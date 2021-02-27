Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракты

Одновременно СКА и «Авангард» объявили о том, что их талантливые проспекты Матвей Мичков и Иван Мирошниченко подписали длительные контракты с клубами. Мы уже знали, что договоренности о новых соглашениях есть, но официально подпись под документами поставлена лишь накануне. Это же отлично. Я серьезно, очень круто, что оба игрока будут расти здесь и радовать нас своей игрой. Оба являются невероятно талантливыми, Матвей уже сейчас лучший снайпер МХЛ (в 16 лет!), Иван начал сезон позже, только вкатывается, но иногда демонстрирует настоящие чудеса. И в следующем сезоне обоих будут потихоньку подключать к работе со взрослыми командами.

Конечно, пессимисты настаивают на том, что в России все плохо, здесь скорее загубят талант, а парней оставляют только деньгами. Но за последнее время очень многое изменилось. Я уверен, что обоим создадут все условия, чтобы они выросли в мастеров, а к деньгам у этих парней все-таки пока совсем другое отношение. Мичков, например, до сих пор вздрагивает о шутке про 85 миллионов (именно столько он получит в СКА, по некоторым данным, за эти пять лет), так как не понимает ее смысла. Мы же получаем и крутую историю, как две потенциальные звезды будут расти на наших глазах. Не станут мастерами? Что же, это тоже часть истории. Они бы и в Северной Америке ничего бы не добились. Но мне кажется, что совсем наоборот, — вырастут дома. В России должны сделать так, чтобы истории с Мичковым и Мирошниченко были не разовыми, а постоянными. Поднимать уровень МХЛ, следить за молодежью, давать им понять, что в них заинтересованы. Кто захочет в НХЛ — пусть едет, но как Капризов, Панарин, Зуб или Зайцев — готовыми мастерами.

Матвей Мичков с нами!

СКА подписал пятилетний контракт с лучшим снайпером МХЛ, нападающим юниорской сборной России — соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26.



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В первом звене

Владимир Тарасенко провел тренировку в первом звене «Сент-Луиса», в нормальной «контактной» майке, а позже на пресс-конференции главный тренер команды признался, что может выпустить форварда в самое ближайшее время, во время выездной серии. С момента последней операции Владимира прошло достаточно времени, но я повторю тезисы, которые привели к странным скандалам. Всегда хотел, чтобы наш нападающий вернулся на площадку, так как все-таки он один из самых крутых нападающих из России, выступающих в НХЛ. Но когда у тебя три операции на одном плече, когда при малейшем серьезном контакте сразу появляются серьезные проблемы, а доктора, обещавшие восстановление, разводят руками и снова берутся за скальпель, то есть шанс, что никакого окончательного выздоровления не будет.

Стиль Тарасенко, его манера действий предполагают постоянный контакт, он не из тех, кто стоит на чистом льду и ждет передачи партнеров. Но если Владимир уверен в себе, если точно чувствует, что на этот раз все будет в порядке, — хорошо. Ждем и начинаем болеть, тем более, сейчас его будут любить еще больше, как человека, который прошел многое, чтобы вернуться на лед. Кстати, отмечу, что сам Тарасенко в скандальные времена, когда какие-то игроки и агенты грозились бойкотом, повел себя очень достойно, отметив, что каждый имеет право на свое мнение и он не слишком переживает по поводу плохих прогнозов. Быстрее возвращайся Владимир, и начинай тащить «Блюз».

ВХЛ

Немного повеселей стало в первом раунде плей-офф ВХЛ. Так, «Торос» неожиданно сравнял счет в серии с «Рубином», выиграв обе домашние встречи. Еще совсем недавно шансов у них не было совсем, в Тюмени было подавляющее преимущество хозяев, но башкирская команда дома уперлась, а в первой домашней встрече забросила победную шайбу на последних секундах основного времени, чтобы выбило тюменцев из колеи.

В следующий круг вышел «Дизель», за четыре матча они обыграли «Ростов», но южный соперник должен был быть рад, что вообще попал в плей-офф.

Очень долго сидели в пятницу немногочисленные зрители на Ленинградском проспекте, ожидая, когда же завершится противостояние между «Звездой» и «Металлургом». Хозяева, которые в прошлом сезоне стали победителями регулярного чемпионата, упустили за период преимущество в две шайбы, а в третьем овертайме сделали свое положение совсем непростым. Теперь они проигрывают в серии — 0:3. Владимир Чебатуркин из фарм-клуба ЦСКА, которого в прошлом сезоне рассматривали даже как тренера КХЛ, в нынешнем сезоне пока не подтверждает свой статус.

Победили «Барс» и «Динамо» из Московской области, но вряд ли случится перелом в сериях с «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югрой», соответственно. Просто команды сыграют по одном дополнительному матчу, там счет стал 3:1 в пользу последних.

Небольшой скандал в Тамбове. Главный тренер «Горняка» обвинил игроков хозяев в симуляции и артистизме, а это очень большое оскорбление для главного тренера Дмитрия Крамаренко. Там уже и накануне на льду было жарко, а теперь хозяевам, проигрывающим в серии 0:3, вообще терять нечего.