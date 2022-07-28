Американский защитник кинул «Трактор». Он не приехал на сбор без объяснения причин

Челябинцы расторгли контракт с защитником Ником Бэйленом , имеющим белорусский паспорт. Где он продолжит карьеру — пока неясно.

Потеря «Трактора»

В запутанных отношениях «Трактора» и защитника Ника Бэйлена поставлена точка. Американец с белорусским паспортом покинул челябинский клуб. Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию. За месяц до начала регулярного чемпионата Анвар Гатиятулин потерял ведущего атакующего защитника, который закрывал позицию в первой бригаде большинства и дирижировал розыгрышами на синей линии. Найти равноценную замену на опустевшем рынке, учитывая политические обстоятельства, будет нелегко.

За межсезонье «Трактор» расстался с легионерами — лидерами прошлого чемпионата. Основной вратарь Роман Вилл и форвард первого звена Томаш Гика подписались с «Динамо Пардубице». Лукаш Седлак попробует пробиться в основу «Колорадо». Чех заключил двустороннее соглашение с обладателем Кубка Стэнли. Лоуренс Пилут вернулся в систему «Баффало». Отъезд из Челябинска системообразующих иностранцев обусловлен нехоккейными причинами. Не каждый справляется с давлением на родине из-за связи с Россией.

Среди тех, кто в танке, оказался Тему Пулккинен. Вызовы в сборную Финляндии форварда не интересуют. Нападающий не отказался от контракта с «Трактором», сдержал слово и прилетел на сборы. В Челябинске Пулккинен зарабатывает на безбедную старость. Ничего зазорного в выборе нападающего нет. Ожидалось, что Тему останется в команде с Ником. Контракт с американцем был рассчитан до конца следующего сезона. Однако после начала тренировочных сборов выяснилось, что Бэйлен покидает «Трактор», а клуб закрепил спортивные права на хоккеиста до 2025 года.

Ник Бэйлен. photo.khl.ru

Генеральный директор челябинцев Иван Савин назвал расставание с защитником «наиболее оптимальным вариантом в текущей ситуации, устраивающим обе стороны». Если на Бэйлена появится спрос в КХЛ и сам хоккеист захочет играть в лиге, черно-белые выручат за защитника-бомбардира солидную компенсацию. Игроками подобного уровня не разбрасываются. Пакмуверы ценятся топ-клубами, тем более Ник не занимает легионерскую позицию. Белорусский паспорт поднимает рыночную стоимость игрока.

Будущее защитника

До подтверждения расторжения контракта с «Трактором» основным претендентом на Бэйлена называли минское «Динамо». Защитник три года отыграл в столице Белоруссии, через которую как раз зашел в КХЛ и привлек внимание челябинцев. Но говорить о возвращении Ника в Минск преждевременно. Коллега Артур Хайруллин сообщил, что Бэйлен продолжит карьеру в Европе. Договориться о переходе в «Динамо» и найти достойную компенсацию не удалось.

Сложно понять, почему Ник затянул с решением, не прибыл на сбор и покинул челябинский клуб, когда команда вышла из отпуска и приступила к тренировкам. Анвар Гатиятулин уважительно относится к каждому игроку, и фраза об отсутствии Бэйлена слегка резанула глаза. «Команда начала предсезонный сбор вовремя. Причины отсутствия Ника Бэйлена мне неизвестны», — сказал тренер уральцев 18 июля. Слухи об уходе защитника из «Трактора» после слов Гатиятулина только усилились.

Челябинцы решили конфликт мирно, без шума и интриг. Нашли условия, устраивающие обе стороны. Если Бэйлен захочет играть в КХЛ, заинтересованным в легализованном американце клубам придется потратиться и предложить «Трактору» устраивающую компенсацию. Уступать права за «спасибо» черно-белые не намерены. Впрочем, Ник спокойно устроится и в Европе — к 32 годам защитник заработал достаточно.

Для челябинцев важнее найти прямую замену Бэйлена. Обученные защитники под большинство — штучный товар. Иван Савин отмечал, что клуб изучает внешний рынок. Слышал, что уральцы ведут переговоры с защитником из Северной Америки. Но до старта сезона остался месяц, и, пока конкуренты подписывают сильных иностранцев, «Трактор» отсиживается в окопах. Список летних подписаний челябинцев не впечатляет. Из взрослых и состоявшихся новичков — только Антон Бурдасов и Петр Хохряков. Не решен и вратарский вопрос. Заходить в сезон с одним зрелым голкипером, который за последние три года сменил четыре команды и отыграл только 46 матчей, слишком рискованно. Речь, конечно, об Эмиле Гарипове.

С уходом Бэйлена головной боли у офиса Савина только добавилось. Состав челябинцев уступает прямым соперникам по конференции. Высоту, заданную черно-белыми в прошлом сезоне, удержать будет непросто. «Трактор» лишился сильнейших форвардов, защитника-бомбардира, основного вратаря и талантливого Виталия Кравцова, который затеял новое поколение Манхэттена. Пока «Трактор» не выглядит клубом, который составит конкуренцию «Ак Барсу», «Магнитке», «Авангарду» и «Салавату Юлаеву». Впрочем, до дедлайна достаточно времени, чтобы взорвать рынок сильными подписаниями и исправить положение.