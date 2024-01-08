Магия в Омске! «Авангард» и «Салават Юлаев» провели матч в стилистике Гарри Поттера

FONBET устроил масштабную акцию перед игрой КХЛ.

Новый год — время волшебства, которое уже многие годы ассоциируется с мальчишкой в очках и со шрамом на лбу. Гарри Поттер и другие персонажи культового фэнтези полюбились миллионам людей по всему миру. Не исключение и хоккеисты с болельщиками в КХЛ, где матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» был проведен в стилистике вселенной магии и чародейства.

Организатор акции и титульный спонсор Континентальной хоккейной лиги — букмекерская компания ФОНБЕТ — собрал множество отсылок к саге. Игроки и болельщики на один день перенеслись в мир волшебства Хогвартс, а команды были неофициально названы в честь противоборствующих факультетов: хозяева благодаря красным цветам заняли сторону Гриффиндора, а гости с их зелеными оттенками — Слизерина.

Прелесть акции заключалась в том, что соответствующий фильму стиль прослеживался даже в мелочах. Например, в соцсетях «Авангарда» посвященные матчу новости и другие сообщения были окрашены в светло-коричневые оттенки, а шрифт был похож на тот, что мы привыкли видеть в заставке к кинокартине. Забавной получилась и подача информации — поттероманы наверняка оценили сленг со словечками из фильма.

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Но важнее было не как, а о чем рассказывали омичи. Благодаря им мы узнали, что Гарри — любимый персонаж игроков «Авангарда», хотя были и другие предпочтения: Сергею Бойкову больше понравилась Гермиона Грейнджер, Богдану Киселевичу — Волан-де-Морт, а Ивану Телегину — Добби. Команды здорово и весело прогрели матч до его начала, поэтому сам поединок был очень интригующим.

Хоккеисты создали правильный антураж, прибыв на стадион в красных и зеленых мантиях с обновленными гербами. А внутри их, как и зрителей, ждал незабываемый сюрприз от организаторов. ФОНБЕТ подготовил увлекательную программу и конкурсы: болельщиков встречал струнный оркестр PRIMA, который исполнял мелодии из Гарри Поттера, а сами они могли принять участие в активностях: одна из них — распределяющая шляпа, а вторая вдохновлена квиддичем (нужно было забросить мини-квоффл в кольца). В зависимости от успешности игры можно было заработать галлеоны (специальные жетоны) и затем обменять их на подарки — шапки и шарфы в цветах клубов, как во вселенной ГП.

Волшебное шоу было представлено непосредственно перед самим матчем. Болельщики с помощью фонариков создали звездное небо под музыкальную композицию из фильма — будто кто-то применил заклинание «Люмос». А еще группа фигуристов в плащах двух факультетов откатала программу под музыку из «Философского камня», которая очень напомнила «Святочный бал» из части про «Кубок огня». Также потрясающей находкой для максимального погружения в атмосферу Гарри Поттера оказалось приглашение актеров дубляжа фильма, которые дали озвучку игровым моментам: на старте матча прозвучала фраза «снитч в игре», при нарушении — «это не по правилам», «10 очков «Авангарду» после гола.

Что касается самого матча, то для хозяев он сложился неудачно. Уже в первом периоде Башкиров и Дроздов в большинстве оформили задел для «Салавата Юлаева». Во второй двадцатиминутке Холодилин сократил отставание, но спустя всего 40 секунд омичи допустили очередную небрежность в обороне, и Хмелевский сделал счет 3:1. В оставшееся до конца периода время соперники еще раз обменялись заброшенными шайбами, одну из которых с партнерами организовал Дамир Жафяров.

Также стоит отметить, что прошедшая встреча стала 800-й в КХЛ для нападающего «Салавата» Евгения Тимкина. Хоккеист, который начинал как раз в «Авангарде», не отметился результативными действиями, но едва во втором матче подряд не сцепился с Романом Абросимовым. Комментируя этот эпизод после игры, Тимкин пошутил, что в Хогвартсе его определили бы в спецкласс. Не менее забавный комментарий оставил защитник гостей Алексей Василевский, поздравивший «всех магов уфимского факультета с победой».

4:2 — волшебный праздник в Омске завершился триумфом Слизерина. А «Авангарду» стоит подумать над тем, чтобы к следующей игре привлечь настоящего Гарри Поттера, который добавит их игре щепотку магии. Хотя у омской команды есть свой волшебник, но в тот день на льду его не было. Речь, конечно, о Владимире Ткачеве. Его помощь очень пригодится 13-го числа — в этот день в Уфе состоится ответный матч двух волшебных команд. Кто знает, может, нас всех ждет продолжение Хогвартса, но уже в башкирском стиле.

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