Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

Американский защитник кинул «Трактор». Он не приехал на сбор без объяснения причин

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ник Бэйлен (на переднем плане).
Фото photo.khl.ru
Ник Бэйлен.
Фото photo.khl.ru
1/2
Челябинцы расторгли контракт с защитником Ником Бэйленом, имеющим белорусский паспорт. Где он продолжит карьеру — пока неясно.

Потеря «Трактора»

В запутанных отношениях «Трактора» и защитника Ника Бэйлена поставлена точка. Американец с белорусским паспортом покинул челябинский клуб. Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию. За месяц до начала регулярного чемпионата Анвар Гатиятулин потерял ведущего атакующего защитника, который закрывал позицию в первой бригаде большинства и дирижировал розыгрышами на синей линии. Найти равноценную замену на опустевшем рынке, учитывая политические обстоятельства, будет нелегко.

Александр Хмелевский. Американец с украинскими корнями приехал в КХЛ. Три года назад на МЧМ его гол лишил Россию финала

За межсезонье «Трактор» расстался с легионерами — лидерами прошлого чемпионата. Основной вратарь Роман Вилл и форвард первого звена Томаш Гика подписались с «Динамо Пардубице». Лукаш Седлак попробует пробиться в основу «Колорадо». Чех заключил двустороннее соглашение с обладателем Кубка Стэнли. Лоуренс Пилут вернулся в систему «Баффало». Отъезд из Челябинска системообразующих иностранцев обусловлен нехоккейными причинами. Не каждый справляется с давлением на родине из-за связи с Россией.

Среди тех, кто в танке, оказался Тему Пулккинен. Вызовы в сборную Финляндии форварда не интересуют. Нападающий не отказался от контракта с «Трактором», сдержал слово и прилетел на сборы. В Челябинске Пулккинен зарабатывает на безбедную старость. Ничего зазорного в выборе нападающего нет. Ожидалось, что Тему останется в команде с Ником. Контракт с американцем был рассчитан до конца следующего сезона. Однако после начала тренировочных сборов выяснилось, что Бэйлен покидает «Трактор», а клуб закрепил спортивные права на хоккеиста до 2025 года.

Ник Бэйлен. Фото photo.khl.ru
Ник Бэйлен.
photo.khl.ru

Генеральный директор челябинцев Иван Савин назвал расставание с защитником «наиболее оптимальным вариантом в текущей ситуации, устраивающим обе стороны». Если на Бэйлена появится спрос в КХЛ и сам хоккеист захочет играть в лиге, черно-белые выручат за защитника-бомбардира солидную компенсацию. Игроками подобного уровня не разбрасываются. Пакмуверы ценятся топ-клубами, тем более Ник не занимает легионерскую позицию. Белорусский паспорт поднимает рыночную стоимость игрока.

Будущее защитника

До подтверждения расторжения контракта с «Трактором» основным претендентом на Бэйлена называли минское «Динамо». Защитник три года отыграл в столице Белоруссии, через которую как раз зашел в КХЛ и привлек внимание челябинцев. Но говорить о возвращении Ника в Минск преждевременно. Коллега Артур Хайруллин сообщил, что Бэйлен продолжит карьеру в Европе. Договориться о переходе в «Динамо» и найти достойную компенсацию не удалось.

Сложно понять, почему Ник затянул с решением, не прибыл на сбор и покинул челябинский клуб, когда команда вышла из отпуска и приступила к тренировкам. Анвар Гатиятулин уважительно относится к каждому игроку, и фраза об отсутствии Бэйлена слегка резанула глаза. «Команда начала предсезонный сбор вовремя. Причины отсутствия Ника Бэйлена мне неизвестны», — сказал тренер уральцев 18 июля. Слухи об уходе защитника из «Трактора» после слов Гатиятулина только усилились.

Челябинцы решили конфликт мирно, без шума и интриг. Нашли условия, устраивающие обе стороны. Если Бэйлен захочет играть в КХЛ, заинтересованным в легализованном американце клубам придется потратиться и предложить «Трактору» устраивающую компенсацию. Уступать права за «спасибо» черно-белые не намерены. Впрочем, Ник спокойно устроится и в Европе — к 32 годам защитник заработал достаточно.

Амир Мифтахов. «Проснулся ночью от выстрелов — получил пулю в свое окно». Интервью российского вратаря, вернувшегося из Америки

Для челябинцев важнее найти прямую замену Бэйлена. Обученные защитники под большинство — штучный товар. Иван Савин отмечал, что клуб изучает внешний рынок. Слышал, что уральцы ведут переговоры с защитником из Северной Америки. Но до старта сезона остался месяц, и, пока конкуренты подписывают сильных иностранцев, «Трактор» отсиживается в окопах. Список летних подписаний челябинцев не впечатляет. Из взрослых и состоявшихся новичков — только Антон Бурдасов и Петр Хохряков. Не решен и вратарский вопрос. Заходить в сезон с одним зрелым голкипером, который за последние три года сменил четыре команды и отыграл только 46 матчей, слишком рискованно. Речь, конечно, об Эмиле Гарипове.

С уходом Бэйлена головной боли у офиса Савина только добавилось. Состав челябинцев уступает прямым соперникам по конференции. Высоту, заданную черно-белыми в прошлом сезоне, удержать будет непросто. «Трактор» лишился сильнейших форвардов, защитника-бомбардира, основного вратаря и талантливого Виталия Кравцова, который затеял новое поколение Манхэттена. Пока «Трактор» не выглядит клубом, который составит конкуренцию «Ак Барсу», «Магнитке», «Авангарду» и «Салавату Юлаеву». Впрочем, до дедлайна достаточно времени, чтобы взорвать рынок сильными подписаниями и исправить положение.

Ник Бэйлен
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американец с украинскими корнями приехал в КХЛ. Три года назад на МЧМ его гол лишил Россию финала
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости