Тренер Разин заплатил за критику судей почти миллион рублей. И не собирается останавливаться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил дисквалификацию на матч и штраф в 500 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров после встречи с московским «Динамо». В микст-зоне он поставил под сомнение удаление за симуляцию Кирилла Пилипенко, и хотя старался быть корректным, делать этого не стоило.

За короткое время Разин потерял уже 800 тысяч рублей, так как совсем недавно он отдал 300 тысяч за подобное нарушение. В следующий раз он заплатит еще 500 тысяч, но пропустит уже три матча своей команды.

Решение КХЛ соответствует регламенту, но главное, что совершенно справедливое по духу. Понятно, что делает лига, осуждать ее за это странно. Хоккейная организация, видя, что происходит в футболе, старается сделать так, чтобы любой матч в хоккее не превращался в обсуждение тех или иных судейских решений. Тренерам и игрокам удобнее все свалить на посторонних, а не признавать собственные ошибки. Судьи в такой ситуации начинают нервничать и ошибаются еще больше. Цепная реакция, которая только ухудшает положение. Никто же не запрещает журналистам говорить о судьях, не закрывают рты болельщикам. Но представители клубов пусть лучше рассказывают об игре, о хоккеистах, о проблемах с тактикой и делают заявления в духе «без голов нет побед».

Андрей Разин воспринял второй штраф очень нервно и заявил, что отныне на пресс-конференциях будет вести себя «скучно».

Отвечать односложно, ничего не комментировать, а всю свою активность перенести на социальные сети. Это все отлично, но чем журналисты-то и болельщики провинились? Пресс-конференции ждали, они получались яркими. Правило только одно — не надо обсуждать арбитров. А если тренер думает, что его не могут наказать из-за высказывания на личной страничке, то он ошибается.

Пятое

«Ак Барс» продолжает расстраивать своих болельщиков. Команда проиграла пятый матч подряд. И снова уступила «Автомобилисту». Во всех четырех встречах между этими командами Николай Заварухин оказывался сильнее. Но последняя встреча выделяется особенно. У главного тренера «Автомобилиста» полный лазарет, причем потеряны ведущие хоккеисты не только команды, но и всей лиги. Никакой интриги не должно было быть, но казанский клуб с трудом отыгрался, уступая в счете, а потом провалил серию буллитов.

И снова мы ничего не узнали от Олега Знарка. Его заявления становятся все более и более комичными. Например, он говорит, что команда должна была побеждать соперника в обеих домашних встречах. Ну, конечно, должна, кто спорит-то? Казанцы вообще не должны проигрывать ни одного матча, так как собрали такую бригаду, что ей все завидовали летом. Там выписывали хорошие зарплаты, брали всех, на кого указывал тренер, но никакой отдачи нет. Только фразы о том, что «сегодня я увидел коллектив», уверения, «что все будет хорошо», и прочие, не внушающие оптимизма. Чем же занимался тренер летом, если все звенья, которые он наигрывал, оказались неспособны давать результат?

Не приводят ни к чему и попытки что-то изменить во время турнира. Становится все хуже и хуже. Такое ощущение, что тренер уже наугад стал формировать сочетания. Кирилл Панюков теперь с Вадимом Шипачевым, Кирилл Петров уходит к Илье Сафонову, а Дмитрий Кагарлицкий остается в запасе. Но лучше не становится, лишь слова тренера о большом преимуществе по моментам. Знарок часто вспоминает, что у него в карьере было 11 поражений подряд, а потом команда выкарабкалась. Но ситуация тогда в лиге была другой. Да и захотят ли в Татарстане терпеть так долго?

Дебюты

Несколько российских хоккеистов дебютировали в турнире АХЛ, который стартовал прошлой ночью. Больше всех впечатлил Александр Кисаков. Хоккеист, который еще в прошлом сезоне уехал в Америку и просидел там без дела последние полгода, соскучился по работе и удивил болельщиков «Рочестера» своей техникой.

Забить не получилось, но это мелочи. Форвард показал очень умный и нестандартный хоккей, таких хоккеистов в системе давно не было, да и вообще «американцы» славились своей примитивной игрой. Теперь зрители будут ходить на Кисакова.

В первом матче отличился Кирилл Марченко. Он стал второй звездой матча между фарм-клубами «Коламбуса» и «Тампы», помимо заброшенной шайбы у него передача. Учитывая, как начали «Жакеты», перевод Кирилла в основную команду — вопрос времени. Активный, нацеленный на ворота форвард точно не должен сидеть в лиге фарм-клубов. Отправили его туда, чтобы он «получил опыт игры в другой лиге», но Кирилл-то на таком уровне, что ему и адаптироваться не надо.

Сразу начал показывать себя форвард «Колорадо» Михаил Мальцев, попавший на драфт отказов в последний день тренировочного лагеря «Лавин». Хоккеист размышлял о том, что ему делать дальше: стоит ли возвращаться в Россию или нужно потерпеть. И, видимо, выбрал второй вариант. Сразу три голевые передачи в игре против «Техаса», победа команды в веселой встрече — 6:3 должны вдохновить хоккеиста. В первой команде за его успехами следят и должны дать шанс.

Антон Худобин у фарм-клуба «Далласа» остался в запасе, но не исключено, что появится на льду в ночь на воскресенье. Еще ночью отличился нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов, но он пока все-таки далек от НХЛ. Правда, расстояние уже не такое большое, как было в прошлом сезоне.