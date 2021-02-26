Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ. Расклады перед последним днем регулярки

«Спартак» точно сыграет с ЦСКА, «Ак Барс» — с «Торпедо», по остальным парам — множество вариантов.

Завтра, 27 февраля, пройдут заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Все 16 команд, которые будут участвовать в плей-офф, определились уже в начале недели, но интриги достаточно — в каждой из конференций известно лишь по одной паре первого раунда.

«Запад»

Как бы ни закончились оставшиеся матчи, самая огненная пара уже определилась — победитель конференции ЦСКА встретится со «Спартаком». Понятно, что армейцы здесь безоговорочные фавориты, но вряд ли команда Олега Знарка просто так сдастся в битве с принципиальным соперником. Тем более что в КХЛ команды, возглавляемые тренером сборной России на победной Олимпиаде-2018, ни разу не выигрывали в сериях плей-офф меньше двух матчей.

Вторую строчку себе забронировал СКА, досрочно выигравший дивизион Боброва. В первом раунде армейцы сыграют либо с «Северсталью», либо с минским «Динамо». Решить это может сам СКА, который завтра как раз играет с минчанами: если «Динамо» выиграет, то в Санкт-Петербург приедет «Северсталь». В остальных случаях все будет зависеть от череповчан, отстающих от белорусов на одно очко. В случае равенства очков «Северсталь» обойдет «Динамо» благодаря большему количеству побед в основное время.

Московское «Динамо» и «Локомотив» борются за третье место, но это происходит не из-за того, что они боятся выходить на забронировавший себе пятую строчку «Йокерит». Если в первом раунде выиграют все фавориты, то занявший четвертое место клуб в полуфинале конференции сыграет с ЦСКА, а этого не хочет никто. Куда удобнее СКА, который набрал меньше очков, чем «Динамо» и «Локомотив», и провел регулярку нестабильно.

У серии с «Йокеритом» есть свое преимущество — финский клуб принял решение проводить домашние матчи на площадке соперника. Но вряд ли «Йокерит» в нынешнем состоянии бы бы способен противопоставить что-то фаворитам, даже если бы все матчи проводились в Хельсинки.

«Восток»

Здесь также определена только пара первой и восьмой команд конференции — «Ак Барс» сыграет с «Торпедо». Нижегородцы долгое время шли шестыми, но четырехматчевая серия поражений привела их к встрече с главным фаворитом «Востока». Не факт, что «Торпедо» было бы проще против других команд, но с «Ак Барсом», кажется, шансов вообще нет — зацепить бы один матч.

Зато в остальном в конференции вообще ничего не понятно! «Авангард» вчера проиграл дома «Салавату Юлаеву» (1:2) и теперь может уступить второе место в конференции и первое в дивизионе Чернышева уфимцам. В случае встречи команд на следующей стадии это может иметь большое значение. А завтра «Авангард» может сам определить себе соперника в игре с «Барысом». Казахстанский клуб опережает «Автомобилист» на одно очко, но в случае равенства очков уступит уральцам. Выиграв, «Барыс» останется на шестой строчке, и тогда на третью может опуститься «Авангард». Очередной встречи между командами не избежать?

Возможно, «Авангарду» даже не понадобится победа, чтобы остаться на втором месте. «Салават Юлаев» играет в Ярославле с «Локомотивом», который выиграл 13 из 14 последних матчей дома. «Металлург» же в случае любого поражения уфимцев и при своей победе над «Трактором» обойдет «Салават».

Серии ЦСКА — «Спартак», «Ак Барс» — «Торпедо» и серии между третьими и шестыми командами конференций стартуют 3 марта. А противостояния между второй и седьмой, а также четвертой и пятой командами конференций начнутся 2 марта.

Если завтра плей-офф



Западная конференция

ЦСКА (1) — «Спартак» (8)

СКА (2) — «Северсталь» (7)

«Динамо» Мск (3) — «Динамо» Мн (6)

«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5)



Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)

«Салават Юлаев» (3) — «Барыс» (6)

«Металлург» (4) — «Трактор» (5)