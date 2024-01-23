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Сегодня, 22:25

«Спартак» разнес «Динамо» ко второму периоду. У Цыплакова — покер

«Спартак» обыграл «Динамо» в КХЛ, Цыплаков сделал покер
Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обескровленные потерей восьмерых ведущих игроков, красно-белые сенсационно выиграли в дерби.

«Динамо» Москва — «Спартак» — 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)
Голы: Рашевский — 19 (Уил, Гусев), 0:55 — 1:0. Принс — 14 (Чезганов), 2:02 — 1:1. Цыплаков — 26 (мен.), 5:32 — 1:2. Чайковски — 9 (Беляев, Рубцов), 9:28 — 1:3. Цыплаков — 27 (Чайковски), 11:52 — 1:4. Цыплаков — 28 (Бурмистров, Беляев), 23:03 — 1:5. Цыплаков — 29 (мен., Чайковски, Бурмистров), 26:58 — 1:6. Ожиганов — 6 (Ильенко), 42:30 — 2:6. Мартынов — 2 (Римашевский, О`Делл), 56:40 — 3:6.
Вратари: Моторыгин (Коновалов, 9:28) — Рибар (Николаев, 35:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (4+14+18) — 22 (10+6+6).
Судьи: Белов, Оленин.
23 января. Москва. «ВТБ Арена».

В нынешнем чемпионате ни одно дерби и близко не подходит к тому, что в каждой игре выдают столичные «Динамо» и «Спартак». Обилие разноплановых сюжетов, неожиданных героев и драматичных развязок превосходит даже немыслимые пределы. Перед очередной серией исторического противостояния на красно-белых жалко было поставить даже рубль. Главный тренер Алексей Жамнов из-за травм и злого вируса лишился всего первого звена (Порядин — Морозов — Голдобин). Вероятно, лучшего во всей лиге. Вне игры по-прежнему остаются два важных центрфорварда Локтионов и Мальцев, а еще к списку заболевших добавились Филин, Савиков и капитан команды Вишневский. Добавьте к этой ситуации тот факт, что спартаковцы потерпели восемь поражений в последних девяти матчах, с превеликим трудом одолев только подвальный «Витязь». За час до стартового вбрасывания катастрофа казалась почти неизбежной.

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Капитанская нашивка вынужденно переместилась на свитер Ковальчука. Первая игра ветерана в этом качестве для «Спартака» прошла триумфально. На первый план вышел Цыплаков, выдавший лучший матч в жизни. Достаточно сказать, что его покер стал самым быстрым с начала игры за всю историю КХЛ — для этого 25-летнему нападающему потребовалось 26 минут и 58 секунд. Особенно шикарными получились у него две шайбы в меньшинстве.

«СЭ» уже сообщал о большом интересе к Цыплакову со стороны ряда клубов НХЛ. Те же, кто скептически относился к информации, просто смотрят хоккей не тем местом и ничего не понимают в текущих реалиях. Взять бурно прогрессирующего игрока с хорошими габаритами на контракт новичка — минимальный риск для команды НХЛ. Очевидно, что руководству «Спартака» придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить игрока, у которого 30 апреля истекает контракт. Пока ясности, какой путь продолжения своей карьеры выберет игрок, нет. Лично мне его было бы куда приятнее видеть в его родной красно-белой форме.

«Динамо» также страдает от последствий вируса, но все его лидеры были в строю, поэтому нынешнее поражение сложно воспринять только как несчастный случай. Бело-голубые, несмотря на высокое место в таблице, уже не в первый раз в чемпионате разваливаются на ровном месте. То же самое случилось, например, в домашнем матче с «Торпедо», завершившемся разгромом 1:7 в октябре. Тогда это было еще простительно. Сейчас — уже нет. Внятного объяснения произошедшему подобрать трудно. Даже с учетом того, что нынешний «Спартак» является крайне неудобным соперником. Такие матчи заставляют серьезно задуматься о том, далеко ли бело-голубым удастся зайти в плей-офф. Пока слабости слишком очевидны, чтобы их не замечать и считать стечением обстоятельств.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
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