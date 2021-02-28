ЦСКА снова первый. Пока только в регулярке, но шансы на кубок у них лучше всех

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Опять ЦСКА

Так получилось, что финальный матч за звание лучшего клуба регулярного чемпионата во всей лиге прошел в Казани в последний игровой день. Я не думаю, что кто-то получил большое удовольствие от встречи «Ак Барс» — ЦСКА. Пусть тренеры говорят что угодно, но смотреть на это было довольно тяжело. Армейцы нанесли за 40 минут всего шесть бросков, а Игорь Никитин потом обижается на пресс-конференции за то, что ему на это указывают. Мол, соперник был хорош, не позволил.

Дмитрий Квартальнов несколько раз заверяет, что его устроило качество игры на сто процентов, он доволен всеми легионерами, а единственная проблема в том, что команда не забила. С такой-то атакой — ноль шайб! Разве можно быть кем-то довольным? Но отметим, что и результат встречи, и итог регулярного чемпионата показали, что сейчас именно Игорь Никитин — сильнейший тренер в стране. Потери летом были серьезные, перестраивать пришлось слишком много, легионеров брали практически вслепую и без бэкграунда в КХЛ, совершали трансферные ошибки — но первое место именно у армейцев, пусть завоеванное лишь в последнем матче, а не заранее, как было раньше. Стиль команды такой, что уже кажется, что в команде заиграет хоккеист любого уровня, если будет все правильно делать. И это при том, что совсем на себя не похожи Никита Сошников и Антон Слепышев, были нейтрализованы Максим Шалунов и Константин Окулов. Интересно, как должен сыграть соперник, чтобы остановить армейцев в плей-офф. Всем остается надеяться, что армейцы сами начнут совершать глупейшие ошибки.

Завершение

Последний игровой день в КХЛ разочаровал. Состав на матч «Трактора», «усердие» «Салавата Юлаева», странные тренерские решения у минчан и «Барыса», выставившего голкипера, у которого не было ни одного матча в сезоне... Все опять забыли о том, ради кого они играют, решая свои мелкие задачи. В клубах ответят, что «главное — результат, у нас свои мысли по подготовке к плей-офф», но тогда давайте вернемся к этой теме в апреле и накажем тех, кто наплевал на болельщиков в последний игровой день, но не выиграл турнир.

Всегда был против того, что последние матчи регулярки проходят в одно время, как было принято в суперлиге. Мне казалось, что это неуважение к командам: их заранее начинают подозревать в том, что они могут обеспечить выгодный результат. Но сейчас клубы сами поступили ужасно, сосредоточившись на раскладах, забывая, что они прежде всего лишь развлечение для зрителей. Ни одной нервной игры в субботу, кроме казанской.

Если коротко подводить итоги, только, пожалуй, выступление новосибирского клуба стало сенсацией турнира. «Сибирь» не попала в плей-офф, хотя должна была. Но и это натянутая сенсация. Вместо кого вы их видите? Да и турнирные расклады не поражают воображение, так что никакие потолки действительно пока не работают, выравнивание уровня проходит медленно, а мы не можем рассчитывать на крупные сенсации, которые и делают сезон интересным. О чем говорит регулярный чемпионат? 900 миллионов на зарплаты — это не решение вопроса. Нужен более высокий пол, а также жесточайшее ограничение на количество игроков в заявке, которое нельзя обойти.

Расклады

Пары плей-офф на «Востоке» традиционно получились очень интересными. На Западе у нас лишь безосновательная надежда на то, что «Спартак» закусится с ЦСКА, хотя, глядя на армейцев в субботу, верилось в это с трудом.

В остальных парах все скучно, даже противостояние «Локомотива» и «Йокерита» не будет таким, как ожидалось, так как встречи пройдут в Ярославле. «Северсталь» способна покусать «Динамо», но только не в игре, а в отдельных периодах. СКА может лишь сам себе создать проблемы, но белорусский клуб заходит в плей-офф без вратаря. То есть интригу можно найти, но только на ровном месте.

На «Востоке» же все совершенно иначе. «Автомобилист» впервые сыграет с «Авангардом» в плей-офф, а у Билла Питерса последний шанс доказать, что его не зря не выгнали из клуба с позором раньше. Но надежды на это нет. «Авангарду» повезло. В этой серии будет 4-0 или 4-1 без вариантов, так как у «Автомобилиста» ничего за душой нет.

А вот в остальных парах совсем не все так очевидно. «Трактор», например, который считался наиболее удобным соперником для многих, попал на «Салават Юлаев», а Анвар Гатиятулин любит играть против тех, кто делает ставку на атаку, не заботясь об обороне. В этом сезоне видел очень мощный «Барыс», который точно способен укатать «Металлург». И ясно, что Дмитрий Квартальнов не позволит своей команде спокойно разобраться с «Торпедо», сделает все, чтобы было непросто. В этом сезоне нет больших вопросов к тому, что в первом раунде по четыре матча в день. Так получается, что самые важные игры чаще всего разведены по времени.