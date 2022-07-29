Запутанное и странное дело. Почему американский защитник не приехал в клуб КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разрыв

Ник Бэйлен не будет выступать за «Трактор» в следующем сезоне. Американский защитник с белорусским паспортом не захотел возвращаться в Челябинск, несмотря на действующий контракт. И дело хоккеиста очень запутанное и странное. Да, в это межсезонье уральцы потеряли многих легионеров. Но все они расставались с клубом правильно, объясняя мотивы. Про Бэйлена ходили разные слухи. Говорят, что он, оценив ситуацию, стал требовать большую зарплату. Но не все так просто. Клуб мог договориться. Переподписывать контракты на новых условиях в КХЛ умеют. Однако затем эта тема заглохла. Бэйлен вообще решил не играть в Челябинске. Причины у хоккеистов могут быть разными, всем в голову не залезешь.

Но очень большие вопросы к руководству «Трактора». Вы-то чего молчите, давая поводы для разных слухов и версий? Понятно, что до поры до времени стороны пытались договориться, но ведь все вышло из-под контроля в день открытой тренировки, когда главный тренер удивился, что Ника нет на занятии. Странным видится и развод. Разрыв «по обоюдному согласию» не предполагает никакой компенсации со стороны спортсмена. Опять дают понять, что любой иностранец может спокойно наплевать на документы? Да, у клуба остались права. Если Бэйлен реально решил играть в Европе или вернуться домой, то нас это не волнует. Но все говорят о том, что он продолжит карьеру в КХЛ. И если «Трактор» будет настаивать на справедливой компенсации, то может остаться ни с чем.

А кому сейчас из богатых в конце июля нужен Бэйлен? Обе стороны ведут себя очень неправильно. Молчит хоккеист, молчит клуб. В тартарары пошла стратегия развития, команда перед сезоном значительно ослабла, а при кризисе челябинцы демонстрируют растерянность, иначе их поведение назвать нельзя. И до сих пор состав не готов к сезону, точнее к решению тех задач, которые поставлены. Подтверждается правило, согласно которому «Трактор» может проводить спокойно один-два сезона, а потом все идет кувырком.

Договор

Оказалось, что «Барыс», отбивший атаки конкурентов, только накануне заключил полноценное соглашение с нападающим Никитой Михайлисом. Вроде бы задержка была связана с тем, что агент Никиты уточнял условия договора. Имеет право. Казахстанский клуб был заинтересован в сохранении своего лидера, пожертвовав другими. В частности, условия, предложенные Роману Старченко, не соответствовали требованиям ветерана, и он уехал.

Весной ходили слухи, что Михайлис покинет клуб. И в нем действительно были заинтересованы серьезные российские команды. Говорят, что СКА серьезно приценивался к Никите, намереваясь сделать предложение. Но выходила такая серьезная компенсация, что в Санкт-Петербурге не рискнули тратить деньги. Точнее, деньги-то они потратили, но совсем на других хоккеистов. А слухи о том, что Михайлис может уехать в Северную Америку, были лишены оснований и всегда казались исключительно агентской игрой. Попробовать себя за океаном может любой, но тут вопрос условий. Несмотря на то что Никита — лидер «Барыса», для НХЛ этого все-таки мало, да и на чемпионате мира не сказать чтобы форвард сильно блистал, хотя на последнем турнире набрал 6 очков в 7 встречах.

Будущий сезон будет важным для хоккеиста. Если он покажет себя, то может рассчитывать на хорошие условия в 2023 году. В прошлом чемпионате форвард набрал 44 очка, если сохранит такой темп, то в качестве свободного агента легко найдет себе команду.

Матчи

Первые игры между командами КХЛ состоялись накануне. Все они проходят в Белоруссии: в Минске командам создают неплохие условия для подготовки, а цена сборов устраивает всех. Гораздо дешевле, чем ехать в Финляндию. Впрочем, о Паюлахти и других местах в Суоми пока можно забыть. Хозяева встречались с «Сибирью» и победили — 3:2. Все хвалят Алексея Емелина, отмечают его 3 (2+1) очка в матче, но ничего удивительного не случилось. Сразу после подписания контракта было понятно, что белорусский клуб серьезно усилил оборону, никого и близкого по уровню в команде нет и давно не было. Емелин даже не напрягался, чтобы отметиться голами, при этом рядом с ним действовали строго и молодые ребята.

Новосибирцы по каким-то неведомым причинам выставили лишь три звена в атаку. Это не странное решение, мало ли какие задумки у тренеров, но хотелось бы, чтобы болельщикам объяснили. В команде Андрея Мартемьянова неплохо показали себя новички, но глобальные выводы делать не стоит.

Внимание было приковано к Николаю Жердеву, которому дали просмотровый контракт в Минске. Первый матч убедил, что минчане совершают ошибку. Жердев точно не готов к уровню КХЛ, да и с Высшей лигой были бы вопросы.

Вечером «Витязь» встретился с «Адмиралом». Оба клуба оставили в запасе легионеров, некоторые иностранцы еще и не прибыли в Россию. Нападающим из Балашихи дали хорошую возможность проявить себя. К сожалению, похвастаться нечем. Может быть, еще молодежь старалась, а остальные бегали очень медленно. «Адмирал» же остался зубастым клубом, таким и будет в сезоне. Эта встреча завершилась победой дальневосточников 3:1, но сенсацией результат назвать нельзя.