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Сегодня, 09:15

Крутой защитник — чемпион мира оказался не нужен российским клубам. Теперь он в минском «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Емелин.
Фото photo.khl.ru
Алексей Емелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Салават Юлаев» подписал американского нападающего Сашу Хмелевски. То, что у него русские корни, не имеет никакого значения. Главное, что уфимский клуб приобрел хоккеиста, который усилит команду. Нападающему немного не повезло в карьере. Во-первых, форварда отчего-то не оценили на драфте 2017 года, выбрав лишь в шестом раунде. То ли скауты что-то проглядели, то ли его настырность и скорость не впечатлили никого, но Саша на молодежном уровне показывал довольно результативный хоккей, был заметен в сборной на МЧМ. Во-вторых, его выбрал «Сан-Хосе». Клуб, который давно переживает кризис и не делает никаких попыток из него выйти. В АХЛ Хмелевски смотрелся очень здорово, но он никогда не считался игроком, способным усилить первую команду. Точнее так не считали в руководстве «Акул», так что новичок чаще всего сидел в фарм-клубе, а когда его поднимали, то чувствовал, будто находится в команде случайно. В 24 матчах в НХЛ Хмелевски ни разу не отличился, но и не выглядел лишним. Ему бы больше доверия, но в «Сан-Хосе», видимо, не до хоккея.

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Все это привело к тому, что нападающий, получив скромное квалификационное предложение от клуба, решил сменить турнир, чтобы почувствовать уверенность в себе. Между прочим, прошлый сезон ему можно занести в актив. Хмелевски набрал 37 очков (12+25), выступая за «Барракуд», но это была абсолютно худшая команда турнира, нечто среднее между «Куньлунем» и ЦСК ВВС. И хоккеист выделялся в этом унылом клубе, который начинал проигрывать сразу после вбрасывания. Не удивлюсь, если Виктор Козлов разобьет тройку Шмелев — Кадейкин — Кулемин ради Хмелевски. И это звено будет не менее результативным.

Контракт

Защитник Алексей Емелин переходит в минское «Динамо», с ветераном подписали годичное соглашение. Даже без учета, что белорусский клуб в это межсезонье скорее неприятно удивляет своей работой на рынке, на этот раз они подписали соглашение с нужным хоккеистом. Да, Емелин возрастной. Почему-то считается, что он подвержен травмам, но непонятно, на каком основании делают такие выводы, все-таки в прошлом сезоне он провел 56 матчей за «Авангард». То, что хоккеист в 36 лет остался без клуба и почти все лето провел в поисках работы, говорит скорее о менеджерах, чем о нем. В клубах КХЛ заигрались в искусственное «омоложение», забыв о главном законе — играет тот, кто сильней. Впрочем, к Емелину был интерес, правда, до каких-то серьезных переговоров дело не доходило.

Алексей Емелин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Емелин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В Минске нет нормального состава, а из игроков обороны, что были на контракте, можно было собрать лишь среднюю команду для чемпионата Белоруссии. Емелин — это жесткость, умение предсказывать развитие атаки соперника. Да, он не самый скоростной, иногда не слишком расторопный, но это по меркам какого-нибудь топ-клуба, а уж точно не динамовцев. Теперь в защите у Крейга Вудкрофта не все грустно. Есть Алексей, агрессивный Шон Лалонд, перспективные Дмитрий Дерябин и Сергей Сапего. Плюс опытные Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов, которым надо напоминать, чтобы они не брали на себя слишком много. Емелин же с его опытом может провести в КХЛ еще года три, если позволит здоровье. Лишь бы только прекратили смотреть в его паспорт.

Возвращение

«Ак Барс» все-таки решил не по-своему, подписав контракт с нападающим Александром Ховановым. Напомним, что призер молодежного чемпионата мира 2019 года совсем недавно был выставлен «Миннесотой» на безусловный драфт отказов, а, учитывая прошлый сезон, когда он не попадал даже в состав клуба АХЛ, у Александра не было вариантов в Северной Америке. По-хорошему, Казань не должна была цепляться за хоккеиста, предложив его другим клубам и не рассчитывая на серьезную компенсацию. Если не хотели отдавать навсегда, то существует вариант с арендой, но почему-то легализованный вариант не слишком популярен среди наших клубов. Скрытая — все равно выгодней, ведь тогда можно забрать хоккеиста в любой момент.

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Первой команде Хованов точно не нужен прямо сейчас. С центрами полный порядок. Кого переиграет нападающий? Уж точно не Вадима Шипачева или Кирилла Семенова. В третьем звене уже Артем Галимов, а Александр Бурмистров занимает свое место. Не забывайте еще про Илью Сафонова и Дмитрия Кателевского. У Хованова только один путь — в «Барс», но правильный ли это путь для нападающего? Не совсем, учитывая амбиции казанской команды, как минимум два года «Ак Барс» будет биться за главный титул. Александра легко представить в любой из дальневосточных команд, в «Торпедо», да можно подбирать сколько угодно вариантов. Но, может быть, если он покажет себя в ВХЛ, то появятся предложения. Пока же у будущего Хованова и «Ак Барса» нет перспектив. И не очень хорошо, когда молодой хоккеист так быстро катится вниз по карьерной лестнице.

Алексей Емелин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
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Металлург - ЦСКА
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3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
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0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
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Металлург - Трактор
4 - 1
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3 - 2
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3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
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1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
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2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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2 - 5
5. Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
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2 - 3
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