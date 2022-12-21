Тренер нарасхват. Топ-клубы устроили битву за успешного специалиста

Игорь Никитин остался в « Локомотиве ».

Шумиха вокруг возможного назначения в «Ак Барс» Игоря Никитина спровоцировала руководство «Локомотива» на ответные меры. Казанцы обхаживали действующего главного тренера ярославцев, рассматривая его как кандидата на следующий сезон. Отказавшись от Олега Знарка, «Ак Барс» задумался о будущем и перебирал тренеров, подходящих по клубным амбициям. Неудивительно, что в шорт-лист попал Никитин, поработавший в сборной России и выигравший Кубок Гагарина с ЦСКА.

Старый контракт Никитина с «Локомотивом» заканчивался после текущего сезона. Ярославцы, оценив проделанную работу к середине регулярки, поняли, что пора сделать шаг вперед, и продлили соглашение до конца сезона-2024/25. Теперь все разговоры и интриги о будущем в Казани отпали. Дальновидный ход обеспечил тренерскую стабильность на ближайшие годы. Притока иностранных специалистов в КХЛ не предвидится. Пул российских кадров скромный. И продление Никитина обезопасит «Локомотив» от того, что конкуренты перехватят опытного главного тренера.

Игорь Никитин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Промежуточные результаты работы Никитина в Ярославле заметны к концу декабря. «Локомотив» забрался на второе место Западной конференции. Молодежь прогрессирует, в команду заходят недавние юниоры из МХЛ. Дебютировали в КХЛ перспективный Даниил Бут и вратарь Сергей Мурашов, выбранный на драфте «Питтсбургом». Железнодорожники обходятся без легионеров. Полагаются только на россиян, в том числе молодых, которых Никитин пытается вывести на лидерские роли. Сам тренер, не стесняясь в выражениях, говорил об этом на пресс-конференциях. Не каждый тренер решится на публичную порку своих игроков. Но Никитин понимал, в чем польза подобных мер, и к Новому году мы видим команду в лидерах конференции и лиги.

Никитин входит в группу сильнейших тренеров КХЛ — что доказал по работе в ЦСКА. Анекдотичное увольнение летом 2021 года, возможно, пошло на пользу армейцам. Пришедший Сергей Федоров выиграл чемпионат с первой попытки. Вот только частично использовал наработки прежнего тренерского штаба, который возглавлял Никитин. Когда «Локомотив» подписал специалиста в прошлом сезоне, сделка рассматривалась как большой успех босса ярославцев Юрия Яковлева. Амбассадор стабильности Никитин должен был прекратить кадровую чехарду в «Локомотиве». За последние годы Яковлев сменил разных тренеров, но так и не привез в город Кубок Гагарина.

Игорь Никитин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, первый поход Игоря Валерьевича за трофеем закончился болезненным поражением от давних друзей из ЦСКА (0-4). Яковлев не стал рубить сплеча и дал тренеру второй шанс. Работа на старте текущего сезона подтверждает правильно выбранный вектор. Достаточно сравнить игру на старте чемпионата и к концу декабря. Где Никитин — там порядок. «Локомотив» прогрессирует, становится тренерской командой, которая стилистически неудобна фаворитам чемпионата. Железнодорожники обыграли СКА, московское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.

Длинный контракт тренера в «Локомотиве» не уберегает Никитина от неожиданной отставки. Босс ярославцев привычно выставлял крайними тренеров, когда результат не соотносился с ожиданиями. Вспомните, как Юрий Яковлев увольнял Андрея Скабелку, Алексея Кудашова, Шона Симпсона или Крэйга Мактавиша. Судорожные попытки исправить положение заменой вожака на лавке не красили «Локомотив» — клуб, который не первый сезон претендует на Кубок Гагарина. Стабильность способен привнести Никитин, но только если Яковлев пересмотрел позицию и методы управления. Игорь Валерьевич — тренер-строитель, способный создать команду на годы вперед. О нем позитивно отзываются хоккеисты, а результаты в ЦСКА подтверждают тренерские способности. «Ак Барсу» же теперь придется изучать других кандидатов.