суслика.

— Знаете состав «драконов» на новый сезон?

— Нет.

— И я не знаю. А его и нет.

Мимолетное веселье быстро сменяется унынием, ведь до старта регулярного чемпионата осталось меньше двух месяцев. Другие команды вышли из отпусков, сдают медицинские тесты и входят в первый цикл нагрузок. У «Куньлуня» же на контрактах только вратарь Джереми Смит и тренерский штаб. Американец, конечно, качественный голкипер по меркам КХЛ, но с таким подбором игроков «драконам» придется нелегко. Не помогут даже курсы Игоря Шестеркина по броскам в пустые ворота через всю площадку.

Джереми Смит. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Планировалось, что «Куньлунь» сыграет на Кубке президента Казахстана, но пару дней назад «Барыс» анонсировал, что подмосковные китайцы не приедут в Нур-Султан. Причины раскрывать не стали, но они на поверхности. Запоздалая селекция отодвинула начало сборов, и руководители отказались от турнира в Казахстане. Ладно бы «Куньлунь» считался новичком КХЛ. Но клуб выступает в лиге с 2016 года, однако снова безалаберно отнесся к подбору хоккеистов, словно не догадываясь, что в это время конкуренты активно тренируются.

«Ред Стар» последними из клубов КХЛ назначили главного тренера. Выбрали Грега Айрленда, который последние годы поднимал с колен сборную Италии. Специалиста объявили за 46 дней до старта чемпионата, а новостей о составе как не было, так и нет. Зато спустя годичный перерыв в команду вернулся генменеджер Скотт Макферсон. Американец проработал в клубе меньше двух сезонов и запомнился сомнительными сделками. С клубом судились бывшие тренеры (Фрейзер, Каспер и Имо). Они утверждали, что с ними незаконно расторгли контракты и не рассчитались по зарплате и бонусам. А ушел из «Куньлуня» Макферсон из-за проблем со здоровьем. По крайней мере, так «драконы» объяснили расставание с менеджером в официальном обращении.

Ужас без конца

Видимо, сейчас Скотт подлечился и вернулся в команду, где теперь отвечает за формирование состава и тренерского штаба. Айрленд — как раз креатура Макферсона. Они знакомы с конца 1990-х годов. В сезоне-1998/99 Скотти был директором по хоккейным операциям в клубе «Дэйтон Бомберз» из ECHL, а возглавлял команду Грег Айрленд. Пасьянс сошелся. Скотт привез старого приятеля в Мытищи, отказавшись от других, более очевидных кандидатов.

А годом ранее эту команду возглавлял Марк Кампел. Так что появление старинного приятеля Макферсона никого не должно удивлять. Тем более что в первый свой приход, в сезоне 2019/20, Макферсон сделал его главным тренером команды КРС-БСУ, выступавшей в ВХЛ. То есть подход к формированию штаба налицо: старина Скотти набирает в команду не профессионалов хоккейного дела, а своих друзей — просто повеселиться в России за чужой счет, так как результат выступления «драконов» уже известен, да и спрашивать за него никто не будет.

До назначения Айрленда обсуждались другие фамилии на место главного тренера «Куньлуня». Рассматривали экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски, который знаком с российским хоккеем и доказал, что умеет решать минимальные задачи. «Драконы» даже изучали кандидатуру Дэна Байлсмы — экс-тренера «Питтсбурга», с которым команда выиграла Кубок Стэнли в 2009 году. Однако в итоге выбрали малоизвестного, но знакомого генменеджеру специалиста.

Хоккеисты «Куньлуня». Фото Global Look Press

Назначение главного тренера выглядит сомнительным, не говоря о том, что к 20 июля у «Куньлуня» из игроков на контракте только вратарь Смит. Даже не банда сбитых летчиков, которых клуб набирал последние сезоны, а одно соглашение, зарегистрированное в ЦИБ. Коллеги отмечали, что руководство договорилось с хоккеистами, но из-за юридических нюансов контракты пока не подтверждены. Договоренности, которые не закреплены на бумаге и в КХЛ, — филькина грамота. На них можно ссылаться в начале мая, когда рынок только открылся, но за месяц до старта турнира говорить об этом абсурдно.

Все идет к тому, что в новом сезоне лига получит клуб-аутсайдера, чье пребывание в чемпионате сложно объяснить логически. Прошлый чемпионат «Куньлунь» бесславно завершил на последнем месте «Востока», набрав меньше всех очков в лиге. Но тогда команда решала вопрос государственной важности — участие в пекинской Олимпиаде. О его реализации вспоминать лишний раз не хочется. Однако после Игр-2022 выяснилось, что будущее «драконов» не было напрямую связано с турниром. Влияли другие факторы — главным образом, партнерские отношения России и Китая. Клуб из Поднебесной остался в КХЛ, но вместо развития снова занялся профанацией.

«Куньлунь» обещал собрать крепкую североамериканскую банду из хоккеистов, прошедших АХЛ. Отсутствие лимита на иностранцев только добавило бы «драконам» дивидендов на внешнем рынке. Но к 20 июля план отстает от факта. Отказ от турнира в Казахстане — очевидное подтверждения этого. Макферсон, конечно, может оправдываться тем, что внедряет энхаэловский подход. Когда игроки готовятся самостоятельно и собираются перед сезоном. Но если это так, хорошо бы уведомить об этом болельщиков.

«Куньлунь» — главный сюрреалистический персонаж КХЛ. Играет в Мытищах за 6000 километров от Пекина, на контракте в ЦИБ только один вратарь, а генменеджер назначает старого знакомого на пост тренера. Не покидает ощущение, что смотришь неудачно снятую комедию, когда смех сливается с полным непониманием происходящего. Сколько еще сильнейшая хоккейная лига России готова мириться с унизительной безответственностью китайских кочевников?