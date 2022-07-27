Крутой защитник — чемпион мира оказался не нужен российским клубам. Теперь он в минском «Динамо»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Салават Юлаев» подписал американского нападающего Сашу Хмелевски. То, что у него русские корни, не имеет никакого значения. Главное, что уфимский клуб приобрел хоккеиста, который усилит команду. Нападающему немного не повезло в карьере. Во-первых, форварда отчего-то не оценили на драфте 2017 года, выбрав лишь в шестом раунде. То ли скауты что-то проглядели, то ли его настырность и скорость не впечатлили никого, но Саша на молодежном уровне показывал довольно результативный хоккей, был заметен в сборной на МЧМ. Во-вторых, его выбрал «Сан-Хосе». Клуб, который давно переживает кризис и не делает никаких попыток из него выйти. В АХЛ Хмелевски смотрелся очень здорово, но он никогда не считался игроком, способным усилить первую команду. Точнее так не считали в руководстве «Акул», так что новичок чаще всего сидел в фарм-клубе, а когда его поднимали, то чувствовал, будто находится в команде случайно. В 24 матчах в НХЛ Хмелевски ни разу не отличился, но и не выглядел лишним. Ему бы больше доверия, но в «Сан-Хосе», видимо, не до хоккея.

Все это привело к тому, что нападающий, получив скромное квалификационное предложение от клуба, решил сменить турнир, чтобы почувствовать уверенность в себе. Между прочим, прошлый сезон ему можно занести в актив. Хмелевски набрал 37 очков (12+25), выступая за «Барракуд», но это была абсолютно худшая команда турнира, нечто среднее между «Куньлунем» и ЦСК ВВС. И хоккеист выделялся в этом унылом клубе, который начинал проигрывать сразу после вбрасывания. Не удивлюсь, если Виктор Козлов разобьет тройку Шмелев — Кадейкин — Кулемин ради Хмелевски. И это звено будет не менее результативным.

Контракт

Защитник Алексей Емелин переходит в минское «Динамо», с ветераном подписали годичное соглашение. Даже без учета, что белорусский клуб в это межсезонье скорее неприятно удивляет своей работой на рынке, на этот раз они подписали соглашение с нужным хоккеистом. Да, Емелин возрастной. Почему-то считается, что он подвержен травмам, но непонятно, на каком основании делают такие выводы, все-таки в прошлом сезоне он провел 56 матчей за «Авангард». То, что хоккеист в 36 лет остался без клуба и почти все лето провел в поисках работы, говорит скорее о менеджерах, чем о нем. В клубах КХЛ заигрались в искусственное «омоложение», забыв о главном законе — играет тот, кто сильней. Впрочем, к Емелину был интерес, правда, до каких-то серьезных переговоров дело не доходило.

Алексей Емелин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В Минске нет нормального состава, а из игроков обороны, что были на контракте, можно было собрать лишь среднюю команду для чемпионата Белоруссии. Емелин — это жесткость, умение предсказывать развитие атаки соперника. Да, он не самый скоростной, иногда не слишком расторопный, но это по меркам какого-нибудь топ-клуба, а уж точно не динамовцев. Теперь в защите у Крейга Вудкрофта не все грустно. Есть Алексей, агрессивный Шон Лалонд, перспективные Дмитрий Дерябин и Сергей Сапего. Плюс опытные Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов, которым надо напоминать, чтобы они не брали на себя слишком много. Емелин же с его опытом может провести в КХЛ еще года три, если позволит здоровье. Лишь бы только прекратили смотреть в его паспорт.

Возвращение

«Ак Барс» все-таки решил не по-своему, подписав контракт с нападающим Александром Ховановым. Напомним, что призер молодежного чемпионата мира 2019 года совсем недавно был выставлен «Миннесотой» на безусловный драфт отказов, а, учитывая прошлый сезон, когда он не попадал даже в состав клуба АХЛ, у Александра не было вариантов в Северной Америке. По-хорошему, Казань не должна была цепляться за хоккеиста, предложив его другим клубам и не рассчитывая на серьезную компенсацию. Если не хотели отдавать навсегда, то существует вариант с арендой, но почему-то легализованный вариант не слишком популярен среди наших клубов. Скрытая — все равно выгодней, ведь тогда можно забрать хоккеиста в любой момент.

Первой команде Хованов точно не нужен прямо сейчас. С центрами полный порядок. Кого переиграет нападающий? Уж точно не Вадима Шипачева или Кирилла Семенова. В третьем звене уже Артем Галимов, а Александр Бурмистров занимает свое место. Не забывайте еще про Илью Сафонова и Дмитрия Кателевского. У Хованова только один путь — в «Барс», но правильный ли это путь для нападающего? Не совсем, учитывая амбиции казанской команды, как минимум два года «Ак Барс» будет биться за главный титул. Александра легко представить в любой из дальневосточных команд, в «Торпедо», да можно подбирать сколько угодно вариантов. Но, может быть, если он покажет себя в ВХЛ, то появятся предложения. Пока же у будущего Хованова и «Ак Барса» нет перспектив. И не очень хорошо, когда молодой хоккеист так быстро катится вниз по карьерной лестнице.