С нового сезона форвард не будет считаться легионером.

Получение российского гражданства иностранными хоккеистами стало одним из трендов межсезонья в КХЛ. Еще летом россиянином стал американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, а по ходу сезона гражданство РФ получил защитник «Амура» Кэм Ли. О намерении стать россиянином канадского форварда СКА Брендана Лайпсика также стало известно еще летом, но указ Президента России Владимира Путина о принятии гражданства канадцем был опубликован на официальном портале правовой информации только сегодня.

Уже успел поздравить Лайпсика главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась. Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Вот только потенциальное участие Лайпсика в матчах за сборную вызывает вопросы. В этом сезоне Брендану исполняется 30 лет, а в условиях пропуска международных турниров за национальную команду выступают в основном молодые хоккеисты.

Брендан Лайпсик. Фото Александр Федоров, «СЭ»

СКА же, безусловно, только выигрывает в этой ситуации. В нынешнем сезоне, правда, Лайпсик будет считаться легионером — по регламенту смена спортивного гражданства в КХЛ может произойти только с момента заявки игрока на новый сезон. А вот в следующем одна легионерская вакансия у армейцев освобождается. Действующий контракт на сезон-2024/25 из иностранцев есть только у американского форварда Алекса Гальченюка.

Стоит отметить, что у Лайпсика пока не получилось стать лидером в СКА. В начале октября он получил тяжелую травму, из-за которой пропустил почти три месяца, и вернулся на лед только перед Новым годом. Впрочем, получение российского паспорта может придать ему сил.