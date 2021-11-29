Фавориты КХЛ валятся одни за одним. Теперь мучительный кризис накрыл «Салават»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Серия

У «Салавата Юлаева» уже четыре поражения подряд. За это время команда с одной из самых дорогих атакующих линий в лиге забросила только четыре шайбы. Можно было бы списать на качество соперников, но не получится. Поражение от московского «Динамо» еще понятно, но следом две домашние неудачи с «Торпедо» (0:1), «Витязем» (2:3 Б), а накануне команда уступила «Амуру» (1:2). Конечно, уфимцы в этих встречах должны были набирать очки.

Так что же происходит? После поражения от «Амура» те, кто хотел узнать мнение главного тренера, возможно, опешили, услышав: «Мы играли просто отлично, но соперник забросил из ничего, и все поменялось». Казалось бы, что за странная реакция? При этом Томи Лямся еще сослался на спад, а ведь команда потерпела три поражения после перерыва на Евротур. Тем не менее не думаю, что руководству нужно предпринимать какие-то жесткие меры для выхода из кризиса. Отставка Лямся не решит проблему. Почему-то забыли, что совсем недавно в жизни команды был нелегкий период, когда часть хоккеистов заболели, а многих отправили на карантин и запретили тренироваться. Это не могло пройти бесследно. Уфимцы и правда делают много хорошего на льду, но такое ощущение, что еще не все восстановились. Нет сил и эмоций на решающее действие, на какой-то рывок. На все то, что приносило результат в сентябре и октябре.

При этом хорошее все-таки видно. Уфимцы мало пропускают, они не разваливаются, сохраняют интригу до конца встречи. Нет такого, что есть, например, у «Адмирала» или «Автомобилиста», когда сразу понимаешь: эти не выберутся в случае проблем. Но не идет, такие периоды бывают. Никто же не будет отрицать, что мы видели сильную уфимскую команду в этом сезоне. Настолько мощную, что соперникам становилось страшно. Так что всем вокруг надо просто подождать, чтобы все пришло в норму. Сколько времени на это понадобится? Может быть, и много, но впереди еще один перерыв на Евротур. Так что паниковать рано.

Травма

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин получил повреждение на тренировке и выбыл на довольно длительный срок. «Блюз» внесли хоккеиста в долгосрочный список травмированных, значит, что он не сможет появиться на площадке ближайшие десять матчей, а дальше все будет зависеть от восстановления. Диагнозы в НХЛ не называют, так что в формулировке «травма верхней части тела» может скрываться все что угодно — от перелома ребра до проблем с плечом. И раз Клим долго не будет играть, то реально произошло что-то серьезное.

Костин в этом сезоне впервые стал игроком основного состава «Сент-Луиса». Он должен был получить шанс давным-давно, но в клубе до поры до времени не понимали, какую позицию может закрыть хоккеист. Все изменил отъезд в Россию. Клим в матчах за «Авангард» окончательно определился со своим стилем. Это силовой форвард, который освобождает от черновой работы своих более техничных партнеров, может залезть под кожу, а в каком-то случае и сам поразить ворота. То ли «Блюз» следили за Костиным очень внимательно, то ли поговорили с Бобом Хартли, но только с этого сезона форвард стал делать в Америке именно то, что делал в России. Только в НХЛ это лишь третье-четвертое звено. На статистику Клима (5 (2+3) очков в 18 матчах) особо смотреть не стоит. Зато он стабильно играет. Во время игры его сажали в запас всего пару раз, чаще всего он реально делает то, что требуется.

Костин нашел свое амплуа в Северной Америке. Возможно, ему это совсем не по душе (все же хотят играть по 20 минут и выходить в первом большинстве), но сейчас он стал полезен для команды. Большие деньги в таком качестве не заработать, а специфика заданий такая, что частенько будут травмы. Но многие вообще не могут вписаться в НХЛ, а у Костина получилось. Как только российский форвард восстановится, его сразу вернут в состав.

Реакция

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко попал в историю. После домашнего поражения от «Сочи» со счетом 2:8 он заявил про своих: «Эта команда может любого тренера закопать». При этом его слова не были записаны тайно, шла пресс-конференция, а сам Горбенко еще подчеркнул, чтобы это не стало достоянием гласности.

Разочарование специалиста понять можно. Готовишься к матчу, придумываешь какой-то план, а все идет прахом, да еще и с соперником, который тоже вне зоны плей-офф. И сделать ничего не можешь, когда ошибаются абсолютно все. У любого была бы такая реакция. Знаете, я слышал комментарии тренеров и более сильных команд о неудачах, там тоже в оценках не сдерживаются, а про каких-то хоккеистов узнаешь, что они «пустое место». Разница в том, что такие заявления делаются «не для прессы». Но осуждать Горбенко за жесткую оценку я не берусь. Это честный тренер, который переживает за свое дело. Он такой. Говорит правду, не напускает тумана, не скрывается за пустыми формулировками. Знаком с ним давно и прекрасно понимаю, что, несмотря на какие-то недостатки, Олег никогда не уходит от жестких вопросов. Он и сам пытается разобраться, что не так, и сильно хочет, чтобы его команда выглядела прилично.

Но игрокам «Адмирала» не стоит обижаться, тем более что слова тренера справедливы. Наоборот, если сейчас команду возглавит Леонид Тамбиев, то они еще будут скучать по формулировкам Горбенко. Теперь-то давление будет таким, с каким они никогда не сталкивались. А нынешний тренер «Адмирала» даже слишком вежлив, ведь играть так — реально стыдно.