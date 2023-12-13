«Паники в «Авангарде» не было. Мы не искали замену Кравцу». Интервью генменджера клуба Курьянова

Антон Курьянов — о Ткачеве, Шулаке и общении с агентами.

Никто в «Авангарде» не думает, что все будет легко

— Сложно спорить с тем, что результаты команды явно превосходят ожидания. Вы готовы объяснить, за счет чего это происходит?

— Нам приятно находиться среди лидеров, и последний месяц мы провели достаточно уверенно. Я еще летом говорил, что примерно к декабрю начнет складываться команда, поскольку она в межсезонье сильно обновилась. Произошли изменения и в тренерском штабе. Для того чтобы познакомиться, обжиться, сыграться, нужно время. На сегодняшний день остается много моментов, которые нам нужно улучшить. Никто в «Авангарде» не думает, что и дальше все так легко будет идти. За время паузы все отдохнут, чтобы с новыми силами и эмоциями подойти к возобновлению чемпионата. При этом каждый день мы работаем над тем, чтобы сделать нашу команду сильнее.

— Правда, что в какой-то момент в стартовой части чемпионата Михаил Кравец был в шаге от увольнения?

— Паники не было. Как и момента, когда можно было сказать, что мы с ним прощаемся и ищем нового тренера. Надо отдать должное нашим руководителям, которые каждый день находятся с командой, погружаются и вникают в суть проблем. Мы и с тренером отдельно разговаривали, и со всем штабом искали причины неудачных результатов. И, наверное, в тот момент больше была озабоченность тем, почему «Авангард» чередует очень хорошие матчи против топовых соперников с откровенно провальными с командами, которые находятся в нижней части. Все шло в рабочем режиме — никакой паники. Нельзя сказать, что у нас был какой-то дедлайн для принятия решений.

Сергей Звягин, Михаил Кравец и Антон Курьянов на тренерской скамейке «Авангарда». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как вы оцениваете его работу сейчас, и есть понимание, стоит ли предлагать Кравцу новый контракт?

— Во-первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то, что летом, оказавшись в ситуации, которая со стороны смотрится не очень красиво, он повел себя достойно. Человек выиграл с командой медали, а началось — нужен Боб Хартли, рассматривается один кандидат, другой. Мы рады и довольны, что Кравец остался.

Во-вторых, наше видение и философия дальнейшего развития клуба подразумевают, чтобы тренер был подписан на два-три года. Нет смысла каждый год строить новую команду. Мне просто нужно сесть и обсудить с тренером наши видение, план развития игроков, кого и где видим в ближайшее время. Необходимо, чтобы мы понимали роль каждого — меня, тренерского штаба, наших руководителей. Этот вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Будем встречаться, общаться и решать чуть позже.

— Говорят, что помогло команде и ваше участие в тренировочном процессе. Это редкость для генерального менеджера. Какие нюансы пытались донести?

— Ключевые моменты большинства и меньшинства у нас не очень хорошо работали. Мы с Михаилом Григорьевичем договорились еще летом, что если будет нужна моя помощь, то я без всяких проблем выйду на лед. Наверное, сложился стереотип, что генеральный менеджер должен только сидеть в кабинете и заниматься бумажной работой. Для меня это непонятно. Сергей Федоров в свое время выходил и работал с центральными нападающими в ЦСКА, передавая им свой опыт. Люди не умеют кататься на коньках, поэтому они сидят в ложе и помогают чем могут. Что касается меня, то если появится необходимость выйти на лавку, то почему и нет? Я этого не боюсь. Надо использовать каждый способ сделать команду сильнее.

— В чем причина того, что в плане результативности за пределами первого звена мало помощи? От тех же Пьянова, Гераськина и Николишина ждали явно большего.

— Это момент, над которым мы постоянно думаем и размышляем. У каждого из названных вами игроков есть своя история. Если взять Николишина, то он вообще без предсезонки к нам попал. Чемпионат немного новый, нет даже паузы, чтобы восстановиться и как следует подготовиться за счет игр. Пока он не может вернуть уверенность, которая у него была раньше. Мы ожидали от него более результативной игры. Разговариваем с ним, убеждаем, постоянно работаем в данном направлении. Эту проблему мы осознаем и пытаемся решить.

Владимир Ткачев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы увидели нового Ткачева

— Владимир Ткачев играет так, словно он омский Макдэвид. Что с ним произошло за лето?

— Встретишь его на улице — сразу ведь и не скажешь, что это один из лучших игроков лиги. Только если знаком с ним лично. Ткачев ментально созрел для того, чтобы стать лидером. Он подписал большой контракт на длительный срок, получил роль ассистента капитана. Быть лицом команды и всей КХЛ — большая ответственность, и ее нужно нести на себе в каждой игре. Володе это нравится. Он, наверное, соперничает сам с собой внутри. На сегодняшний день ему удалось выйти на новую ступеньку в карьере. Теперь мы увидели нового Ткачева — именно по отношению к игре, по тому, как возвращается назад в оборону, по готовности проводить силовые приемы. Некоторые из этих моментов раньше за ним даже не наблюдались.

— Переговоры по его подписанию летом — самые сложные и нервные в вашей жизни?

— Одни из самых. Для меня каждые переговоры были тяжелыми потому, что с этим мне пришлось столкнуться впервые. Мы постоянно находились на связи с самим Володей и его агентом Шуми Бабаевым. Принципиально договорились обо всех условиях гораздо раньше. Единственное — установили дедлайн, до которого Ткачев будет рассматривать потенциальные предложения из НХЛ, и определили дату, когда закроем вопрос. Драматичный момент тоже присутствовал. Когда на рынке никого нет и ты можешь потерять одного из лучших игроков в лиге, то переживаешь очень сильно.

— Считается, что Рашид Хабибулин навредил «Авангарду» во многих моментах. Для вас опыт работы с ним был полезным? И чем именно?

— Он меня всегда поддерживал, показывал и рассказывал. У него было свое видение относительно формирования команды. Стараюсь от всех брать хорошее — то, что мне надо, и убирать ненужное. Единственное, что вынес для себя из всей этой летней истории, когда шли непростые переговоры по разным игрокам, — ни я, ни агент, ни руководитель клуба на лед не выходят. Это делает только хоккеист. Если игрок нам нужен и способен помочь, то все личные отношения должны уходить на второй план. Рабочие и профессиональные — на первом месте. Тогда ты сможешь выстроить сильную команду. Если будешь руководствоваться эмоциями и тем, кто и кого не любит, то добиться хорошего результата окажется тяжело.

— Уход Шулака, Демченко, Панюкова и в меньшей степени Пайгина — это признание собственных ошибок?

— Давайте начнем с самого начала. Когда меня ввели в курс дела, в основной команде было пять-шесть человек с подписанными контрактами. То есть нам нужно было просто заполнить обойму игроков. Молодые ребята из Академии сразу эти места не заберут. При мне пришел только Панюков и отчасти Шулак. Демченко и Пайгин уже были подписаны. От Шулака ожидали большего — все-таки его брали на роль лидера. По типу Оливера Каски. По каким-то причинам чех не показал тот хоккей, которого от него ожидали. В «Адмирале» он был явным лидером, а в Омске — только одним из. Может быть, на фоне Ткачева, Буше и Шарипзянова Шулак немного потух. Остальные ребята просто проиграли конкуренцию. Это спортивный момент. Есть и финансовый. По соотношению цена/качество они не показывали ту игру, которую от них ждали.

— Почему вы решили не ждать?

— Каким-то вещам я и сам учусь, но у нас было не два-три матча для принятия решения, а более длинный отрезок. Это первый момент. Второй — суммы контрактов, наличие пункта об обмене или его отсутствие и так далее. Расставание с игроком — не простой процесс, когда ты вышел на рынок и быстро провернул сделку. Есть масса моментов. В них мне помогает досконально разобраться спортивный директор клуба Евгений Забуга. Во все юридические и финансовые моменты нужно глубоко вникать и учиться новому. Не я один принимаю решения. У нас есть руководители клуба, которые поддерживают нашу линию и философию клуба.

— Очевидно, что это еще и разгрузка платежной ведомости, а на Панюкове вы еще заработали почти 20 миллионов. Я прав?

— Сумма чуть меньше. Но по каждому игроку мы просчитывали все, поэтому считаю принятые нами решения объективными. Не думаю, что кто-то удивился нашим ходам и посчитал их непопулярными.

— Мы слышали от разных людей, что вас Крылов уговаривал занять нынешний пост три раза. Какие аргументы нашлись на третий раз?

— Когда пошли первые разговоры и мы с ним сели обсуждать вопросы, то я вообще не понимал, для чего, что и как. И зачем мне это нужно в первую очередь. Но потом сезон закончился, и я видел, что поиски нового генерального менеджера затянулись. Всех нюансов не знал. Мы снова сели с Крыловым общаться один на один, без всяких официальных речей. Я ему изложил свою позицию, философию, как и что вижу. Необходимо полное доверие, чтобы сверху не лезли и не принимали решения за меня.

Александр Крылов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Что стало ключевым?

— Крылов сказал, что нет стопроцентного кандидата. Возможно, придет какой-то человек со стороны, который развалит все, что строилось последние четыре-пять лет. Это стало главным аргументом для меня. «Авангард» — моя родная команда. Я здесь видел, как все создавалось и как строилось. В то же время Крылов сказал, что мне будет оказана полная поддержка, а ошибки — нормально. Опыта нет и через это все проходят. Но тем не менее руководство поменялось. Это было неожиданно, но возвращаться к данной теме смысла нет. Пришли Аверин, Герман Чистяков.

— Как строится ваше с ними взаимодействие?

— Мы находимся в полном и постоянном контакте. Михаил Сергеевич присутствует на всех домашних матчах, даже на играх выездных очень часто появляется. Все вопросы, касающиеся крупных трансферов, мы обсуждаем вместе. «Авангарду» очень повезло с новыми руководителями в плане видения омского хоккея и его развития. Это касается и работы академии, и функционирования клуба в целом.

— У Крылова был очень высокий уровень вовлеченности во все процессы, а Аверин и Чистяков раньше занимались только футболом.

— Они плотно вовлечены во все дела, а я вас поправлю. Аверин до 14 лет занимался в системе хоккейного ЦСКА. Он видит и понимает многие процессы изнутри. Понятно, что новые руководители еще присматриваются и вникают в нюансы, но по отношению к хоккею к ним вопросов быть не может. Они только эмоции свои не так ярко выплескивают, как это делал Крылов.

Антон Курьянов. Фото ХК «Авангард»

Вратаря-легионера не рассматриваем

— Вы очень плотно взаимодействуете с агентом Шуми Бабаевым, который недавно в Омске считался почти «врагом народа», пригласив его клиентов — Ткачева, Игумнова, Проскурякова, Вербу.

— Я даже не думал об этом. У нас с ним нормальные отношения и происходит профессиональное общение. Как таковой войны ни с кем нет. Я еще не успел даже ни с кем поругаться, чтобы ее развязывать. Ребята, которых вы назвали, приносят пользу нашей команде. И потенциальные игроки от Бабаева, если они придут, — мастера высокого уровня. Нет смысла разделять агентов и размышлять на тему, кто из них лучше или хуже. На лед, как я и говорил, выходят игроки. Со всеми агентами и менеджерами у меня сложились нормальные, рабочие отношения.

— Жафяров, Бердин, Заседа. Стоит ли ждать приятных сюрпризов в этом направлении?

— Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие. По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача — вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт. Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы.

— По Вею тема закрыта?

— Да, но она не связана с вопросом перевода денег, как поспешили написать ваши коллеги. Если бы мы договорились с «Маннгеймом» о переходе, то по финансам все бы решили. Это не проблема даже в нынешних условиях. Теперь к сути. В чемпионате Германии другой регламент. И если клуб заявил легионера, то потом не может на его место взять нового. Количество лицензий для иностранцев на сезон ограничено. Хозяин «Маннгейма» очень богатый человек. Он сказал, что ему деньги не нужны, а необходим игрок. Вей на сегодняшний день является одним из лучших бомбардиров своей команды и лиги в целом. На этом вопрос закрыт. Плюс надо учитывать отношение к русским. Мы долго общались на тему Вея и вели переговоры, но обратной связи в плане того, что бы немцы хотели бы увидеть взамен, со стороны «Маннгейма» не получили.

— Все в мире знают, что вы ищете вратаря. Это осложняет ситуацию?

— Нет на рынке сейчас проверенного вратаря, который бы приехал в Омск и стал у нас условным Шимоном Грубецем. За голкиперов, которые нам интересны, просят молодых ребят. Понятно, что есть академия и обменный фонд. Но фамилии тех, кого называли другие клубы, для нас являются неприкасаемыми. Уверенности в том, что потенциальный кандидат сыграет как первый номер, у нас нет. Возвращаясь к нашей академии, можно задаться вопросом: а как тогда мы будем развивать наших ребят в лице Мишурова и давать им шанс? Всегда есть много за и против. За последний месяц два наших вратаря выдавали победы серийно. Один-два матча случайно можно выиграть. Сериями — очень тяжело. Мы если и возьмем вратаря, то не ценой наших лучших проспектов.

Егор Чинахов. Фото USA Today Sports

— Помимо молодежи, у вас есть права на игроков, выступающих в Северной Америке, — Костина, Чинахова, Мирошниченко.

— Мы готовы рассмотреть эти варианты, но надо понимать, за кого их отдавать. Наверное, права на Чинахова сохраним. У него контракт с «Коламбусом» заканчивается, и неизвестно, что будет на следующий год. У Костина небольшой контракт на два года. Тут надо получить предложение, от которого сложно отказаться.

— Эдди Паскуале был бы интересен «Авангарду»?

— Вратаря-легионера мы точно не рассматриваем. За такие деньги брать его нецелесообразно.

— Вы прощупывали почву по Жан-Себастьяну Ди, с которым рассталась «Магнитка»?

— Мы рассматриваем всех легионеров, которые есть в доступе. Но не хочется пригласить человека только для того, чтобы его взять. Идем поступательно и смотрим в первую очередь на русских ребят, которых можем подписать. От этого и будем отталкиваться. По Вею и его роли было все понятно с самого начала. По другим легионерам это еще предстоит проанализировать.

— Приоритеты в дедлайн — вратарь, центр, крайний?

— Да, и еще праворукий защитник.

— Соответствует действительности информация, что к вам обращались по обмену Гераськина?

— Спрашивали, как у него дела и наши планы в его отношении. Мы очень много отдали за Гераськина — и деньги, и актив в лице Муханова. Предложения, от которого бы мы не могли отказаться, по Игорю еще не поступало.

— Новые контракты Рида Буше и Райана Спунера на повестке или будете рассматривать этот вопрос позже?

— По Буше нам все понятно. Мы не хотим, чтобы он уезжал, а он не хочет уезжать от нас. В ближайшее время, надеюсь, этот вопрос закроем. Что касается Спунера, то посмотрим, как проявит себя в плей-офф. Матчи на вылет — самые главные. Только там мы можем убедиться, что с этим людьми можно пойти дальше.

Антон Курьянов. Фото ХК «Авангард»

— Я не задавал вопрос о концепции строительства команды на два-три года, ведь вам пришлось оперативно затыкать дыры. Что скажете теперь?

— Первое — должна быть четко выстроенная вертикаль, начиная с академии, где все тренеры и все команды по возрастам должны понимать, что работают на подготовку и развитие игроков для основного состава «Авангарда». Второе — подписание долгосрочных контрактов, чтобы была стабильность и отсутствовала текучка, как среди игроков, так в тренерском штабе. Я верю, что эта внутренняя дисциплина поможет нам стабильно показывать результаты, которые нам ставит руководство клуба. Соответственно, воспитание и подводка игроков в первую команду имеют большое значение. Если сейчас посмотреть на основу «Авангарда», то мы одни из лидеров лиги по количеству ребят, выпустившихся из школы, прошедших МХЛ и попавших со временем в КХЛ.

— Но глобально мы ждем 13 воспитанников в основном составе, или не стоит заниматься популизмом?

— Эту цифру изначально кто-то обозначил Крылову, не подумав и не посчитав, как все вообще будет. Завтра 13 воспитанников сразу не появится, что бы ты ни делал. Пусть их пока будет пять, семь, десять. Это уже здорово. Ни один тренер не будет стрелять себе в голову, имея под рукой условного Гуляева и не ставя его на игру. Поэтому здесь все четко, открыто и понятно.

— Вы наверняка ознакомились с интервью бывшего сотрудника «Авангарда» Игоря Еронко в «СЭ». Что-то удивило или задело?

— Я могу посидеть и пообсуждать, и с вами в том числе, если есть какие-то обоснованные претензии. Это спортивная часть, где мы вместе понимаем, о чем говорим. Но выносить некоторые вещи, которые происходили за закрытыми дверями... Их даже обсуждать не нужно. Там был и Крылов задет, и его семья. Для меня это не совсем понятно. Единственное, что меня больше всего рассмешило, — фраза Игоря о том, что он зарубался с Крыловым. Интересно, когда и где?

— Не было такого?

— Я видел трех человек, которые это делали, — Евгений Хацей, Забуга и Вячеслав Ренев. Кто-то из них, может, даже в ущерб себе. Но они так могли — спорить и доказывать свою точку зрения. Это я видел.